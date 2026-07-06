¿Qué es un hacker black hat?

Los hackers black hat o de sombrero negro, también conocidos como hackers maliciosos o hackers sin ética, son famosos por su capacidad para explotar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos y las redes. Tienen un conocimiento profundo de distintos lenguajes de programación, protocolos de red, sistemas operativos y defectos de software que les permiten detectar debilidades y obtener acceso no autorizado a información confidencial.

Un hacker black hat es alguien que posee capacidades avanzadas de piratería y las emplea con fines maliciosos. A diferencia de los hackers éticos, hackers de sombrero blanco o hackers white hat, los hackers black hat participan en acciones no autorizadas y se aprovechan de las debilidades de los sistemas informáticos sin el permiso o el conocimiento del propietario. En las discusiones sobre ciberseguridad, a estos atacantes se los suele describir como los "malos", mientras que a los hackers éticos que trabajan para defender los sistemas a veces se los denomina "buenos".

Los hackers de sombrero negro o black hats utilizan una serie de métodos para obtener datos confidenciales, interrumpir las redes o infligir daños. Trabajan clandestinamente y ocultan su identidad a través de medios sofisticados, como servidores proxy y software de cifrado.

Estas personas poseen una amplia experiencia en lenguajes de programación, protocolos de red, sistemas operativos y debilidades del software. Investigan continuamente las tecnologías emergentes y las vulnerabilidades de seguridad para superar las medidas de seguridad implementadas por las empresas. Otros hackers pueden tener menos experiencia, a veces denominados "script kiddies" que dependen de herramientas prediseñadas creadas por ciberdelincuentes más experimentados.

Cabe destacar que la participación en este tipo de piratería está prohibida por ley en la mayoría de los países de todo el mundo. Debido a un mayor enfoque en la ciberseguridad, ha habido un aumento de las consecuencias legales para aquellos que participan en actividades de piratería maliciosas. Los casos de alto perfil en los que participaron personas como Kevin Mitnick ayudaron a llamar la atención del público sobre los peligros de la piratería no autorizada y la importancia de las prácticas modernas de ciberseguridad.