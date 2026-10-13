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Background

Akamai Cloud에서 AI 앱 및 에이전트 구축

AI 에이전트, MCP 서버, LLM 챗봇, RAG 애플리케이션에 대한 가이드 프로젝트를 체험하세요. 100달러의 클라우드 크레딧을 받아 첫 프로젝트를 배포하세요.

가입하기

첫 번째 구축 항목 선택

구축하고 싶은 항목을 선택하세요. 각 프로젝트에는 실행 가능한 코드, 아키텍처 개요, 필수 조건, 단계별 배포 가이드가 포함되어 있습니다.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

노트북에 있는 AI 에이전트를 클라우드로 이전

사전 설정된 애플리케이션과 Terraform 배포판을 사용해 Akamai Cloud에서 OpenClaw 에이전트를 실행하세요.

 

OpenClaw· 클라우드 컴퓨팅 ·Terraform

 

프로젝트 보기
chatbot.launch() edge + GPU

엣지 기반 LLM 챗봇 구축

엣지에서 챗봇을 제공하고, 전용 GPU 컴퓨팅으로 오픈 소스 모델을 실행하고, 반복된 답변을 캐시하세요.

 

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

프로젝트 보기
mcp.serve() WebAssembly + Functions

서버리스 MCP 서버 구축

웹어셈블리 및 Spin을 사용해 의사결정 로그 MCP 서버를 구축한 후 Akamai Functions를 활용해 배포하세요.

 

MCP · 웹어셈블리 · Spin · Akamai Functions

 

프로젝트 보기
rag app code command lines

자신의 데이터를 활용해 RAG 애플리케이션 구축

LKE에서 애플리케이션을 사용해 문서를 업로드하고, 관련 통로를 찾아내고, 인용을 포함한 답변을 생성하세요.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

 

프로젝트 보기

한 번의 배포로 어디서나 실행

Spin과 Akamai Functions를 활용하면 개발자가 로컬 코드를 단시간 내에 전역 배포 가능한 상태로 전환할 수 있습니다.

비디오 보기(2:43)

AI를 위해 구축된 클라우드, 엣지에서의 로직

오픈 툴을 활용해 구축하고, 사용자와 가까운 곳에서 워크로드를 실행하며, 지연 시간과 비용을 예측 가능하게 유지하세요.

익숙한 툴을 통한 구축

쿠버네티스, 컨테이너, 웹어셈블리, Spin, KServe 및 기타 개방형 기술을 활용하세요.

 

사용자와 더 가까이서 추론 실행

애플리케이션, 추론 및 로직을 사용자, 데이터 및 디바이스에 더 가깝게 배치하세요.

 

적합한 컴퓨팅 리소스 사용

클라우드에서는 까다로운 워크로드를, 엣지에서는 경량 로직 및 라우팅을 실행하세요.

비용을 예측 가능하게 유지

Akamai Cloud의 투명한 가격 정책과 저렴한 데이터 전송 비용을 바탕으로 확장하세요.

프로젝트부터 배포까지

프로젝트를 선택하고 계정을 설정한 후, 안내에 따라 첫 번째 배포를 진행하세요.

선택

구축할 대상에 맞는 AI 프로젝트를 선택하세요.

생성

Akamai Cloud 계정을 설정하고 인증해 100달러 상당의 클라우드 크레딧을 받으세요.*

가입하기

배포

프로젝트 가이드를 따라 필수 조건 확인부터 첫 번째 배포까지 진행하세요.

연장

코드를 수정하거나, 더 많은 서비스를 연결하거나, 새로운 프로젝트를 시작하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

프로젝트를 선택하고 Akamai Cloud 계정을 생성하세요. 각 프로젝트 가이드에는 필요한 툴, 필수 조건, 그리고 설정 단계가 명시되어 있습니다.

요건을 충족하는 신규 고객은 이 페이지를 통해 계정을 생성하면 100달러의 프로모션 클라우드 크레딧을 받을 수 있습니다. 유효한 결제 수단이 필요합니다. 크레딧은 활성화 후 60일이 지나면 만료됩니다. 자세한 이용 약관은 프로모션 이용 규칙 및 조건을 참조하세요.

아니요. GPU 서비스에는 이 프로모션 크레딧을 사용할 수 없습니다. 보장되지 않는 서비스나 비용이 프로젝트 가이드에 명시됩니다.

모든 프로젝트가 그렇지는 않습니다. MCP 서버는 Akamai Functions를 사용하고, 챗봇과 RAG 프로젝트는 LKE를 사용합니다. 각 가이드에서 필요한 경험과 툴을 설명합니다.

해당 애플리케이션은 더 빠른 배포를 돕기 위한 참고용 프로젝트입니다. 프로덕션 환경에서 사용하기 전에 해당 애플리케이션의 보안, 신뢰성, 확장성 및 운영 요구사항을 검토하세요.

각 프로젝트 가이드는 소스 코드, 기술 문서, 아키텍처, 추가 리소스로 연결됩니다. Akamai 개발자 커뮤니티를 통해 지원을 받을 수도 있습니다.

*프로모션 이용 규칙 및 조건을 참조하세요