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Entwickeln Sie eine proaktive, KI-gestützte Verteidigung für Anwendungen der nächsten Generation

Erfahren Sie, wie unser mehrschichtiger Ansatz Schwachstellen erkennt und schützt, auf die Angreifer heute mit maschineller Geschwindigkeit abzielen.

Abdeckung aller Risiken in der Anwendungssicherheit

Die Einführung von KI überflutet die Produktion mit ungeschützten Endgeräten. Übernehmen Sie die Kontrolle und richten Sie Sicherheitsvorkehrungen ein, ohne die Entwicklung zu verlangsamen.

API-Vorfälle betreffen mittlerweile 87 % der Unternehmen und zielen häufig auf LLMs ab. Dieses Framework bietet eine mehrschichtige Sicherheit, um jede Interaktion zu schützen – von der Anfrage bis zur Antwort.

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87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.
87% of 1,800+ enterprises suffered API incidents. Over 4 in 10 were attacks on APIs linked to AI apps, agents, and LLMs.

So funktioniert eine mehrschichtige, auf KI-gestützte Verteidigung

Unsere speziell entwickelten Sicherheitsmaßnahmen schützen die Stellen, an denen auf Anwendungen, APIs und KI-Dienste zugegriffen werden kann, wo diese exponiert sind und missbraucht werden können. Dieser Ansatz besteht aus vier grundlegenden Elementen:

KI-verknüpfte Endpunkte zuordnen

Identifizieren Sie GenKI- und LLM-API-Endpunkte und versehen sie mit Tags, um einen umfassenden, kontinuierlich aktualisierten Überblick über Bestände zu erhalten.

Behandeln Sie jede Interaktion als Entscheidung

Neutralisieren Sie Prompt Injections in Echtzeit, indem Sie jede agentische Interaktion nach spezifischen Sicherheitsleitlinien bewerten.  

Automatisieren Sie Ihren Anwendungsschutz

Manuelle Regeloptimierung hat jetzt ein Ende. Analysieren Sie Interaktionen über Anwendungen und APIs hinweg. Verhindern Sie die Ausnutzung von Schwachstellen in maschineller Geschwindigkeit und Missbrauch, der als legitimer Traffic verschleiert wird.

Verwalten Sie das Model Context Protocol

Identifizieren Sie Shadow-MCP-Server und nicht überwachte Context-Server, um zu verhindern, dass durch Prompt Injections sensible Unternehmensdaten exportiert werden.

Kundenreferenzen

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adidas passt sich so schnell an wie die Angreifer.

Seit der Implementierung der Akamai-Suite für Bot-Abwehr hat adidas erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Kundenerlebnis, betriebliche Effizienz und Sicherheit erzielt.  

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Star Health automatisiert den Schutz von Anwendungen

Indiens größter eigenständiger Gesundheitsversicherer schützte seine Webanwendungen und APIs vor automatisierten Botnets und Angriffen auf Anwendungsebene, ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.  

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Commerzbank priorisiert die Früherkennung

Die Initiative half dieser deutschen Bank, Anomalien zu erkennen, nicht verwaltete Schatten-APIs aufzudecken und die Governance abteilungsübergreifend zu stärken.

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Branchenweite Anerkennung

Vergleichsbericht des Cyberrisikos von SecureIQLab Cloud-WAAP-Anbietern

Erfahren Sie die Ergebnisse von Akamai vs. AWS vs. Cloudflare vs. Microsoft.

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

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Lesen Sie von Gartner verifizierte Bewertungen von globalen Sicherheitsfachleuten.

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KuppingerCole Leadership Compass: API-Sicherheit und Verwaltung

Erfahren Sie, warum Akamai in allen vier Kategorien zu einem Leader ernannt wurde

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Gartner Peer Insights Customer' Choice 2026

Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer für Cloud WAAP und API-Schutz

Erfahren Sie, warum Akamai bei 133 Bewertungen 4,9 von 5 Punkten erhalten hat.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Unternehmen beschleunigen die Einführung von KI, um agentische Erlebnisse zu schaffen. Dabei investieren sie allein in diesem Jahr rund 19 Milliarden US-Dollar in die Anwendungsebene. Diese schnelle Richtlinie überflutet die Produktion mit nicht dokumentierten APIs, was zu einer Umgebung führt, in der 87 % der Unternehmen im letzten Jahr einen API-bezogenen Sicherheitsvorfall erlebt haben.

Vibe-Coding bezieht sich auf eine Entwicklung, die den schnellen funktionalen Versand – „den richtigen Vibe zu treffen“ – über eine rigorose Sicherheitsarchitektur priorisiert. Dies trägt dazu bei, dass API-Fehlkonfigurationen die Hauptursache für Sicherheitsvorfälle sind, was von 54 % der Befragten in unserer Studie von 2026 angegeben wurde.

Diese Endpunkte sind jetzt Angriffsziel Nummer 1 und an 42 % der Sicherheitsvorfälle beteiligt. Obwohl sie ein hohes Risiko darstellen, sind sie oft nicht dokumentiert. Dies trägt zu einer Krise bei, in der nur 23 % der Sicherheitsexperten wissen, welche ihrer APIs sensible Daten zurückgeben.

MCP, bekannt als „USB-C für KI“, vereinfacht die Verbindung von Agenten mit Datenquellen wie Slack oder SQL-Datenbanken. „Shadow MCP“ stellt jedoch ein kritisches Risiko dar, und Forrester prognostiziert, dass 30 % der App-Anbieter bis Ende 2026 ihre eigenen MCP-Server einführen werden, was die nicht verwaltete Angriffsfläche weiter vergrößert.

Herkömmliche Firewalls haben bereits mit agentischem Traffic zu kämpfen, der bis 2027 voraussichtlich noch um den Faktor 1.000 wachsen wird. 45 % der Unternehmen priorisieren die Servicekontinuität, jedoch sind manuelle Reaktionen zu langsam. KI-gestützte Erkundung kann Systemfehler jetzt innerhalb weniger Minuten ausnutzen.

Es handelt sich um eine Umstellung von reaktiver manueller Optimierung auf autonomen Schutz, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich nur 18 % der Unternehmen auf KI-verknüpfte API-Angriffe „gut vorbereitet“ fühlen. Es nutzt verhaltensbasierte KI, um maschinengestützte Erkundung und Ausnutzung zu erkennen, bevor sie ausgeführt werden.

Wenn interne Agenten externe Tools aufrufen, erweitert sich die Angriffsfläche exponentiell. Wenn ein Drittanbieter-Agent kompromittiert wird, kann er den Kontext Ihres internen Agenten schädigen und unautorisierte Aktionen veranlassen. Dies ist ein Hauptanliegen für die 40 % der Unternehmen, die sich um die Gefahr von böswilligen Prompt Injections sorgen.

Durch die Einführung eines mehrschichtigen Laufzeitmodells, das ein Bewusstsein für die Situation über den gesamten IT-Stack hinweg bietet. Derzeit geben 59 % der Unternehmen an, dass eine bessere Transparenz ihrer KI-Risiken ihre höchste Priorität für die Resilienz des Unternehmen ist.

Ressourcen

„State of the Internet“-Bericht 2026: Neue KI-Angriffe verursachen dreifache Bedrohung

Angreifer verstärken alte Taktiken mit KI-Präzision. Im SOTI-Bericht 2026 erhalten Sie Expertendaten zu steigenden API- und DDoS-Bedrohungen.

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