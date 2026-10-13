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Background

Akamai Cloud上でAIアプリやエージェントを構築

AIエージェント、MCPサーバー、LLMチャットボット、RAGアプリケーションを構築するためのガイド付きプロジェクトをぜひお試しください。100米ドル分のクラウドクレジットを獲得し、最初の対象プロジェクトを展開することができます。

登録

初めに構築するものを選択

構築したいものを選択してください。各プロジェクトには、実際に動作するコード、アーキテクチャの概要、前提条件、展開手順のガイドが含まれています。

agent.deploy() OpenClaw + cloud

AIエージェントをラップトップからクラウドへ

事前設定されたアプリケーションとTerraform展開を使用し、Akamaiクラウド上でOpenClawエージェントを実行します。

 

OpenClaw· クラウドコンピューティング ·Terraform

 

プロジェクトを確認する
chatbot.launch() edge + GPU

エッジで高速化されたLLMチャットボットを構築

エッジでチャットボットを提供し、専用GPUコンピューティングでオープン・ソース・モデルを実行し、繰り返される回答をキャッシュします。

 

Akamai Functions·Spin·Ollama·GPU

プロジェクトを確認する
mcp.serve() WebAssembly + Functions

サーバーレスMCPサーバーを構築

WebAssemblyとSpinを使用して意思決定ログMCPサーバーを構築し、Akamai Functionsを使用して展開します。

 

MCP·WebAssembly·Spin·Akamai Functions

 

プロジェクトを確認する
rag app code command lines

独自のデータを使用してRAGアプリケーションを構築

LKE上のアプリケーションを使用して、ドキュメントをアップロードし、関連するパッセージを取得し、引用付きの回答を生成します。


Python·LangGraph·PostgreSQL·LKE

 

プロジェクトを確認する

一度展開すれば、どこでも実行可能。

SpinとAkamai Functionsを使用することで、開発者がローカルコードから実際に動作するグローバルな展開へどれほど速く移行できるかをご確認ください。

動画を視聴する（2:43）

AI向けに構築されたクラウド。エッジでのロジック。

オープンツールで構築し、ユーザーに近い場所でワークロードを実行し、レイテンシーとコストを予測可能な状態に保つことができます。

使い慣れたツールで構築

Kubernetes、コンテナ、WebAssembly、Spin、KServe、その他のオープンテクノロジーを使用できます。

 

ユーザーの近くで推論を実行

アプリケーション、推論、ロジックをユーザー、データ、デバイスの近くに配置できます。

適切なコンピューティングを使用

要求の厳しいワークロードをクラウドで実行し、軽量のロジックとルーティングをエッジで実行します。

コストを予測可能な状態に維持

透明性の高い料金体系と、Akamai Cloud上での低コストのデータ転送により、スケーリングを可能にします。

プロジェクトから展開まで

プロジェクトを選択し、アカウントをセットアップすれば、ガイドに従って最初の展開を行うことができます。

選ぶ

構築したいものに合ったAIプロジェクトを選択します。

作成

Akamai Cloudアカウントをセットアップして認証すると、100米ドル分のクラウドクレジットを獲得できます*。

登録

展開

前提条件から、実際に動作する最初の展開まで、プロジェクトガイドに従って進めます。

拡張

コードを適応させたり、さまざまなサービスを接続したり、別のプロジェクトを開始したりすることができます。

よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

プロジェクトを選択し、Akamai Cloudのアカウントを作成してください。各プロジェクトガイドには、必要なツール、前提条件、セットアップ手順が記載されています。

このページからアカウントを作成すると、対象となる新しいお客様は100米ドル分のプロモーション・クラウド・クレジットを獲得できます。有効な支払い方法が必要です。クレジットの有効期限は、有効化してから60日間です。詳細な利用規約については、プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください。

いいえ。GPUサービスは、このプロモーションクレジットの対象外です。対象外のサービスや費用は、プロジェクトガイドでご確認いただけます。

必要でないプロジェクトもあります。MCPサーバープロジェクトではAkamai Functionsを利用し、チャットボットプロジェクトやRAGプロジェクトではLKEを使用します。必要な経験とツールについては、各ガイドで説明しています。

これらは、より迅速な展開を支援するために作成された、実際に動作するリファレンスプロジェクトです。本番環境で使用する前に、セキュリティ、信頼性、スケーリング、運用要件を確認してください。

各プロジェクトガイドは、そのプロジェクトのソースコード、技術ドキュメント、アーキテクチャ、その他のリソースにリンクされています。サポートが必要な場合は、Akamaiの開発者コミュニティもご利用いただけます。

*プロモーションの引き換えに関する規則と条件をご覧ください