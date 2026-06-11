Conocido como el "USB-C para IA", el MCP simplifica la forma en que los agentes se conectan a los datos como bases de datos Slack o SQL. Sin embargo, el "MCP en la sombra" es un riesgo crítico, y Forrester predice que el 30 % de los proveedores de aplicaciones lanzarán sus propios servidores MCP a finales de 2026, lo que complica aún más la superficie de ataque no gestionada.