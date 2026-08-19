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Os ataques orientados por IA acontecem em minutos. Contenha-os em segundos.

Bloqueie movimentos laterais por padrão com segmentação baseada em IA – a diferença entre um pequeno incidente de segurança e uma notícia de destaque.

Guia Estratégico

A inteligência artificial automatiza o ataque. A segmentação impulsionada por inteligência artificial automatiza a defesa.

Como podemos deter os invasores quando eles usam inteligência artificial para navegar em redes com uma velocidade sem precedentes? Aprenda a detectar e se defender com a velocidade de uma máquina em nosso novo guia estratégico para conter o movimento lateral impulsionado pela inteligência artificial.

Leia o guia estratégico
Guia Estratégico

A inteligência artificial automatiza o ataque. A segmentação impulsionada por inteligência artificial automatiza a defesa.

Como podemos deter os invasores quando eles usam inteligência artificial para navegar em redes com uma velocidade sem precedentes? Aprenda a detectar e se defender com a velocidade de uma máquina em nosso novo guia estratégico para conter o movimento lateral impulsionado pela inteligência artificial.

Leia o guia estratégico

Ameaças atuais

A inteligência artificial revolucionou a cibersegurança, introduzindo novos vetores de ataque e potencializando táticas antigas com uma velocidade que os processos tradicionais não conseguem acompanhar. De agentes maliciosos a ataques de ransomware impulsionados por LLM, as equipes de segurança devem partir do pressuposto de que as ameaças já estão presentes internamente e devem estar preparadas para contê-las automaticamente.

LLMs Frontier

Os LLMs Frontier reduzem o tempo entre a descoberta de uma vulnerabilidade e sua exploração, permitindo que os invasores atuem com uma velocidade que os processos de segurança manuais não conseguem acompanhar.

Agentes autônomos

Agentes autônomos representam riscos em diversas áreas, desde agentes comprometidos que fornecem acesso a atores maliciosos até agentes maliciosos que executam tarefas sem qualquer tipo de restrição ou supervisão.

IA sombra

A IA sombra insere dados internos confidenciais em modelos de terceiros sem supervisão de TI, operando por meio de vetores como chatbots não autorizados e recursos de IA silenciosos integrados a aplicações SaaS.

Ransomware alimentado por IA

Agentes de IA maliciosos permitem que agentes de ameaças com habilidades técnicas mínimas realizem ataques de malware com uma velocidade e escala sem precedentes, representando uma ameaça direta às operações empresariais.

Opiniões de especialistas

Microssegmentação: Seu primeiro respondente digital contra ameaças de LLM

Descubra como a microssegmentação baseada em IA interrompe ataques automatizados na velocidade das máquinas para proteger os ativos empresariais essenciais da sua organização.

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As conversas entre os executivos agora giram em torno de como sobreviver a uma violação

Mani Sundaram, da Akamai, discute o crescimento da microssegmentação baseada em IA e a capacidade de sobrevivência a violações, além de abordar as novas perguntas que a diretoria está fazendo aos CISOs.

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Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Não. Os LLMs de ponta aceleram as técnicas de ataque já existentes, mas não criam novas categorias de ameaças. A IA reduz o tempo entre a descoberta de uma vulnerabilidade e sua exploração a quase tempo real, tornando a execução rápida de ataques acessível a um leque muito mais amplo de agentes de ameaças.

As equipes de segurança podem implantar pipelines de LLM com governança para executar tarefas defensivas demoradas em larga escala. Esses mecanismos automatizados analisam continuamente o código em busca de pontos fracos, priorizam as vulnerabilidades de acordo com o risco real para os negócios, geram correções baseadas em políticas e aceleram a implantação de correções na edge, permitindo que os defensores acompanhem o ritmo dos agentes de ameaças impulsionados por IA.

Os perímetros tradicionais de rede norte-sul não conseguem conter ameaças em ecossistemas com múltiplos agentes, pois os invasores podem se mover na lateral com facilidade se os serviços internos confiarem implicitamente em qualquer chamada proveniente desse segmento de rede. Além disso, os agentes autônomos ampliam a superfície de violação ao utilizarem protocolos como o Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) para acessar APIs e bancos de dados sem intervenção humana.

Entre em contato conosco

Vamos falar sobre suas necessidades e como a Akamai pode ajudá-lo a detectar e se defender contra ataques com a velocidade da IA.