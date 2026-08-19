A inteligência artificial revolucionou a cibersegurança, introduzindo novos vetores de ataque e potencializando táticas antigas com uma velocidade que os processos tradicionais não conseguem acompanhar. De agentes maliciosos a ataques de ransomware impulsionados por LLM, as equipes de segurança devem partir do pressuposto de que as ameaças já estão presentes internamente e devem estar preparadas para contê-las automaticamente.