Selecciona un proyecto y crea una cuenta en Akamai Cloud. Cada guía de proyecto incluye una lista de las herramientas necesarias, los requisitos previos y los pasos de configuración.
Elige tu primera construcción
Elige lo que quieres construir. Cada proyecto incluye código funcional, una descripción general de la arquitectura, los requisitos previos y una guía de pasos para su implementación.
Nube creada para IA. Lógica en el borde de Internet
Construye utilizando herramientas de código abierto, ejecuta las cargas de trabajo más cerca de los usuarios y mantén la latencia y los costos bajo control.
Del proyecto a la implementación
Elige un proyecto, configura tu cuenta y sigue las instrucciones paso a paso para realizar tu primer despliegue.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los nuevos clientes que cumplan los requisitos recibirán 100 dólares estadounidenses en créditos promocionales para servicios en la nube tras crear una cuenta a través de esta página. Se requiere un método de pago válido. Los créditos caducan en un plazo de 60 días a partir de su activación. Consulta las normas y condiciones de canje de la promoción para obtener información completa sobre los términos aplicables.
No. Los servicios de GPU no son elegibles para este crédito promocional. La guía del proyecto identificará todos los servicios o costos que no estén cubiertos.
No es aplicable a todos los proyectos. El servidor MCP utiliza Akamai Functions, mientras que los proyectos de chatbot y RAG emplean LKE. Cada guía explica la experiencia y las herramientas necesarias.
Son proyectos de referencia de trabajo diseñados para ayudarle a desplegar más rápido. Antes de utilizar una herramienta en producción, revisa sus requisitos de seguridad, fiabilidad, escalabilidad y operatividad.
Cada guía de proyecto incluye enlaces a su código fuente, documentación técnica, arquitectura y recursos adicionales. También puedes recurrir a la comunidad de desarrolladores de Akamai para obtener ayuda.