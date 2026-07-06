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¿Qué es un hacker black hat?

Los hackers black hat o de sombrero negro, también conocidos como hackers maliciosos o hackers sin ética, son famosos por su capacidad para explotar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y las redes. Tienen un conocimiento profundo de distintos lenguajes de programación, protocolos de red, sistemas operativos y defectos de software que les permiten detectar debilidades y obtener acceso no autorizado a información confidencial.

Un hacker black hat es alguien que posee capacidades avanzadas de piratería y las emplea con fines maliciosos. A diferencia de los hackers éticos, hackers de sombrero blanco o hackers white hat, los hackers black hat participan en acciones no autorizadas y se aprovechan de las debilidades de los sistemas informáticos sin el permiso o el conocimiento del propietario. En las discusiones sobre ciberseguridad, a estos atacantes se los suele describir como los "malos", mientras que a los hackers éticos que trabajan para defender los sistemas a veces se los denomina "buenos".

Los hackers de sombrero negro o black hats utilizan una serie de métodos para obtener datos confidenciales, interrumpir las redes o infligir daños. Trabajan clandestinamente y ocultan su identidad a través de medios sofisticados, como servidores proxy y software de cifrado.

Estas personas poseen una amplia experiencia en lenguajes de programación, protocolos de red, sistemas operativos y debilidades del software. Investigan continuamente las tecnologías emergentes y las vulnerabilidades de seguridad para superar las medidas de seguridad implementadas por las empresas. Otros hackers pueden tener menos experiencia, a veces denominados "script kiddies" que dependen de herramientas prediseñadas creadas por ciberdelincuentes más experimentados.

Cabe destacar que la participación en este tipo de piratería está prohibida por ley en la mayoría de los países de todo el mundo. Debido a un mayor enfoque en la ciberseguridad, ha habido un aumento de las consecuencias legales para aquellos que participan en actividades de piratería maliciosas. Los casos de alto perfil en los que participaron personas como Kevin Mitnick ayudaron a llamar la atención del público sobre los peligros de la piratería no autorizada y la importancia de las prácticas modernas de ciberseguridad.

¿Cómo explotan las vulnerabilidades los hackers black hat?

Los hackers black hat son conocidos por su habilidad para aprovecharse de las debilidades de los sistemas informáticos y las redes. Poseen un amplio conocimiento de diferentes lenguajes de programación, protocolos de red, sistemas operativos y vulnerabilidades de software, lo que les permite identificar debilidades y obtener acceso no autorizado a datos confidenciales. Muchos de estos hackers expertos operan en comunidades clandestinas en la Dark Web o se comunican a través de foros online anónimos y plataformas de mensajería cifradas.

Un método que se utiliza con frecuencia entre los hackers black hat es la búsqueda de puertos abiertos en un sistema específico. Estos puertos sirven como puertas de enlace para las conexiones de red y, cuando no están protegidos o actualizados correctamente con las medidas de seguridad más recientes, se pueden explotar. Para localizar estos puertos abiertos y áreas potenciales para lanzar un ataque, los hackers black hat dependen de herramientas especializadas.

Una vez identificada una vulnerabilidad, los hackers black hat suelen emplear técnicas como estas:

  1. Explotación de vulnerabilidades de software: los hackers black hat buscan defectos de programación o errores en las aplicaciones de software o los sistemas operativos que se puedan explotar para obtener el control sobre el sistema objetivo. Esto incluye ataques de desbordamiento de búfer, ataques de inyección de código o ataques de derivación de privilegios. Las plataformas y los ecosistemas de software ampliamente utilizados, incluidos los de los principales proveedores, como Microsoft, son objetivos frecuentes debido a sus grandes bases de usuarios.
  2. Creación de malware: los hackers black hat desarrollan y distribuyen malware, como virus, gusanos y troyanos, que infectan ordenadores de todo el mundo. Estos programas están diseñados para dañar archivos y sistemas o recopilar información confidencial, como contraseñas y detalles financieros. Parte del malware se implementa a través de grandes redes de dispositivos infectados conocidas como botnets, que los atacantes utilizan para distribuir spam, realizar ataques DDoS o lanzar campañas automatizadas de robo de credenciales.
  3. Ingeniería social: Los hackers black hat reconocen que los seres humanos suelen ser el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad. Manipulan a las personas a través de tácticas de ingeniería social, como correos electrónicos dephishing o llamadas telefónicas, diseñadas para engañar a las víctimas para que revelen información confidencial, como credenciales de inicio de sesión, o concedan acceso a áreas seguras. Los atacantes también pueden aprovechar la confianza en las plataformas de redes sociales para suplantar contactos legítimos y propagar enlaces maliciosos.
  4. Ataques de fuerza bruta: en los casos en los que se utilizan contraseñas débiles o los controles de acceso no se implementan correctamente, los hackers black hat pueden recurrir a ataques de fuerza bruta. Utilizan herramientas automatizadas que prueban con todas las combinaciones posibles de nombres de usuario y contraseñas hasta que inician sesión correctamente, lo que les permite omitir los mecanismos de autenticación.
  5. Ataques de día cero: un ataque de día cero implica aprovechar vulnerabilidades previamente desconocidas en el software antes de que los desarrolladores tengan la oportunidad de publicar parches o correcciones. Estas vulnerabilidades representan una grave amenaza porque tanto los usuarios como los desarrolladores no son conscientes de su existencia hasta que son explotadas por agentes maliciosos, como los hackers black hat.
  6. Explotación de configuración incorrecta: los errores de configuración del sistema se producen cuando los administradores no implementan los ajustes de seguridad adecuados en servidores, redes o componentes de software. Los hackers black hat buscan activamente estos sistemas mal configurados y se aprovechan de ellos para obtener acceso no autorizado o extraer datos confidenciales.
  7. Robo de identidad: al explotar las vulnerabilidades de las plataformas online o utilizar técnicas de ingeniería social, como estafas de smishing, los hackers black hat obtienen información personal de personas desprevenidas para actividades ilegales, como robar dinero o cometer fraude.

Las organizaciones se enfrentan a una lucha constante contra hackers black hat que modifican continuamente sus métodos, lo que dificulta la protección contra ellos. Para reducir las posibilidades de ser un objetivo, las empresas deben establecer medidas de seguridad sólidas, como actualizar constantemente los sistemas, realizar análisis de vulnerabilidades, utilizar sistemas de detección de intrusiones y firewalls, y proporcionar a los empleados formación sobre tácticas de ciberseguridad óptimas.

Cabe destacar que la explotación no autorizada de vulnerabilidades se considera ilegal. Los hackers éticos (también conocidos como hackers de sombrero blanco o white hats) tienen una responsabilidad importante a la hora de detectar y corregir las vulnerabilidades mediante pruebas legales de los sistemas con el consentimiento del propietario.

Hackers black hat y hackers white hat

Los hackers black hat y los hackers white hat representan dos categorías distintas de personas que emplean su experiencia en ciberseguridad para fines muy diferentes. Estas son las diferencias clave entre estos dos tipos de hackers:

Intención: sus intenciones son lo que los diferencia. Los hackers black hat realizan acciones dañinas aprovechando las debilidades sin permiso ni aprobación, con el objetivo de beneficiarse, causar daños o sembrar el caos. Por otro lado, los hackers white hat trabajan ética y legalmente utilizando sus habilidades para detectar y resolver vulnerabilidades de seguridad en los sistemas a petición del propietario.

Legalidad: la piratería black hat se considera ilegal porque implica entrar en sistemas sin permiso, robar datos, causar daños o participar en acciones contrarias a las leyes de delitos informáticos. La piratería white hat se lleva a cabo dentro de los límites de la ley y normalmente sigue reglas y permisos establecidos.

Ética: los hackers white hat siguen códigos de conducta profesionales y priorizan las cuestiones éticas al realizar evaluaciones de seguridad o pruebas de penetración en un sistema objetivo. Su intención es proteger a las personas y organizaciones de las ciberamenazas y defender los derechos de privacidad. Por el contrario, los hackers black hat no tienen en cuenta la ética y aprovechan las vulnerabilidades para su propio beneficio o para causar daños, sin tener en cuenta las posibles consecuencias.

Uso experto: aunque tanto los black hats como los white hats tienen un profundo conocimiento de los lenguajes de programación, los protocolos de red, los sistemas operativos y otras áreas técnicas, aplican este conocimiento de distintas formas. Los hackers de white hat utilizan sus conocimientos para identificar las debilidades de los sistemas y ofrecer recomendaciones para mejorar la seguridad de forma proactiva. Los hackers blackhat utilizan unas habilidades técnicas similares para descubrir vulnerabilidades con la intención de utilizarlas con fines dañinos, como robar datos o iniciar ataques.

Implicaciones: la piratería black hat puede tener graves consecuencias, como causar daños financieros, comprometer datos confidenciales, provocar fallos en el sistema y dañar la imagen de una empresa. Las actividades white hat son ventajosas porque ayudan a las organizaciones a detectar y corregir debilidades antes de que puedan ser explotadas por actores maliciosos. Los hackers white hat mejoran el nivel general de seguridad, minimizando la probabilidad de ciberataques.

Hay que señalar que existe el concepto de "hackers grey hat", o de sombrero gris, en el que hay personas que participan en la piratería sin un permiso claro, pero con motivos honorables. Sin embargo, este tipo de piratería sigue sumido en incertidumbres jurídicas y debe gestionarse con precaución. Muchos profesionales de la ciberseguridad siguen una formación formal y certificaciones del sector en piratería ética o pruebas de penetración para garantizar que su trabajo se alinea con los estándares legales y profesionales.

Hackers black hat y ciberdelincuencia

Los hackers black hat están a la vanguardia de la ciberdelincuencia organizada y aprovechan sus habilidades para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas. Estos hackers suelen colaborar en redes criminales para orquestar ataques a gran escala contra empresas, gobiernos y personas. Pueden utilizar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) para saturar las redes informáticas y que no estén disponibles para los usuarios. Otras operaciones de black hat incluyen el robo de números de tarjetas de crédito por fraude financiero, la instalación de malware de puerta trasera para acceder a largo plazo y el uso de ransomware para extorsionar a las víctimas cifrando sus datos.


Una de las mayores amenazas que plantean los hackers black hat es la posible explotación de las vulnerabilidades de las API. Las API se utilizan de forma generalizada para permitir la comunicación entre diferentes sistemas de software. Cuando están mal protegidas, pueden convertirse en un objetivo fácil para los hackers, que les permitiría acceder a datos y servicios confidenciales. Con el auge de los intercambios de criptomonedas y el aumento de los ataques de bots, los hackers black hat se dirigen cada vez más a las API para obtener acceso a cuentas de criptomonedas o lanzar ataques automatizados. En algunos casos, los atacantes incluso manipulan las clasificaciones de sitios web o propagan malware a través de sitios comprometidos para explotar las vulnerabilidades de los sistemas de indexación de motores de búsqueda.

Hackers black hat y ciberdelincuencia

Los hackers black hat están a la vanguardia de la ciberdelincuencia organizada y aprovechan sus habilidades para llevar a cabo una serie de actividades ilícitas. Estos hackers suelen colaborar en redes criminales para orquestar ataques a gran escala contra empresas, gobiernos y personas. Pueden utilizar ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) para saturar las redes informáticas y que no estén disponibles para los usuarios. Otras operaciones de black hat incluyen el robo de números de tarjetas de crédito por fraude financiero, la instalación de malware de puerta trasera para acceder a largo plazo y el uso de ransomware para extorsionar a las víctimas cifrando sus datos.

Una de las mayores amenazas que plantean los hackers black hat es la posible explotación de las vulnerabilidades de las API. Las API se utilizan de forma generalizada para permitir la comunicación entre diferentes sistemas de software. Cuando están mal protegidas, pueden convertirse en un objetivo fácil para los hackers, que les permitiría acceder a datos y servicios confidenciales. Con el auge de los intercambios de criptomonedas y el aumento de los ataques de bots, los hackers black hat se dirigen cada vez más a las API para obtener acceso a cuentas de criptomonedas o lanzar ataques automatizados. En algunos casos, los atacantes incluso manipulan las clasificaciones de sitios web o propagan malware a través de sitios comprometidos para explotar las vulnerabilidades de los sistemas de indexación de motores de búsqueda.

¿Cómo protegerse contra los hackers black hat?

Para defenderse de los hackers black hat, hay que adoptar medidas proactivas de ciberseguridad. Una sugerencia sencilla es invertir constantemente en medidas de seguridad sólidas y métodos de piratería éticos para proteger los sistemas. Es esencial que tanto las personas como las empresas permanezcan alerta, actualicen periódicamente el software con las correcciones de seguridad más recientes, utilicen contraseñas seguras e implementen estrategias de autenticación multifactorial (MFA) para reducir las posibilidades de caer presa de las tácticas de los hackers black hat.

Si busca prácticas recomendadas más detalladas, tenemos todo lo que necesita. Implementando las siguientes medidas, las personas y las organizaciones pueden reducir significativamente su vulnerabilidad a los ataques:

  1. Software actualizado: actualice periódicamente todas las aplicaciones de software, los sistemas operativos y el firmware con los parches de seguridad más recientes para abordar las vulnerabilidades conocidas que podrían explotar los agentes maliciosos.
  2. Contraseñas seguras: para proteger sus cuentas, utilice contraseñas seguras y únicas y cámbielas con regularidad. Siempre que sea posible, habilite la MFA para añadir una capa adicional de seguridad.
  3. Sensibilización frente al phishing: fórmese y eduque a sus empleados sobre las estafas de phishing y las técnicas de ingeniería social utilizadas por los hackers black hat. Tenga precaución a la hora de hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de fuentes desconocidas.
  4. Redes seguras: proteja su infraestructura de red con firewalls, sistemas de detección de intrusiones y protocolos de cifrado como WPA3 (o WPA2 cuando sea necesario para la compatibilidad) para redes Wi-Fi. Cree redes de invitados independientes para aislar los dispositivos de los sistemas críticos.
  5. Firewalls basados en host y software antivirus: instale software antivirus fiable en todos los dispositivos, incluidos ordenadores, smartphones y tablets, y asegúrese de que se actualicen periódicamente. Defina reglas de firewall basados en host que bloqueen las conexiones entrantes y salientes innecesarias en función de los requisitos específicos del usuario.
  6. Formación y concienciación para empleados: para mejorar la ciberseguridad, se deben llevar a cabo sesiones de formación periódicas con las que educar a los empleados sobre diversas prácticas recomendadas. Entre ellas se incluye el reconocimiento de correos electrónicos de phishing, la adopción de hábitos de navegación seguros, la práctica de una buena higiene de las contraseñas, el seguimiento de los procedimientos adecuados de gestión de datos y la notificación inmediata de cualquier incidente sospechoso.
  7. Copia de seguridad periódicas de los datos: para evitar la pérdida de datos por ataques de ransomware u otras actividades maliciosas, implemente una estrategia de copia de seguridad fiable. Almacene copias de seguridad sin conexión o en servicios de almacenamiento en la nube seguros. Además, pruebe periódicamente los procesos de restauración para asegurarse de que funcionan.
  8. Privilegios de usuario restringidos: para mejorar la seguridad, cumpla el principio de privilegios mínimos y asegúrese de que los usuarios solo tengan los derechos de acceso esenciales necesarios para sus funciones específicas. Supervise de cerca los privilegios administrativos, ya que las cuentas con privilegios suelen ser el objetivo de los atacantes.
  9. Pruebas de penetración: interactúe con hackers éticos (hackers white hat) para realizar ejercicios de pruebas de penetración. Estos profesionales evalúan las vulnerabilidades del sistema, identifican los puntos débiles y recomiendan mejoras. Aborde rápidamente cualquier vulnerabilidad detectada.
  10. Plan de respuesta ante incidentes: cree un plan de respuesta a incidentes que describa los pasos que debe seguir en caso de una filtración de seguridad o un ciberataque. Cuente con un equipo dedicado y procesos claros para minimizar los daños, informar de incidentes y restaurar los sistemas afectados.

Preguntas frecuentes

Sí. La piratería black hat es ilegal en la mayoría de los países porque implica el acceso no autorizado a sistemas informáticos, redes o datos.

Muchos países aplican estrictas leyes de ciberdelincuencia que prohíben actividades de piratería, como el robo de datos, la implementación de malware y la interrupción del servicio. En los Estados Unidos, la intrusión no autorizada en el sistema se procesa en virtud de leyes como la Ley de fraude y uso indebido informático (CFAA). Existen normativas similares en la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y muchas otras jurisdicciones.

Las sanciones por pirateo black hat pueden incluir cargos penales, sanciones financieras y penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del ataque y de los daños causados.

Los hackers black hat se diferencian de otros tipos de hackers porque explotan las vulnerabilidades de seguridad sin autorización y con intenciones maliciosas.

En ciberseguridad, los hackers suelen clasificarse por su intención y respeto de la legalidad:

  • Los hackers black hat son ciberdelincuentes que acceden ilegalmente a los sistemas para robar datos, implementar malware, llevar a cabo fraudes o interrumpir los servicios.
  • Los hackers white hat son hackers éticos que realizan pruebas de penetración y evaluaciones de vulnerabilidades legalmente para reforzar la ciberseguridad.
  • Los hackers grey hat son personas que pueden acceder a los sistemas sin permiso, pero no siempre actúan con intenciones delictivas. Pueden revelar vulnerabilidades después de detectarlas.
  • Los script kiddies son atacantes sin experiencia que dependen de herramientas de piratería predefinidas o kits de explotación creados por hackers más expertos.

La principal diferencia entre estos grupos es la autorización y la intención. Los hackers black hat operan fuera de la ley, mientras que los hackers éticos trabajan para mejorar la seguridad de la información.

Los hackers black hat suelen estar motivados por beneficios financieros, ciberdelincuencia, objetivos políticos, venganza o notoriedad dentro de las comunidades de piratería.

Entre las principales razones se incluyen:

  • Beneficios financieros: robo de dinero, fraude o lanzamiento de ataques de ransomware.
  • Robo de datos: robo de información personal, credenciales de inicio de sesión o propiedad intelectual.
  • Objetivos políticos o ideológicos: atacar a organizaciones o gobiernos por razones ideológicas.
  • Reputación en comunidades clandestinas: ganarse un estatus entre los grupos de ciberdelincuentes en la Dark Web.
  • Venganza personal o interrupción: se dirige a personas o empresas para causar daños.

Muchos hackers black hat operan como ciberdelincuentes organizados y colaboran en grupos que distribuyen malware, controlan botnets y llevan a cabo ciberataques a gran escala.

La piratería black hat puede causar graves consecuencias financieras, operativas y legales para las personas, las organizaciones y los gobiernos.

Entre los impactos más comunes se incluyen:

  • Filtraciones de datos que exponen información personal o corporativa confidencial
  • Pérdidas financieras causadas por fraude, ransomware o robo
  • Interrupción del servicio debido a ataques como ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS)
  • Credenciales de inicio de sesión comprometidas y acceso no autorizado a las cuentas
  • Daños a la reputación que reducen la confianza del cliente
  • Sanciones normativas o demandas tras una filtración de seguridad

Los hackers black hat suelen utilizar malware, ataques de phishing o botnets para explotar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y las redes. Estos ataques pueden interrumpir las operaciones empresariales y poner en peligro grandes volúmenes de datos confidenciales.

Si sospecha que ha sido objetivo de un hacker black hat, tome medidas inmediatas para contener el ataque y proteger los datos confidenciales.

Entre las medidas recomendadas se incluyen:

  1. Desconectar los dispositivos afectados de la red para detener el acceso no autorizado o la propagación de malware.
  2. Cambiar las contraseñas y las credenciales de inicio de sesión de las cuentas afectadas.
  3. Habilitar la autenticación multifactorial (MFA) siempre que sea posible.
  4. Notificar a los profesionales de ciberseguridad o a los equipos de seguridad de TI para que investiguen el incidente.
  5. Conservar registros y pruebas para el análisis forense.
  6. Informar del incidente a las autoridades competentes si los datos confidenciales o la información financiera pueden verse comprometidos.

Una respuesta rápida ayuda a reducir los daños y evita que los atacantes mantengan el acceso a los sistemas.

Las empresas pueden reducir el riesgo de ataques de hackers black hat mediante la implementación de prácticas de ciberseguridad sólidas y defensas de seguridad por capas.

Entre las protecciones eficaces se incluyen:

  • Actualizaciones de software periódicas y parches de seguridad para corregir vulnerabilidades
  • Políticas de contraseñas sólidas y autenticación multifactorial (MFA) para proteger las credenciales de inicio de sesión
  • Firewalls y sistemas de detección de intrusiones para supervisar la actividad de la red
  • Seguridad de terminales y software antivirus para detectar malware
  • Supervisión de amenazas en tiempo real para identificar comportamientos sospechosos
  • Formación sobre ciberseguridad para empleados para evitar ataques de phishing e ingeniería social
  • Pruebas de penetración realizadas por hackers éticos para identificar las vulnerabilidades antes de que los atacantes las exploten

La combinación de las defensas técnicas con la formación en concienciación en materia de seguridad ayuda a las organizaciones a reforzar su estrategia de seguridad informática y de la información.

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