Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Crea app e agenti AI sull'Akamai Cloud

Prova i progetti guidati per agenti AI, server MCP, chatbot LLM e applicazioni RAG. Ottieni 100 dollari di credito per il cloud per implementare il tuo primo progetto.

Registrati

Scegli la prima build

Scegli cosa creare. Ogni progetto include un codice di lavoro, una panoramica dell'architettura, i prerequisiti necessari e una guida alle fasi di implementazione.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

Sposta un agente AI dal notebook al cloud

Esegui un agente OpenClaw sull'Akamai Cloud utilizzando un'applicazione preconfigurata e un'implementazione Terraform.

 

OpenClaw · Cloud computing · Terraform

 

Visualizza progetto
chatbot.launch() edge + GPU

Crea un chatbot LLM basato sull'edge

Crea un chatbot sull'edge, esegui un modello open source sul dispositivo di elaborazione della GPU dedicato e memorizza nella cache le risposte ripetute.

 

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

Visualizza progetto
mcp.serve() WebAssembly + Functions

Crea un server MCP senza server

Crea un server Decision Log MCP con WebAssembly e Spin, quindi implementalo con Akamai Functions.

 

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

 

Visualizza progetto
rag app code command lines

Crea un'applicazione RAG con i tuoi dati

Carica i documenti, recupera i passaggi pertinenti e genera le risposte con le citazioni desiderate utilizzando un'applicazione su LKE.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

 

Visualizza progetto

Implementa una volta. Esegui ovunque.

Scopri la rapidità con cui uno sviluppatore può passare dal codice locale all'esecuzione di un'implementazione a livello globale con Spin e Akamai Functions.

Guarda il video (2:43)

Il cloud progettato per l'AI. La logica sull'edge

Crea con strumenti aperti, esegui i carichi di lavoro più vicino agli utenti e mantieni tempi di latenza e costi prevedibili.

Crea con strumenti familiari

Utilizza Kubernetes, container, WebAssembly, Spin, KServe e altre tecnologie aperte.

Esegui l'inferencing vicino agli utenti

Avvicina applicazioni, inferencing e logica ad utenti, dati e dispositivi.

 

Utilizza le risorse di computing più appropriate

Esegui i carichi di lavoro complessi nel cloud e indirizza sull'edge la logica agile e il routing.

Mantieni i costi prevedibili

Scalabilità con prezzi trasparenti e trasferimento dei dati a basso costo sull'Akamai Cloud.

Dal progetto all'implementazione

Scegli un progetto, configura il tuo account e segui il percorso guidato fino alla prima implementazione.

Scegli

Scegli il progetto di AI corrispondente a ciò che desideri creare.

Creazione

Configura e verifica il tuo account sull'Akamai Cloud per ricevere un credito di 100 dollari per il cloud*.

Registrati

Implementazione

Segui la guida del progetto dai prerequisiti alla prima implementazione.

Ampliamento

Adatta il codice, collega altri servizi o avvia un altro progetto.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Scegli un progetto e crea un account sull'Akamai Cloud. Ogni guida del progetto elenca gli strumenti, i prerequisiti e le fasi di configurazione necessari.

I nuovi clienti idonei ricevono 100 dollari di credito promozionale per il cloud dopo aver creato un account tramite questa pagina. È richiesto un metodo di pagamento valido. I crediti scadono 60 giorni dopo l'attivazione. Per i termini completi, consulta le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni.

No. I servizi per le GPU non rientrano nell'ambito di questo credito promozionale. La guida del progetto identificherà eventuali servizi o costi non coperti.

Non per tutti i progetti. Il server MCP utilizza Akamai Functions, mentre i progetti di chatbot e RAG utilizzano LKE. Ogni guida spiega le competenze richieste e gli strumenti necessari.

Si tratta di progetti di riferimento progettati per aiutarti ad effettuare le implementazioni più velocemente. Prima di utilizzare un'applicazione in fase di produzione, devi esaminarne i requisiti di sicurezza, affidabilità, scalabilità e funzionamento.

Ogni guida del progetto è collegata al suo codice sorgente, alla documentazione tecnica, all'architettura e alle risorse aggiuntive. È inoltre possibile utilizzare la community degli sviluppatori di Akamai per assistenza.

*Visualizza le regole e le condizioni per il riscatto delle promozioni