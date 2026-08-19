아니요. 최첨단 LLM은 새로운 위협 유형을 창출하기보다는 기존 공격 기법을 가속합니다. AI는 취약점 발견과 악용 사이의 시간을 실시간으로 단축시켜, 더 많은 공격자가 신속한 공격을 실행할 수 있도록 합니다.
AI는 공격을 자동화합니다. AI 기반 세그멘테이션은 방어를 자동화합니다.
공격자들이 AI를 활용해 전례 없는 속도로 네트워크를 탐색할 때, 이를 어떻게 막을 수 있을까요? AI 기반 측면 이동을 차단하기 위한 새로운 전략 가이드에서 머신 스피드로 위협을 탐지하고 방어하는 방법을 알아보세요.
AI는 공격을 자동화합니다. AI 기반 세그멘테이션은 방어를 자동화합니다.
공격자들이 AI를 활용해 전례 없는 속도로 네트워크를 탐색할 때, 이를 어떻게 막을 수 있을까요? AI 기반 측면 이동을 차단하기 위한 새로운 전략 가이드에서 머신 스피드로 위협을 탐지하고 방어하는 방법을 알아보세요.
현재의 위협
AI는 사이버 보안 분야에 혁신을 가져와 새로운 공격 기법을 탄생시키고 기존 전술에 속도를 더해 기존 프로세스로는 대응할 수 없는 위협을 초래하고 있습니다. 보안팀은 악성 에이전트부터 LLM 기반 랜섬웨어에 이르기까지 모든 위협이 내부에 존재할 수 있음을 전제하고, 이를 자동으로 차단할 수 있도록 준비해야 합니다.
전문가 의견
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
보안팀은 시간이 많이 소요되는 방어 작업을 대규모로 처리하기 위해 관리형 LLM 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 이 자동화 엔진은 지속적으로 코드를 분석해 취약점을 파악하고, 실제 비즈니스 리스크에 따라 취약점의 우선순위를 정하며, 정책 수정 사항을 생성하고, 엣지에서의 패치 배포를 가속합니다. 이를 통해 보안팀 직원은 AI 기반 공격자의 속도에 맞설 수 있습니다.
기존의 남북 네트워크 경계는 멀티 에이전트 생태계에서 위협을 차단할 수 없습니다. 이는 내부 서비스가 해당 네트워크 세그먼트의 모든 호출자를 암묵적으로 신뢰하기 때문에 공격자가 쉽게 측면 이동을 할 수 있기 때문입니다. 또한 자율 에이전트는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)과 같은 프로토콜을 사용함으로써 인간이 개입할 필요 없이 API와 데이터베이스에 접속해 공격 표면을 확장할 수 있습니다.
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여러분의 요구 사항에 대해 논의하고 Akamai가 AI 스피드로 공격을 탐지하고 방어하는 데 어떻게 도움이 되는지 말씀드리겠습니다.