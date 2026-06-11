Las organizaciones están acelerando la adopción de la IA para crear experiencias agénticas, invirtiendo aproximadamente 19 000 millones de dólares en la capa de aplicaciones este año. Esta rápida directiva está inundando la producción de API no documentadas, lo que ha llevado a un panorama en el que el 87 % de las organizaciones sufrieron un incidente de seguridad relacionado con las API en el último año.
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La adopción de la IA está inundando la producción con terminales desprotegidos. Obtenga el control y establezca barreras de protección sin ralentizar el desarrollo.
Los incidentes de API afectan ahora al 87 % de las empresas y suelen tener como objetivo los LLM. Este marco proporciona seguridad por capas para proteger cada interacción desde la instrucción hasta la respuesta.
Cómo funciona una defensa por capas basada en IA
Nuestras defensas específicas protegen los puntos en los que las aplicaciones, las API y los servicios de IA quedan expuestos, se accede a ellos y se hace un uso indebido de ellos. Este enfoque tiene cuatro elementos fundamentales:
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Reconocimiento del sector
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El "vibe coding" hace referencia al desarrollo que prioriza el envío funcional rápido, "conseguir buenas vibraciones", por encima de una arquitectura de seguridad rigurosa. Esto contribuye al descubrimiento de que la configuración incorrecta de las API es la principal causa de incidentes de seguridad que citan el 54 % de los encuestados en nuestro estudio de 2026.
Estos terminales son ahora el objetivo n.º 1, y se ven afectados en el 42 % de los incidentes de seguridad. Aunque son de alto riesgo, a menudo no están documentados, lo que contribuye a una crisis en la que solo el 23 % de los profesionales de la seguridad saben cuáles de sus API devuelven datos confidenciales.
Conocido como el "USB-C para IA", el MCP simplifica la forma en que los agentes se conectan a los datos como bases de datos Slack o SQL. Sin embargo, el "MCP en la sombra" es un riesgo crítico, y Forrester predice que el 30 % de los proveedores de aplicaciones lanzarán sus propios servidores MCP a finales de 2026, lo que complica aún más la superficie de ataque no gestionada.
Los firewalls tradicionales tienen problemas con el tráfico agéntico, que se espera que crezca 1000 veces en 2027. Aunque el 45 % de las empresas priorizan la continuidad del servicio, las respuestas manuales son demasiado lentas. El reconocimiento basado en IA puede ahora aprovechar los fallos del sistema en cuestión de minutos.
Se trata de un cambio del ajuste manual reactivo a la protección autónoma para abordar el hecho de que solo el 18 % de las organizaciones se sienten "bien preparadas" para los ataques de API vinculados a la IA. Utiliza la IA conductual para reconocer los esfuerzos de reconocimiento a velocidad de máquina y los ataques antes de que se produzcan.
A medida que los agentes internos llaman a herramientas externas, la superficie de ataque se expande exponencialmente. Si un agente externo se ve comprometido, puede envenenar el contexto de su agente interno y provocar acciones no autorizadas, una de las principales preocupaciones del 40 % de las organizaciones a causa de las inyecciones de instrucciones maliciosas.
Mediante la adopción de un modelo de tiempo de ejecución por capas que proporcione la conciencia de la situación en toda la pila de TI. En la actualidad, el 59 % de las organizaciones afirman que obtener una mejor visibilidad de los riesgos de la IA es su máxima prioridad para la resiliencia empresarial.
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