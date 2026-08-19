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Gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale agiscono in pochi minuti. Tu devi contenerli in pochi secondi.

Blocca il movimento laterale per impostazione predefinita con la segmentazione basata sull'intelligenza artificiale: farai la differenza tra un piccolo incidente di sicurezza e una notizia da prima pagina.

Guida strategica

L'intelligenza artificiale automatizza gli attacchi. La segmentazione basata sull'intelligenza artificiale automatizza la difesa.

Quando i criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per navigare nelle reti ad una velocità senza precedenti, come puoi bloccare i loro percorsi? Scopri come rilevare le minacce e difenderti automaticamente nella nostra nuova guida strategica, che illustra il modo con cui puoi contenere il movimento laterale basato sull'intelligenza artificiale.

Leggi la guida strategica
Guida strategica

L'intelligenza artificiale automatizza gli attacchi. La segmentazione basata sull'intelligenza artificiale automatizza la difesa.

Quando i criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per navigare nelle reti ad una velocità senza precedenti, come puoi bloccare i loro percorsi? Scopri come rilevare le minacce e difenderti automaticamente nella nostra nuova guida strategica, che illustra il modo con cui puoi contenere il movimento laterale basato sull'intelligenza artificiale.

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Gli attacchi odierni

L'intelligenza artificiale ha potenziato la cybersecurity, introducendo nuovi vettori di attacco e potenziando le vecchie tattiche con una velocità che i processi tradizionali non riescono ad eguagliare. Dagli agenti non autorizzati ai ransomware basati sui modelli LLM, i team addetti alla sicurezza devono presumere che le minacce si trovino all'interno e devono prepararsi a contenerle automaticamente.

Modelli LLM di frontiera

I modelli LLM di frontiera riducono il tempo che intercorre tra l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità, consentendo ai criminali di spostarsi a una velocità impossibile da raggiungere per i processi di sicurezza manuali.

Agenti autonomi

Gli agenti autonomi pongono rischi su più fronti, dagli agenti violati che forniscono accesso agli autori delle minacce agli agenti non autorizzati che eseguono operazioni senza barriere di protezione.

AI ombra

L'AI ombra consente di inserire dati interni sensibili in modelli di terze parti senza supervisione dell'IT, agendo tramite vettori di attacco, come i chatbot non autorizzati e le funzionalità di AI invisibili, che sono implementate nelle applicazioni SaaS.

Ransomware basati sull'intelligenza artificiale

Gli agenti AI dannosi consentono ai criminali con minime competenze tecniche di sferrare attacchi malware con nuovi livelli di velocità e scalabilità, minacciando direttamente le operazioni aziendali.

Le opinioni degli esperti

Microsegmentazione: la prima linea di difesa digitale contro le minacce basate sui modelli LLM

Scopri in che modo la segmentazione basata sull'intelligenza artificiale blocca gli attacchi automatizzati in modo rapido per proteggere le risorse aziendali critiche.

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Gli amministratori discutono di come sopravvivere ad una violazione

Mani Sundaram di Akamai parla dell'aumento della microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale e di come sopravvivere alle violazioni, aggiungendo le nuove domande che oggi pongono i CISO.

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Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

No. I modelli LLM di frontiera accelerano le tecniche di attacco esistenti anziché creare nuove classi di minacce. L'intelligenza artificiale riduce il tempo che intercorre tra l'individuazione delle vulnerabilità e lo sfruttamento in tempo reale, rendendo l'esecuzione rapida degli attacchi accessibile a una gamma molto più ampia di criminali.

I team addetti alla sicurezza possono implementare pipeline automatizzate di modelli LLM per gestire su larga scala le attività di difesa, che risultano dispendiose in termini di tempo. Questi motori automatizzati analizzano continuamente il codice per rilevare eventuali punti deboli, assegnano priorità alle vulnerabilità in base all'effettivo rischio aziendale, generano correzioni delle policy e accelerano l'implementazione delle patch sull'edge, consentendo agli addetti alla sicurezza di stare al passo con la velocità degli attacchi basati sull'intelligenza artificiale.

I tradizionali perimetri di rete nord-sud non sono in grado di contenere le minacce negli ecosistemi multiagente perché i criminali possono facilmente spostarsi lateralmente se i servizi interni si fidano implicitamente di qualsiasi chiamante proveniente da quel segmento di rete. Inoltre, gli agenti autonomi espandono la superficie degli attacchi utilizzando, ad esempio, il protocollo MCP (Model Context Protocol) per accedere ad API e database senza richiedere l'intervento dell'uomo.

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Parliamo delle tue esigenze e di come Akamai può aiutare la tua azienda a rilevare e a difendersi dagli attacchi alla velocità dell'AI.