这标志着从被动的手动调优向自主防护的转变，以应对仅有 18% 的企业认为自己为抵御和 AI 相关的 API 攻击“做好了充分准备”的现状。它利用行为 AI 技术，能够在以机器速度进行的侦察活动与漏洞利用执行之前识别出这些活动。