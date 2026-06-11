Die Einführung von KI überflutet die Produktion mit ungeschützten Endgeräten. Übernehmen Sie die Kontrolle und richten Sie Sicherheitsvorkehrungen ein, ohne die Entwicklung zu verlangsamen.



API-Vorfälle betreffen mittlerweile 87 % der Unternehmen und zielen häufig auf LLMs ab. Dieses Framework bietet eine mehrschichtige Sicherheit, um jede Interaktion zu schützen – von der Anfrage bis zur Antwort.

