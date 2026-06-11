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Crie uma defesa proativa com IA para aplicações de última geração

Saiba como nossa abordagem em camadas encontra e protege exposições que os invasores agora visam à velocidade da máquina.

Cubra todos os riscos na segurança de aplicações

A adoção da IA está inundando a produção com endpoints desprotegidos. Obtenha controle e defina grades de proteção sem diminuir o desenvolvimento.

Os incidentes de API agora afetam 87% das empresas e visam frequentemente LLMs. Essa estrutura oferece segurança em camadas para proteger todas as interações, do prompt à resposta.

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87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

Como funciona uma defesa em camadas e baseada em IA

Nossas defesas personalizadas protegem os pontos em que aplicações, APIs e serviços de IA são expostos, acessados e abusados. Essa abordagem tem quatro elementos fundamentais:

Mapear endpoints vinculados por IA

Identifique e marque os endpoints das APIs de IA generativa e LLM para criar um inventário abrangente e continuamente atualizado.

Tratar cada interação como uma decisão

Neutralize injeções de prompt em tempo real avaliando cada interação agêntica contra proteções de segurança específicas.  

Automatizar sua defesa de aplicações

Acabe com o ajuste manual de regras. Analise interações entre aplicações e APIs. Interrompa a exploração e o abuso da velocidade da máquina disfarçados de tráfego legítimo.

Governar o Protocolo de contexto do modelo

Identifique servidores MCP sombra e servidores de contexto não monitorados para impedir que injeções de prompt exfiltrem dados corporativos confidenciais.

Histórias de clientes

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Adidas se adapta tão rápido quanto os invasores

Desde a implementação do pacote de mitigação de bots da Akamai, a Adidas melhorou consideravelmente a experiência dos clientes, a eficiência operacional e a postura de segurança.  

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Star Health logo

Star Health automatiza a defesa de aplicações

A maior seguradora de saúde independente da Índia protegeu suas aplicações web e APIs contra botnets automatizadas e ataques na camada de aplicação, sem prejudicar a experiência do usuário.  

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commerzbank logo

Commerzbank prioriza a detecção antecipada

A iniciativa ajudou esse banco alemão a detectar anomalias, identificar APIs sombra não gerenciadas e fortalecer a governança em todos os departamentos.

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Reconhecimento do setor

Relatório comparativo de fornecedores de WAAP de nuvem contra riscos cibernéticos da SecureIQLab

Confira os resultados da Akamai vs. AWS vs. Cloudflare vs. Microsoft.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer para proteção de APIs

Leia avaliações verificadas pela Gartner de líderes globais em segurança.

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KuppingerCole Leadership Compass: gerenciamento e segurança de APIs

Saiba por que a Akamai foi nomeada líder em todas as quatro categorias.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer para proteção de aplicações web e APIs na nuvem

Saiba por que a Akamai recebeu uma nota de 4,9 de 5, com base em 133 avaliações.

Baixe o relatório

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

As organizações estão acelerando a adoção da IA para criar experiências agênticas, investindo cerca de 19 bilhões de dólares na camada de aplicação este ano. Essa diretiva rápida está inundando a produção com APIs não documentadas, levando a um cenário em que 87% das organizações sofreram um incidente de segurança relacionado a APIs no ano passado.

Vibe coding refere-se ao desenvolvimento que prioriza o envio funcional rápido, "acertar a vibração", em vez de uma arquitetura de segurança rigorosa. Isso contribui para a constatação de que a configuração incorreta da API é a principal causa de incidentes de segurança, citada por 54% dos entrevistados em nosso estudo de 2026.

Esses endpoints agora são a meta número 1, envolvidos em 42% dos incidentes de segurança. Embora sejam de alto risco, muitas vezes não são documentados, contribuindo para uma crise em que apenas 23% dos profissionais de segurança sabem quais de suas APIs retornam dados confidenciais.

Conhecido como "USB-C para IA", o MCP simplifica a forma como os agentes se conectam a dados como bancos de dados Slack ou SQL. No entanto, o "MCP sombra" é um risco crítico, e a Forrester prevê que 30% dos fornecedores de aplicações lançarão seus próprios servidores MCP até o final de 2026, complicando ainda mais a superfície de ataque não gerenciada.

Firewalls tradicionais lutam com tráfego agêntico, que deve crescer 1.000x até 2027. Embora 45% das empresas priorizem a continuidade do serviço, as respostas manuais são muito lentas. O reconhecimento alimentado por IA agora pode explorar falhas do sistema em minutos.

É uma mudança do ajuste manual reativo para a proteção autônoma para lidar com o fato de que apenas 18% das organizações se sentem "preparadas" para ataques de API vinculados à IA. Ela usa a IA comportamental para reconhecer os esforços e explorações de reconhecimento de velocidade da máquina antes de serem executados.

À medida que os agentes internos chamam ferramentas externas, a superfície de ataque se expande exponencialmente. Se um agente de terceiros for comprometido, ele pode envenenar o contexto do agente interno, levando a ações não autorizadas, uma grande preocupação para 40% das organizações preocupadas com injeções maliciosas de prompt.

Adotando um modelo de tempo de execução em camadas que fornece reconhecimento situacional em todo o stack de TI. Atualmente, 59% das organizações dizem que obter melhor visibilidade de seus riscos de IA é a maior prioridade para a resiliência empresarial.

Recursos

2026 SOTI: Novos ataques de IA trazem ameaça tripla

Os invasores estão ampliando táticas antigas com a precisão da IA. Obtenha dados especializados sobre ameaças crescentes a APIs e de DDoS no SOTI de 2026.

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Demonstração do produto API Security

Assista como o API Security pode inventariar e proteger todas as suas APIs usando análise de risco de API OWASP e detecção de abuso de API.

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Fortaleça a segurança da sua rede contra ameaças virtuais geopolíticas emergentes

Hacktivistas motivados geopoliticamente estão usando serviços de proxy para bilhões de tentativas de conexão projetadas para abuso. Obtenha nossas sete recomendações de segurança.

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