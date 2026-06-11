L'adoption de l'IA inonde les environnements de production de points de terminaison non protégés. Reprenez le contrôle et mettez en place des garde-fous sans ralentir le développement.



Les incidents liés aux API touchent désormais 87 % des entreprises et ciblent fréquemment les grands modèles de langage (LLM). Ce cadre offre une sécurité multicouche pour protéger chaque interaction, des requêtes aux réponses.

