기업들은 에이전틱 경험을 창출하기 위해 AI 도입을 가속하고 있으며, 올해 애플리케이션 레이어에 약 190억 달러를 투자할 계획입니다. 이 급격한 방침으로 인해 문서화되지 않은 API가 대량으로 생성되면서 작년 한 해 동안 87%의 기업이 API 관련 보안 인시던트를 경험하는 상황이 초래되었습니다.
애플리케이션 보안의 모든 리스크에 대처
AI 도입으로 인해 보호되지 않은 엔드포인트가 프로덕션 환경에 대량으로 유입되고 있습니다. 개발 속도를 늦추지 않고도 통제력을 확보하고 보호 장치를 마련하세요.
API 인시던트는 현재 기업의 87%에 영향을 미치며 LLM을 대상으로 하는 경우가 많습니다. 이 프레임워크는 프롬프트부터 응답까지 모든 상호작용을 보호하기 위한 계층형 보안 계층을 제공합니다.
AI 기반 계층형 방어 체계의 작동 원리
Akamai의 맞춤형 보안 시스템은 애플리케이션, API, AI 서비스가 노출되거나 접속 및 악용될 수 있는 지점을 철저히 보호합니다. 이 접근 방식에는 네 가지 핵심 요소가 있습니다:
고객 사례
업계의 인정
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
바이브 코딩은 엄격한 보안 아키텍처보다 빠른 기능 구현과 배포, 즉 “기능을 즉시 구현하는 것”을 우선시하는 개발 방식을 말합니다. 이로 인해 API 설정 오류가 보안 인시던트의 주요 원인이 되었으며, 2026년 연구에서 응답자의 54%가 이를 지적했습니다.
이 엔드포인트는 현재 가장 주요한 공격 대상으로, 전체 보안 인시던트의 42%에 연루되고 있습니다. 이들은 리스크가 높지만, 기록되지 않는 경우가 많아 보안 전문가 중 단 23%만이 어떤 API가 민감한 데이터를 반환하는지 알고 있는 위기를 초래합니다.
MCP는 "AI용 USB-C"로 불리며, Slack이나 SQL 데이터베이스와 같은 데이터에 에이전트가 연결되는 방식을 간소화합니다. 하지만 "섀도 MCP"는 심각한 리스크로, Forrester는 2026년 말까지 30%의 앱 공급업체가 자체 MCP 서버를 출시할 것이며, 이는 관리되지 않는 공격 표면을 더욱 복잡하게 만들 것이라고 전망했습니다.
기존 방화벽은 에이전틱 트래픽을 처리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이 트래픽은 2027년까지 1,000배 증가할 것으로 예상됩니다. 기업의 45%는 서비스 연속성을 최우선 과제로 삼고 있지만, 수동적인 대응은 너무 느립니다. AI 기반 정찰은 이제 단 몇 분 만에 시스템 취약점을 악용할 수 있습니다.
AI와 연결된 API 공격에 대해 "잘 대비하고 있다"고 답한 기업이 18%에 불과하다는 점에 대응하기 위해, 수동적인 대응 방식에서 자율적인 보호 체계로의 전환이 이루어지고 있습니다. 이 접근 방식은 행동 기반 AI를 활용해 공격이 실행되기 전에 빠르게 이루어지는 정찰 활동과 악용을 탐지합니다.
내부 에이전트가 외부 툴을 호출할 때 공격 표면은 기하급수적으로 확장됩니다. 써드파티 에이전트가 감염되면 내부 에이전트의 컨텍스트가 오염되어 무단 동작이 발생할 수 있습니다. 이는 악성 프롬프트 인젝션 공격에 대해 우려하는 40%의 기업이 가장 걱정하는 문제입니다.
전체 IT 스택에 대한 상황 인식을 제공하는 계층형 런타임 모델을 도입해 이를 실현할 수 있습니다. 현재 기업의 59%가 AI 리스크에 대한 가시성을 높이는 것을 기업 안정성을 위한 최우선 과제로 꼽습니다.
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