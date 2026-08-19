AI는 사이버 보안 분야에 혁신을 가져와 새로운 공격 기법을 탄생시키고 기존 전술에 속도를 더해 기존 프로세스로는 대응할 수 없는 위협을 초래하고 있습니다. 보안팀은 악성 에이전트부터 LLM 기반 랜섬웨어에 이르기까지 모든 위협이 내부에 존재할 수 있음을 전제하고, 이를 자동으로 차단할 수 있도록 준비해야 합니다.