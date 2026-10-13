Crie aplicações e agentes de IA no Akamai Cloud

Escolha um projeto e crie uma conta no Akamai Cloud. Cada guia de projeto lista as ferramentas necessárias, os pré-requisitos e as etapas de configuração.
Escolha sua primeira criação
Escolha o que você deseja criar. Cada projeto inclui código funcional, uma visão geral da arquitetura, pré-requisitos e etapas guiadas de implantação.
Nuvem criada para IA. Lógica na edge.
Crie com ferramentas abertas, execute workloads mais próximas dos usuários e mantenha a latência e os custos previsíveis.
Do projeto à implantação
Escolha um projeto, configure sua conta e siga o caminho guiado até sua primeira implantação.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Novos clientes qualificados recebem US$ 100,00 em crédito promocional para a nuvem após criarem uma conta por meio desta página. É necessário um método de pagamento válido. Os créditos expiram 60 dias após a ativação. Consulte as regras e condições de resgate da promoção para conhecer os termos completos.
Não. Os serviços de GPU não são elegíveis para este crédito promocional. O guia do projeto identificará quaisquer serviços ou custos que não estejam cobertos.
Não para todos os projetos. O servidor MCP usa o Akamai Functions, enquanto os projetos de chatbot e RAG usam o LKE. Cada guia explica a experiência e as ferramentas necessárias.
São projetos de referência funcionais, criados para ajudar você a fazer a implantação mais rapidamente. Antes de utilizar um deles em produção, analise seus requisitos de segurança, confiabilidade, escalabilidade e operacionais.
Cada guia de projeto contém links para seu código-fonte, documentação técnica, arquitetura e recursos adicionais. Você também pode recorrer à comunidade de desenvolvedores da Akamai para obter suporte.