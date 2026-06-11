Conhecido como "USB-C para IA", o MCP simplifica a forma como os agentes se conectam a dados como bancos de dados Slack ou SQL. No entanto, o "MCP sombra" é um risco crítico, e a Forrester prevê que 30% dos fornecedores de aplicações lançarão seus próprios servidores MCP até o final de 2026, complicando ainda mais a superfície de ataque não gerenciada.