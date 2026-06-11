Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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차세대 애플리케이션을 위한 선제적 AI 기반 방어 시스템 구축

Akamai의 계층형 접근 방식이 공격자들이 현재 노리고 있는 취약점을 어떻게 탐지하고 보호하는지 알아보세요.

애플리케이션 보안의 모든 리스크에 대처

AI 도입으로 인해 보호되지 않은 엔드포인트가 프로덕션 환경에 대량으로 유입되고 있습니다. 개발 속도를 늦추지 않고도 통제력을 확보하고 보호 장치를 마련하세요.

API 인시던트는 현재 기업의 87%에 영향을 미치며 LLM을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 이 프레임워크는 프롬프트부터 응답까지 모든 상호작용을 보호하기 위한 계층형 보안 계층을 제공합니다.

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87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

AI 기반 계층형 방어 체계의 작동 원리

Akamai의 맞춤형 보안 시스템은 애플리케이션, API, AI 서비스가 노출되거나 접속 및 악용될 수 있는 지점을 철저히 보호합니다. 이 접근 방식에는 네 가지 핵심 요소가 있습니다:

AI와 연결된 엔드포인트 매핑

GenAI 및 LLM API 엔드포인트를 식별하고 태그를 지정해 지속적으로 업데이트되는 포괄적인 인벤토리를 구축하세요.

모든 상호작용을 하나의 결정으로 취급

실시간으로 프롬프트 인젝션을 차단하려면 모든 에이전트 상호작용을 특정 보안 규칙에 따라 철저히 검증해야 합니다.  

애플리케이션 방어 자동화

수동 룰 설정은 이제 그만. 앱과 API 간의 상호작용을 분석하세요. 정상적인 트래픽으로 위장해 빠르게 이루어지는 악용을 차단하세요.

모델 컨텍스트 프로토콜 관리

민감한 기업 데이터 유출을 방지하기 위해, 프롬프트 인젝션 공격에 취약한 섀도 MCP 서버와 모니터링되지 않는 컨텍스트 서버를 탐지하세요.

고객 사례

모든 고객 사례 보기

공격자만큼이나 빠르게 적응한 adidas

adidas는 Akamai 봇 방어 제품군을 구축한 이후, 고객 경험을 개선하고 운영 효율성과 보안 체계를 크게 강화했습니다.  

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Star Health logo

애플리케이션 보안을 자동화한 Star Health

인도 최대의 독립 건강보험 제공업체는 사용자 경험을 저하시키지 않으면서 웹 애플리케이션과 API를 자동화된 봇넷 및 애플리케이션 레이어 공격으로부터 보호했습니다.  

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commerzbank logo

조기 탐지를 최우선 과제로 삼은 Commerzbank

이 이니셔티브는 독일 은행이 비정상을 탐지하고, 관리되지 않은 섀도 API를 찾아내며, 부서 간 거버넌스를 강화하는 데 도움을 주었습니다.

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업계의 인정

SecureIQLab 클라우드 WAAP 사이버 리스크 벤더 비교 보고서

Akamai, AWS, Cloudflare, Microsoft의 비교 결과를 확인하세요.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ API 보안 부문 Voice of the Customer

글로벌 보안 리더들이 작성한 Gartner 인증 리뷰를 확인하세요.

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KuppingerCole Leadership Compass: API 보안 및 관리

Akamai가 4개 부문 모두에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® 클라우드 WAAP 및 API 보안 부문 Voice of the Customer

Akamai가 133개의 리뷰를 바탕으로 5점 만점에 4.9점을 받은 이유를 알아보세요.

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자주 묻는 질문(FAQ)

자주 묻는 질문(FAQ)

기업들은 에이전틱 경험을 창출하기 위해 AI 도입을 가속하고 있으며, 올해 애플리케이션 레이어에 약 190억 달러를 투자할 계획입니다. 이 급격한 방침으로 인해 문서화되지 않은 API가 대량으로 생성되면서 작년 한 해 동안 87%의 기업이 API 관련 보안 인시던트를 경험하는 상황이 초래되었습니다.

바이브 코딩은 엄격한 보안 아키텍처보다 빠른 기능 구현과 배포, 즉 “기능을 즉시 구현하는 것”을 우선시하는 개발 방식을 말합니다. 이로 인해 API 설정 오류가 보안 인시던트의 주요 원인이 되었으며, 2026년 연구에서 응답자의 54%가 이를 지적했습니다.

이 엔드포인트는 현재 가장 주요한 공격 대상으로, 전체 보안 인시던트의 42%에 연루되고 있습니다. 이들은 리스크가 높지만, 기록되지 않는 경우가 많아 보안 전문가 중 단 23%만이 어떤 API가 민감한 데이터를 반환하는지 알고 있는 위기를 초래합니다.

MCP는 "AI용 USB-C"로 불리며, Slack이나 SQL 데이터베이스와 같은 데이터에 에이전트가 연결되는 방식을 간소화합니다. 하지만 "섀도 MCP"는 심각한 리스크로, Forrester는 2026년 말까지 30%의 앱 공급업체가 자체 MCP 서버를 출시할 것이며, 이는 관리되지 않는 공격 표면을 더욱 복잡하게 만들 것이라고 전망했습니다.

기존 방화벽은 에이전틱 트래픽을 처리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이 트래픽은 2027년까지 1,000배 증가할 것으로 예상됩니다. 기업의 45%는 서비스 연속성을 최우선 과제로 삼고 있지만, 수동적인 대응은 너무 느립니다. AI 기반 정찰은 이제 단 몇 분 만에 시스템 취약점을 악용할 수 있습니다.

AI와 연결된 API 공격에 대해 "잘 대비하고 있다"고 답한 기업이 18%에 불과하다는 점에 대응하기 위해, 수동적인 대응 방식에서 자율적인 보호 체계로의 전환이 이루어지고 있습니다. 이 접근 방식은 행동 기반 AI를 활용해 공격이 실행되기 전에 빠르게 이루어지는 정찰 활동과 악용을 탐지합니다.

내부 에이전트가 외부 툴을 호출할 때 공격 표면은 기하급수적으로 확장됩니다. 써드파티 에이전트가 감염되면 내부 에이전트의 컨텍스트가 오염되어 무단 동작이 발생할 수 있습니다. 이는 악성 프롬프트 인젝션 공격에 대해 우려하는 40%의 기업이 가장 걱정하는 문제입니다.

전체 IT 스택에 대한 상황 인식을 제공하는 계층형 런타임 모델을 도입해 이를 실현할 수 있습니다. 현재 기업의 59%가 AI 리스크에 대한 가시성을 높이는 것을 기업 안정성을 위한 최우선 과제로 꼽습니다.

리소스

2026년 SOTI: 새로운 AI 공격이 초래하는 세 가지 위협

공격자들은 AI의 정확도를 활용해 기존의 기법을 강화하고 있습니다. 2026년 SOTI에서 API 및 DDoS 위협의 급증에 대한 전문가 데이터를 얻으세요.

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API Security 제품 데모

OWASP API 리스크 분석과 API 악용 탐지 기능을 통해 API Security가 어떻게 모든 API를 관리하고 보호할 수 있는지 확인하세요.

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새로운 지정학적 사이버 위협으로부터 네트워크 보안 강화

지정학적 동기를 가진 해커들이 프록시 서비스를 통해 악용을 목적으로 수십억 건의 접속을 시도하고 있습니다. Akamai가 제시하는 7가지 보안 권장 사항을 확인하세요.

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여러분의 요구 사항에 대해 논의하고 Akamai가 AI 시대에 기업이 자신감을 가지고 혁신할 수 있도록 지원하는 방법을 알아보시기 바랍니다.