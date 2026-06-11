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次世代アプリケーションのためにAIを活用したプロアクティブな防御を構築

Akamaiの階層型アプローチで、マシン速度での攻撃で狙われる脆弱性を発見して保護する方法を説明します。

アプリケーションセキュリティのあらゆるリスクに対応

AIの導入が進むなか、保護されていないエンドポイントが本番環境にあふれています。開発速度を落とさずに、コントロールを確保してガードレールを設定します。

87%の企業でAPIインシデントが発生し、LLMが頻繁に狙われています。本フレームワークは階層型セキュリティにより、プロンプトから応答に至るすべてのやり取りを保護します。

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87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

AIを活用した階層型防御機能の動作原理

AkamaiのAI特化型防御機能なら、アプリケーション、API、AIサービスが危険にさらされ、不正アクセスされて悪用されるポイントを保護できます。この機能は次の4種類の基本要素で構成されています。

AI連携エンドポイントを可視化

生成AIおよびLLM APIエンドポイントを見つけてタグ付けし、常に最新の状態が維持される網羅的なインベントリを作成します。

すべてのやり取りを1回の意思決定として処理

あらゆるエージェントのやり取りを定められたセキュリティガードレールと照合して検証し、プロンプトインジェクションを無害化します。  

アプリケーションの防御を自動化

人間によるルールのチューニングは行いません。アプリとAPI間のやり取りを分析します。マシンスピードの悪用と正当なトラフィックを装った不正利用を阻止します。

Model Context Protocolを管理

シャドーMCPサーバーと未監視コンテキストサーバーを特定して、プロンプトインジェクションによる企業の機微な情報の流出を防止します。

お客様事例

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adidasは攻撃者と同じ速度で適応

Akamaiのボット緩和ソリューションスイートの導入以降、adidasでは顧客体験、業務効率、セキュリティポスチャが大幅に向上しました。  

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Star Health logo

Star Healthはアプリケーション防御機能を自動化

インド最大の独立系医療保険会社Star Healthは、ユーザー体験を損なうことなく、自動化されたボットネットおよびアプリケーション層への攻撃から、WebアプリケーションとAPIを保護しています。  

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commerzbank logo

Commerzbankは早期検知を最優先

ドイツの銀行Commerzbankは、異常の検知や未管理シャドーAPIの発見に本フレームワークを利用して、全社規模での管理体制を向上しました。

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業界の評価

SecureIQLab Cloud WAAP CyberRisk Comparative Vendor Report

AkamaiとAWS、Cloudflare、Microsoftの比較レポートをご覧ください

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for API Protection

世界のセキュリティリーダーによるGartnerの検証済みレビューをご覧ください。

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KuppingerCole Leadership Compass： API Security and Management

Akamaiが全4カテゴリーすべてで「リーダー」に選ばれた理由をご覧ください。

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Cloud WAAP and API Protection

Akamaiが133人による評価で5点満点中4.9を獲得した理由をご覧ください。

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よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

企業ではエージェント型体験実現のためのAIの導入が急激に進んでおり、今年になってアプリケーション層におよそ190億米ドルが投資されています。このスピード重視の方針の影で本番環境に未管理のAPIがあふれかえり、昨年には87%の企業でAPI関連のセキュリティインシデントが発生する事態になっています。

バイブコーディングとは、厳格なセキュリティアーキテクチャの構築よりも、迅速な機能リリース（全体の雰囲気を合わせること）を優先する開発のことです。これが、APIの設定ミスがセキュリティインシデントを引き起こす最大の要因の1つになっており、Akamaiの2026年の調査でも回答者の54%が原因として挙げています。

MCPのエンドポイントは現在No.1のターゲットであり、セキュリティインシデントの42%を占めています。こうしたエンドポイントはリスクが高いだけでなく文書化もされていないため、どのAPIが機微な情報を返すかを知っているセキュリティ担当者は23%しかいないという事態につながっています。

「AIにとってのUSB-C」と言われるように、MCPを使えばエージェントはSlackやSQLデータベースに接続できます。ここで、大きなリスクになるのが「シャドーMCP」です。アプリベンダーの30%が2026年末までに自社専用MCPサーバーを発表し、アタックサーフェスがいっそう複雑になると、Forresterは予測しています。

従来のファイアウォールではエージェンティックトラフィックの制御が困難になっており、2027年までに1,000倍になると予想されています。45%の企業がサービスの継続性を最優先にしていますが、人間では素早く反応することができません。AIを活用した偵察行為により、わずか数分でシステムの脆弱性が悪用されるおそれがあります。

AI連携APIへの攻撃への備えが十分にできていると感じている企業は18%しかありません。この事実に対処するための、人間による事後対応的なチューニングから自動的な防御への移行のことです。ふるまい解析AIを使用して、マシンスピードでの偵察行為や悪用が実行される前に検知します。

社内エージェントから社外ツールを呼び出すため、アタックサーフェスが指数関数的に拡大します。サードパーティ製エージェントが侵害されると、社内エージェントのコンテキストが汚染されて、不正操作につながる危険性があります。40%の企業が悪性のプロンプトインジェクション攻撃を最大の懸念事項に挙げています。

ITスタック全体の状況を正確に把握できる階層型ランタイムモデルを採用します。59%の企業が、「自社のAIに潜むリスクをより正確に把握することが企業レジリエンスにおける最優先事項」としています。

リソース

2026 SOTI：新たなAI攻撃による「3つの脅威」

攻撃者はAIの精度で古い戦術を増幅しています。2026年の脅威SOTIレポートで、急増するAPIとDDoSの脅威に関する専門家のデータをご確認ください。

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API Security製品デモ

OWASP APIリスク分析とAPI不正利用検知によって、API SecurityがどのようにすべてのAPIをインベントリ化し、保護するかをご覧ください。

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ネットワークセキュリティを強化し、高まる地政学的なサイバー脅威に備える

地政学的な動機を持ったハクティビストは、悪用目的にデザインされた数十億回にのぼる接続の試みにプロキシサービスを利用します。Akamaiの7項目のセキュリティ推奨事項をご覧ください。

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