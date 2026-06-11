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Una difesa proattiva basata sull'intelligenza artificiale per le applicazioni di nuova generazione

Scopri in che modo il nostro approccio multilivello trova e protegge le vulnerabilità ora prese di mira dai criminali in modo rapido.

Protezione dai rischi per la sicurezza delle applicazioni

L'adozione dell'intelligenza artificiale sta inondando la produzione con endpoint non protetti. Assumi il controllo e imposta i sistemi di protezione senza rallentare lo sviluppo.

Gli incidenti relativi alle API interessano ora l'87% delle aziende e si interessano spesso di modelli LLM. Questo sistema offre una sicurezza multilivello per proteggere ogni interazione dalla fase iniziale alla risposta.

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87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

Come funziona una difesa multilivello basata sull'intelligenza artificiale

Le nostre specifiche misure di protezione proteggono i punti in cui le applicazioni, le API e i servizi basati sull'intelligenza artificiale sono visibili, accessibili e sfruttati. Questo approccio presenta quattro elementi fondamentali:

Mappa degli endpoint collegati all'intelligenza artificiale

Identifica e classifica gli endpoint delle API basati sulla GenAI e sui modelli LLM per creare un inventario completo e continuamente aggiornato.

Tratta ogni interazione come una decisione

Neutralizza gli attacchi di prompt injection in tempo reale valutando ogni interazione agentica in base a specifici sistemi di sicurezza.  

Automatizza la difesa delle applicazioni

Basta con l'adattamento manuale delle regole. Analizza le interazioni tra app e API. Blocca lo sfruttamento rapido e gli abusi mascherati da traffico legittimo.

Regola il protocollo di contesto del modello

Identifica i server MCP ombra e i server contestuali non monitorati per evitare agli attacchi di prompt injection di esfiltrare i dati aziendali sensibili.

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Riconoscimenti di settore

Rapporto comparativo dei vendor sui rischi informatici per le soluzioni WAAP nel cloud condotto da SecureIQLab

Consulta i risultati del confronto tra le soluzioni di Akamai, AWS, Cloudflare e Microsoft.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Scarica il rapporto Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer per la protezione delle API

Leggi le recensioni delle aziende leader nella sicurezza a livello globale verificate da Gartner.

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KuppingerCole Leadership Compass: sicurezza e gestione delle API

Scopri perché Akamai è stata nominata azienda leader in tutte e quattro le categorie.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Rapporto Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer per le soluzioni WAAP e la protezione delle API nel cloud

Scopri perché Akamai ha ricevuto un punteggio di 4,9 su 5 sulla base di 133 recensioni.

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Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Le organizzazioni stanno accelerando l'adozione dell'intelligenza artificiale per creare esperienze agentiche, investendo circa 19 miliardi di dollari a livello di applicazione quest'anno. Questa rapida adozione sta inondando la produzione con API non documentate, creando una situazione in cui l'87% delle organizzazioni ha subito un incidente relativo alla sicurezza delle API nell'ultimo anno.

Il vibe coding si riferisce allo sviluppo che privilegia una rapida distribuzione delle funzioni, nell'intento di "creare l'atmosfera giusta", rispetto ad una rigorosa architettura di sicurezza. Questo aspetto contribuisce a mostrare come una configurazione errata delle API sia la causa principale degli incidenti di sicurezza, in base a quanto citato dal 54% degli intervistati nel nostro studio relativo al 2026.

Questi endpoint sono ora il 1° obiettivo perché sono coinvolti nel 42% degli incidenti legati alla sicurezza e, anche se sono ad alto rischio, spesso non sono documentati, pertanto, contribuiscono a determinare una crisi in cui solo il 23% degli addetti alla sicurezza sa quali API restituiscono dati sensibili.

Noto come un "USB-C per l'intelligenza artificiale", il protocollo MCP semplifica il modo con cui gli agenti si connettono ai dati come i database Slack o SQL. Tuttavia, il protocollo MCP "ombra" è un rischio critico e Forrester prevede che il 30% dei fornitori di app avvierà propri server MCP entro la fine del 2026, complicando ulteriormente la superficie di attacco non gestita.

I firewall tradizionali faticano a gestire il traffico agentico, che si prevede crescerà di 1.000 volte entro il 2027. Anche se il 45% delle aziende privilegia la continuità dei servizi, le risposte manuali sono troppo lente. La ricognizione basata sull'intelligenza artificiale può ora sfruttare le vulnerabilità dei sistemi in pochi minuti.

Si tratta di un passaggio dalla configurazione manuale reattiva alla protezione autonoma per risolvere il problema secondo cui solo il 18% delle organizzazioni si sente "ben preparato" per gli attacchi alle API collegate all'intelligenza artificiale. Questo approccio utilizza l'intelligenza artificiale comportamentale per riconoscere le operazioni di ricognizione e gli exploit prima che vengano realizzati.

Se gli agenti interni utilizzano strumenti esterni, la superficie di attacco si espande in modo esponenziale. Se un agente di terze parti viene compromesso, può mettere a rischio il contesto dell'agente interno, causando azioni non autorizzate, il che rappresenta una delle principali preoccupazioni per il 40% delle organizzazioni relativamente agli attacchi di prompt injection.

Adottando un modello di runtime multilivello in grado di fornire visibilità sull'intero stack IT. Attualmente, il 59% delle organizzazioni afferma che migliorare la visibilità sui rischi legati all'intelligenza artificiale è la massima priorità in vista della resilienza aziendale.

Risorse

Rapporto SOTI 2026 - I nuovi attacchi basati sull'intelligenza artificiale rappresentano una tripla minaccia

I criminali stanno amplificando le loro vecchie tattiche con la precisione offerta dall'intelligenza artificiale. Consultate i dati forniti dagli esperti sui crescenti attacchi DDoS e alle API nel rapporto SOTI 2026.

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Demo del prodotto API Security

Guarda in che modo API Security è in grado di inventariare e proteggere tutte le tue API utilizzando l'analisi dei rischi per le API stilata dall'OWASP e il rilevamento degli abusi delle API.

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