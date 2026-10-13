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Background

Crea aplicaciones y agentes de inteligencia artificial en la nube de Akamai.

Prueba proyectos guiados para agentes de inteligencia artificial, servidores MCP, chatbots basados en modelos de lenguaje (LLM) y aplicaciones RAG. Obtén 100 dólares estadounidenses en créditos para la nube y despliega tu primer proyecto elegible.

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Elige tu primera construcción

Elige lo que quieres construir. Cada proyecto incluye código funcional, una descripción general de la arquitectura, los requisitos previos y una guía de pasos para su implementación.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

Trasladar un agente de inteligencia artificial desde tu portátil a la nube

RUN Un agente de OpenClaw en Akamai Cloud que utiliza una aplicación preconfigurada y una implementación de Terraform.

OpenClaw · Cloud Compute · Terraform

Ver proyecto
chatbot.launch() edge + GPU

Crea un chatbot LLM acelerado por borde

Servir un chatbot en el perímetro, ejecutar un modelo de código abierto en el cómputo de la GPU dedicada y almacenar en caché respuestas repetidas.

Akamai Funciona · Spin · Ollama · GPU

Ver proyecto
mcp.serve() WebAssembly + Functions

Construye un servidor MCP sin servidor.

Construya un servidor MCP de registro de decisiones con WebAssembly y Spin y, a continuación, implemente con Akamai Functions.

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

Ver proyecto
rag app code command lines

Crea una aplicación RAG con tus propios datos

Sube documentos, recupera pasajes relevantes y genera respuestas con citas usando una aplicación en LKE.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

Ver proyecto

Implementa una sola vez. Funciona en cualquier lugar.

Descubre lo rápido que puede pasar un desarrollador de un código local a un despliegue global funcional gracias a Spin y Akamai Functions.

Ver el vídeo (2:43)

Nube creada para IA. Lógica en el borde de Internet

Construye utilizando herramientas de código abierto, ejecuta las cargas de trabajo más cerca de los usuarios y mantén la latencia y los costos bajo control.

Crea proyectos con herramientas que ya conoces

y otras tecnologías abiertas.

Ejecute la inferencia de IA más cerca de los usuarios

Utiliza el equipo adecuado

Mantén los costos bajo control

Del proyecto a la implementación

Elige un proyecto, configura tu cuenta y sigue las instrucciones paso a paso para realizar tu primer despliegue.

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Implementación

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Selecciona un proyecto y crea una cuenta en Akamai Cloud. Cada guía de proyecto incluye una lista de las herramientas necesarias, los requisitos previos y los pasos de configuración.

Los nuevos clientes que cumplan los requisitos recibirán 100 dólares estadounidenses en créditos promocionales para servicios en la nube tras crear una cuenta a través de esta página. Se requiere un método de pago válido. Los créditos caducan en un plazo de 60 días a partir de su activación. Consulta las normas y condiciones de canje de la promoción para obtener información completa sobre los términos aplicables.

No. Los servicios de GPU no son elegibles para este crédito promocional. La guía del proyecto identificará todos los servicios o costos que no estén cubiertos.

No es aplicable a todos los proyectos. El servidor MCP utiliza Akamai Functions, mientras que los proyectos de chatbot y RAG emplean LKE. Cada guía explica la experiencia y las herramientas necesarias.

Son proyectos de referencia de trabajo diseñados para ayudarle a desplegar más rápido. Antes de utilizar una herramienta en producción, revisa sus requisitos de seguridad, fiabilidad, escalabilidad y operatividad.

Cada guía de proyecto incluye enlaces a su código fuente, documentación técnica, arquitectura y recursos adicionales. También puedes recurrir a la comunidad de desarrolladores de Akamai para obtener ayuda.

*Consulte las Reglas y condiciones de canje de promociones