AI 도입으로 인해 보호되지 않은 엔드포인트가 프로덕션 환경에 대량으로 유입되고 있습니다. 개발 속도를 늦추지 않고도 통제력을 확보하고 보호 장치를 마련하세요.



API 인시던트는 현재 기업의 87%에 영향을 미치며 LLM을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 이 프레임워크는 프롬프트부터 응답까지 모든 상호작용을 보호하기 위한 계층형 보안 계층을 제공합니다.

