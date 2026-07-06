¿Qué es un hacker black hat?

Los hackers black hat y los hackers white hat representan dos categorías distintas de personas que emplean su experiencia en ciberseguridad para fines muy diferentes. Estas son las diferencias clave entre estos dos tipos de hackers:
Intención: sus intenciones son lo que los diferencia. Los hackers black hat realizan acciones dañinas aprovechando las debilidades sin permiso ni aprobación, con el objetivo de beneficiarse, causar daños o sembrar el caos. Por otro lado, los hackers white hat trabajan ética y legalmente utilizando sus habilidades para detectar y resolver vulnerabilidades de seguridad en los sistemas a petición del propietario.
Legalidad: la piratería black hat se considera ilegal porque implica entrar en sistemas sin permiso, robar datos, causar daños o participar en acciones contrarias a las leyes de delitos informáticos. La piratería white hat se lleva a cabo dentro de los límites de la ley y normalmente sigue reglas y permisos establecidos.
Ética: los hackers white hat siguen códigos de conducta profesionales y priorizan las cuestiones éticas al realizar evaluaciones de seguridad o pruebas de penetración en un sistema objetivo. Su intención es proteger a las personas y organizaciones de las ciberamenazas y defender los derechos de privacidad. Por el contrario, los hackers black hat no tienen en cuenta la ética y aprovechan las vulnerabilidades para su propio beneficio o para causar daños, sin tener en cuenta las posibles consecuencias.
Uso experto: aunque tanto los black hats como los white hats tienen un profundo conocimiento de los lenguajes de programación, los protocolos de red, los sistemas operativos y otras áreas técnicas, aplican este conocimiento de distintas formas. Los hackers de white hat utilizan sus conocimientos para identificar las debilidades de los sistemas y ofrecer recomendaciones para mejorar la seguridad de forma proactiva. Los hackers blackhat utilizan unas habilidades técnicas similares para descubrir vulnerabilidades con la intención de utilizarlas con fines dañinos, como robar datos o iniciar ataques.
Implicaciones: la piratería black hat puede tener graves consecuencias, como causar daños financieros, comprometer datos confidenciales, provocar fallos en el sistema y dañar la imagen de una empresa. Las actividades white hat son ventajosas porque ayudan a las organizaciones a detectar y corregir debilidades antes de que puedan ser explotadas por actores maliciosos. Los hackers white hat mejoran el nivel general de seguridad, minimizando la probabilidad de ciberataques.
Hay que señalar que existe el concepto de "hackers grey hat", o de sombrero gris, en el que hay personas que participan en la piratería sin un permiso claro, pero con motivos honorables. Sin embargo, este tipo de piratería sigue sumido en incertidumbres jurídicas y debe gestionarse con precaución. Muchos profesionales de la ciberseguridad siguen una formación formal y certificaciones del sector en piratería ética o pruebas de penetración para garantizar que su trabajo se alinea con los estándares legales y profesionales.