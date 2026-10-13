Développer des applications et des agents d'IA sur Akamai Cloud

Choisissez un projet et créez un compte Akamai Cloud. Chaque guide de projet répertorie les outils requis, les conditions préalables et les étapes de configuration.
Choisir votre premier projet
Choisissez ce que vous souhaitez développer. Chaque projet comprend du code fonctionnel, une présentation de l'architecture, les prérequis et des étapes de déploiement guidées.
Un cloud conçu pour l'IA. Logique en bordure de l'Internet.
Développez avec des outils ouverts, exécutez vos charges de travail au plus près des utilisateurs et maîtrisez la latence et les coûts.
Du projet au déploiement
Choisissez un projet, configurez votre compte et suivez le parcours guidé jusqu'à votre premier déploiement.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les nouveaux clients éligibles reçoivent un crédit cloud promotionnel de 100 USD après avoir créé un compte via cette page. Vous devez indiquer un mode de paiement valide. Les crédits expirent 60 jours après leur activation. Consultez les règles et conditions d'utilisation de la promotion pour connaître l'intégralité des conditions générales.
Non. Les services GPU ne sont pas éligibles à ce crédit promotionnel. Le guide de projet indiquera les services ou coûts non couverts.
Pas pour tous les projets. Le serveur MCP utilise Akamai Functions, tandis que les projets de chatbot et de RAG utilisent LKE. Chaque guide explique l'expérience et les outils nécessaires.
Il s'agit de projets de référence fonctionnels conçus pour vous aider à accélérer votre déploiement. Avant d'en utiliser un en production, vérifiez ses exigences en matière de sécurité, de fiabilité, d'évolutivité et d'exploitation.
Chaque guide de projet contient des liens vers son code source, sa documentation technique, son architecture et des ressources supplémentaires. Vous pouvez également faire appel à la communauté de développeurs Akamai pour obtenir de l'aide.