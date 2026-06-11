従来のファイアウォールではエージェンティックトラフィックの制御が困難になっており、2027年までに1,000倍になると予想されています。45%の企業がサービスの継続性を最優先にしていますが、人間では素早く反応することができません。AIを活用した偵察行為により、わずか数分でシステムの脆弱性が悪用されるおそれがあります。