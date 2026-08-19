No. I modelli LLM di frontiera accelerano le tecniche di attacco esistenti anziché creare nuove classi di minacce. L'intelligenza artificiale riduce il tempo che intercorre tra l'individuazione delle vulnerabilità e lo sfruttamento in tempo reale, rendendo l'esecuzione rapida degli attacchi accessibile a una gamma molto più ampia di criminali.
L'intelligenza artificiale automatizza gli attacchi. La segmentazione basata sull'intelligenza artificiale automatizza la difesa.
Quando i criminali utilizzano l'intelligenza artificiale per navigare nelle reti ad una velocità senza precedenti, come puoi bloccare i loro percorsi? Scopri come rilevare le minacce e difenderti automaticamente nella nostra nuova guida strategica, che illustra il modo con cui puoi contenere il movimento laterale basato sull'intelligenza artificiale.
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Gli attacchi odierni
L'intelligenza artificiale ha potenziato la cybersecurity, introducendo nuovi vettori di attacco e potenziando le vecchie tattiche con una velocità che i processi tradizionali non riescono ad eguagliare. Dagli agenti non autorizzati ai ransomware basati sui modelli LLM, i team addetti alla sicurezza devono presumere che le minacce si trovino all'interno e devono prepararsi a contenerle automaticamente.
Le opinioni degli esperti
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I team addetti alla sicurezza possono implementare pipeline automatizzate di modelli LLM per gestire su larga scala le attività di difesa, che risultano dispendiose in termini di tempo. Questi motori automatizzati analizzano continuamente il codice per rilevare eventuali punti deboli, assegnano priorità alle vulnerabilità in base all'effettivo rischio aziendale, generano correzioni delle policy e accelerano l'implementazione delle patch sull'edge, consentendo agli addetti alla sicurezza di stare al passo con la velocità degli attacchi basati sull'intelligenza artificiale.
I tradizionali perimetri di rete nord-sud non sono in grado di contenere le minacce negli ecosistemi multiagente perché i criminali possono facilmente spostarsi lateralmente se i servizi interni si fidano implicitamente di qualsiasi chiamante proveniente da quel segmento di rete. Inoltre, gli agenti autonomi espandono la superficie degli attacchi utilizzando, ad esempio, il protocollo MCP (Model Context Protocol) per accedere ad API e database senza richiedere l'intervento dell'uomo.
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