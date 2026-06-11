As organizações estão acelerando a adoção da IA para criar experiências agênticas, investindo cerca de 19 bilhões de dólares na camada de aplicação este ano. Essa diretiva rápida está inundando a produção com APIs não documentadas, levando a um cenário em que 87% das organizações sofreram um incidente de segurança relacionado a APIs no ano passado.
Cubra todos os riscos na segurança de aplicações
A adoção da IA está inundando a produção com endpoints desprotegidos. Obtenha controle e defina grades de proteção sem diminuir o desenvolvimento.
Os incidentes de API agora afetam 87% das empresas e visam frequentemente LLMs. Essa estrutura oferece segurança em camadas para proteger todas as interações, do prompt à resposta.
Como funciona uma defesa em camadas e baseada em IA
Nossas defesas personalizadas protegem os pontos em que aplicações, APIs e serviços de IA são expostos, acessados e abusados. Essa abordagem tem quatro elementos fundamentais:
Histórias de clientes
Reconhecimento do setor
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Vibe coding refere-se ao desenvolvimento que prioriza o envio funcional rápido, "acertar a vibração", em vez de uma arquitetura de segurança rigorosa. Isso contribui para a constatação de que a configuração incorreta da API é a principal causa de incidentes de segurança, citada por 54% dos entrevistados em nosso estudo de 2026.
Esses endpoints agora são a meta número 1, envolvidos em 42% dos incidentes de segurança. Embora sejam de alto risco, muitas vezes não são documentados, contribuindo para uma crise em que apenas 23% dos profissionais de segurança sabem quais de suas APIs retornam dados confidenciais.
Conhecido como "USB-C para IA", o MCP simplifica a forma como os agentes se conectam a dados como bancos de dados Slack ou SQL. No entanto, o "MCP sombra" é um risco crítico, e a Forrester prevê que 30% dos fornecedores de aplicações lançarão seus próprios servidores MCP até o final de 2026, complicando ainda mais a superfície de ataque não gerenciada.
Firewalls tradicionais lutam com tráfego agêntico, que deve crescer 1.000x até 2027. Embora 45% das empresas priorizem a continuidade do serviço, as respostas manuais são muito lentas. O reconhecimento alimentado por IA agora pode explorar falhas do sistema em minutos.
É uma mudança do ajuste manual reativo para a proteção autônoma para lidar com o fato de que apenas 18% das organizações se sentem "preparadas" para ataques de API vinculados à IA. Ela usa a IA comportamental para reconhecer os esforços e explorações de reconhecimento de velocidade da máquina antes de serem executados.
À medida que os agentes internos chamam ferramentas externas, a superfície de ataque se expande exponencialmente. Se um agente de terceiros for comprometido, ele pode envenenar o contexto do agente interno, levando a ações não autorizadas, uma grande preocupação para 40% das organizações preocupadas com injeções maliciosas de prompt.
Adotando um modelo de tempo de execução em camadas que fornece reconhecimento situacional em todo o stack de TI. Atualmente, 59% das organizações dizem que obter melhor visibilidade de seus riscos de IA é a maior prioridade para a resiliência empresarial.
Recursos
Entre em contato conosco
Vamos falar sobre suas necessidades e como a Akamai pode ajudar sua empresa a inovar com confiança na era da IA.