L'intelligenza artificiale ha potenziato la cybersecurity, introducendo nuovi vettori di attacco e potenziando le vecchie tattiche con una velocità che i processi tradizionali non riescono ad eguagliare. Dagli agenti non autorizzati ai ransomware basati sui modelli LLM, i team addetti alla sicurezza devono presumere che le minacce si trovino all'interno e devono prepararsi a contenerle automaticamente.