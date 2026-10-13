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Crie aplicações e agentes de IA no Akamai Cloud

Experimente projetos guiados para agentes de IA, servidores MCP, chatbots com LLM e aplicações RAG. Receba US$ 100,00 em crédito na nuvem para implantar seu primeiro projeto qualificado.

Inscreva-se

Escolha sua primeira criação

Escolha o que você deseja criar. Cada projeto inclui código funcional, uma visão geral da arquitetura, pré-requisitos e etapas guiadas de implantação.

agent.deploy() OpenClaw + cloud

Mova um agente de IA do seu notebook para a nuvem

Execute um agente OpenClaw no Akamai Cloud usando uma aplicação pré-configurada e implantação via Terraform.

OpenClaw · Computação em nuvem · Terraform

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chatbot.launch() edge + GPU

Crie um chatbot com LLM acelerado na edge

Hospede um chatbot na edge, execute um modelo de código aberto em computação dedicada por GPU e armazene em cache respostas repetidas.

Akamai Functions · Spin · Ollama · GPU

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mcp.serve() WebAssembly + Functions

Crie um servidor MCP sem servidor

Crie um servidor MCP de registro de decisões com WebAssembly e Spin e, em seguida, implante-o com o Akamai Functions.

MCP · WebAssembly · Spin · Akamai Functions

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rag app code command lines

Crie uma aplicação RAG com seus próprios dados

Carregue documentos, recupere trechos relevantes e gere respostas com citações usando uma aplicação no LKE.


Python · LangGraph · PostgreSQL · LKE

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Implante uma vez. Execute em qualquer lugar.

Veja com que rapidez um desenvolvedor pode passar do código local para uma implantação global em funcionamento com o Spin e o Akamai Functions.

Assista ao vídeo (2:43)

Nuvem criada para IA. Lógica na edge.

Crie com ferramentas abertas, execute workloads mais próximas dos usuários e mantenha a latência e os custos previsíveis.

Crie com ferramentas conhecidas

Use Kubernetes, contêineres, WebAssembly, Spin, KServe e outras tecnologias abertas.

Execute inferência perto dos usuários

Coloque aplicações, inferência e lógica mais perto dos usuários, dos dados e dos dispositivos.

 

Utilize a capacidade de computação adequada

Execute workloads exigentes na nuvem e lógica e roteamento leves na edge.

Manter os custos previsíveis

Escale com preços transparentes e transferência de dados de baixo custo em toda a Akamai Cloud.

Do projeto à implantação

Escolha um projeto, configure sua conta e siga o caminho guiado até sua primeira implantação.

Escolher

Selecione o projeto de IA que corresponde ao que você deseja construir.

Criar

Configure e verifique sua conta na Akamai Cloud para receber US$ 100 em crédito de nuvem.*

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Implantar

Siga o guia do projeto, desde os pré-requisitos até sua primeira implantação funcional.

Ampliar

Adapte o código, conecte mais serviços ou inicie outro projeto.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Escolha um projeto e crie uma conta no Akamai Cloud. Cada guia de projeto lista as ferramentas necessárias, os pré-requisitos e as etapas de configuração.

Novos clientes qualificados recebem US$ 100,00 em crédito promocional para a nuvem após criarem uma conta por meio desta página. É necessário um método de pagamento válido. Os créditos expiram 60 dias após a ativação. Consulte as regras e condições de resgate da promoção para conhecer os termos completos.

Não. Os serviços de GPU não são elegíveis para este crédito promocional. O guia do projeto identificará quaisquer serviços ou custos que não estejam cobertos.

Não para todos os projetos. O servidor MCP usa o Akamai Functions, enquanto os projetos de chatbot e RAG usam o LKE. Cada guia explica a experiência e as ferramentas necessárias.

São projetos de referência funcionais, criados para ajudar você a fazer a implantação mais rapidamente. Antes de utilizar um deles em produção, analise seus requisitos de segurança, confiabilidade, escalabilidade e operacionais.

Cada guia de projeto contém links para seu código-fonte, documentação técnica, arquitetura e recursos adicionais. Você também pode recorrer à comunidade de desenvolvedores da Akamai para obter suporte.

*Consulte as regras e condições de resgate da promoção