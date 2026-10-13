Los nuevos clientes que cumplan los requisitos recibirán 100 dólares estadounidenses en créditos promocionales para servicios en la nube tras crear una cuenta a través de esta página. Se requiere un método de pago válido. Los créditos caducan en un plazo de 60 días a partir de su activación. Consulta las normas y condiciones de canje de la promoción para obtener información completa sobre los términos aplicables.