Akamai va acquérir LayerX pour appliquer le contrôle de l'utilisation de l'IA sur n'importe quel navigateur. En savoir plus
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

Concevez une défense proactive basée sur l'IA pour les applications de nouvelle génération

Découvrez comment notre approche multicouche permet de détecter et de contrer les vulnérabilités que les attaquants ciblent désormais à la vitesse des machines.

Couvrez l'ensemble des risques liés à la sécurité des applications

L'adoption de l'IA inonde les environnements de production de points de terminaison non protégés. Reprenez le contrôle et mettez en place des garde-fous sans ralentir le développement.

Les incidents liés aux API touchent désormais 87 % des entreprises et ciblent fréquemment les grands modèles de langage (LLM). Ce cadre offre une sécurité multicouche pour protéger chaque interaction, des requêtes aux réponses.

Lire l'article de blog
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

Comment fonctionne une défense multicouche alimentée par IA

Nos mécanismes de défense, spécialement conçus, protègent les points où les applications, les API et les services d'intelligence artificielle sont exposés, accessibles et vulnérables aux abus. Cette approche repose sur quatre éléments fondamentaux :

Mapper les points de terminaison liés à l'IA

Identifiez et étiquetez les points de terminaison d'API de GenAI et de LLM pour créer un inventaire complet et régulièrement mis à jour.

Traiter chaque interaction comme une décision

Neutralisez les injections de requêtes en temps réel en évaluant chaque interaction agentique par rapport à des mesures de sécurité spécifiques.  

Automatiser la protection de vos applications

Mettez fin au réglage manuel des règles. Analysez les interactions entre les applications et les API. Mettez fin aux abus et à l'exploitation à grande échelle déguisés en trafic légitime.

Gouverner le Model Context Protocol

Identifiez les serveurs MCP fantômes et les serveurs de contexte non surveillés afin d'empêcher les injections de prompts malveillantes d'exfiltrer des données sensibles de l'entreprise.

Témoignages clients

Voir tous les témoignages clients

adidas s'adapte aussi rapidement que les attaquants

Depuis l'intégration de la suite d'atténuation des bots d'Akamai, adidas a réalisé d'importants progrès en matière d'expérience client, d'efficacité opérationnelle et de sécurité.  

Lire le témoignage client
Star Health logo

Star Health automatise sa protection applicative

Le plus grand assureur santé indépendant en Inde a protégé ses applications web et ses API contre les botnets automatisés et les attaques de couche applicative sans ralentir l'expérience utilisateur.  

Lire le témoignage client
commerzbank logo

Commerzbank renforce la détection précoce

Cette initiative a permis à cette banque allemande de détecter des anomalies, d'identifier des API fantômes non gérées et de renforcer la gouvernance dans tous ses services.

Lire le témoignage client

Reconnaissance du secteur

Rapport comparatif sur les fournisseurs SecureIQLab Cloud WAAP CyberRisk (disponible en anglais uniquement)

Obtenez les résultats comparatifs entre Akamai, AWS, Cloudflare et Microsoft.

Télécharger le rapport
Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer pour la protection des API

Lisez les avis vérifiés par Gartner, émanant d'experts en sécurité du monde entier.

Télécharger le rapport

KuppingerCole Leadership Compass : sécurité et gestion des API

Découvrez pourquoi Akamai a été nommé leader dans chacune des quatre catégories.

Télécharger le rapport
Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer pour le WAAP dans le cloud et la protection des API

Découvrez pourquoi Akamai a obtenu une note de 4,9 sur 5, sur la base de 133 avis.

Télécharger le rapport

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Les organisations accélèrent l'adoption de l'intelligence artificielle pour créer des expériences agentiques, en investissant environ 19 milliards de dollars dans la couche applicative cette année. Cette dynamique rapide inonde la production d'API non documentées, créant un environnement où 87 % des organisations ont subi un incident de sécurité lié aux API au cours de l'année écoulée.

Le « vibe coding » désigne un mode de développement qui privilégie une mise en production rapide, « trouver le bon équilibre (fonctionnel) », au détriment d'une architecture de sécurité rigoureuse. Cela contribue au constat selon lequel une mauvaise configuration des API est la principale cause des incidents de sécurité, citée par 54 % des répondants dans notre étude 2026.

Ces points de terminaison sont désormais la cible principale, impliqués dans 42 % des incidents de sécurité. Bien qu'ils présentent un risque élevé, ils sont souvent non documentés, ce qui contribue à une situation critique où seuls 23 % des professionnels de la sécurité savent quelles API de leur système renvoient des données sensibles.

Connu sous le nom d'« USB-C de l'IA », le MCP simplifie la manière dont les agents se connectent à des sources de données comme Slack ou des bases SQL. Cependant, le « Shadow MCP » représente un risque majeur. Forrester prévoit que 30 % des éditeurs d'applications lanceront leurs propres serveurs MCP d'ici fin 2026, complexifiant encore davantage la surface d'attaque non maîtrisée.

Les pare-feu traditionnels ont du mal à gérer le trafic agentique, dont le volume devrait être multiplié par 1 000 d'ici 2027. Alors que 45 % des entreprises privilégient la continuité de service, les réponses manuelles sont trop lentes. La reconnaissance assistée par l'IA est désormais capable d'exploiter les failles d'un système en quelques minutes seulement.

Il s'agit d'un passage d'un réglage manuel réactif à une protection autonome, afin de répondre au fait que seules 18 % des organisations se sentent « bien préparées » face aux attaques d'API liées à l'IA. Cette approche utilise une intelligence artificielle comportementale pour détecter les tentatives de reconnaissance à la vitesse des machines ainsi que les tentatives d'exploitation avant leur exécution.

À mesure que des agents internes sollicitent des outils externes, la surface d'attaque s'étend de façon exponentielle. Si un agent tiers est compromis, il peut corrompre le contexte de votre agent interne, entraînant des actions non autorisées. C'est une préoccupation majeure pour 40 % des organisations qui s'inquiètent des injections de prompts malveillantes.

En adoptant un modèle d'exécution multicouche qui offre une visibilité complète de la situation sur l'ensemble de l'infrastructure informatique. À l'heure actuelle, 59 % des organisations déclarent que mieux comprendre leurs risques liés à l'IA est leur priorité absolue pour renforcer leur résilience.

Ressources

État des lieux d'Internet 2026 : les nouvelles attaques liées à l'IA représentent une triple menace

Les attaquants amplifient leurs tactiques traditionnelles grâce à la précision de l'IA. Accédez à des données d'experts sur la recrudescence des menaces DDoS et ciblant les API dans le rapport 2026 État des lieux d'Internet.

Télécharger le rapport

Démo du produit API Security

Découvrez comment API Security inventorie et protège l'ensemble de vos API en analysant les risques pour les API selon la liste de l'OWASP et en détectant les abus d'API.

Voir la vidéo

Renforcez la sécurité de votre réseau face aux cybermenaces géopolitiques émergentes

Des hacktivistes motivés par des enjeux géopolitiques utilisent des services proxy pour des milliards de tentatives de connexion conçues à des fins malveillantes. Découvrez nos sept recommandations en matière de sécurité.

Lire l'article de blog

Nous contacter

Échangeons sur vos besoins et sur la manière dont Akamai peut aider votre entreprise à innover en toute confiance à l'ère de l'IA.