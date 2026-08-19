Não. Os LLMs de ponta aceleram as técnicas de ataque já existentes, mas não criam novas categorias de ameaças. A IA reduz o tempo entre a descoberta de uma vulnerabilidade e sua exploração a quase tempo real, tornando a execução rápida de ataques acessível a um leque muito mais amplo de agentes de ameaças.
A inteligência artificial automatiza o ataque. A segmentação impulsionada por inteligência artificial automatiza a defesa.
Como podemos deter os invasores quando eles usam inteligência artificial para navegar em redes com uma velocidade sem precedentes? Aprenda a detectar e se defender com a velocidade de uma máquina em nosso novo guia estratégico para conter o movimento lateral impulsionado pela inteligência artificial.
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Ameaças atuais
A inteligência artificial revolucionou a cibersegurança, introduzindo novos vetores de ataque e potencializando táticas antigas com uma velocidade que os processos tradicionais não conseguem acompanhar. De agentes maliciosos a ataques de ransomware impulsionados por LLM, as equipes de segurança devem partir do pressuposto de que as ameaças já estão presentes internamente e devem estar preparadas para contê-las automaticamente.
Opiniões de especialistas
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
As equipes de segurança podem implantar pipelines de LLM com governança para executar tarefas defensivas demoradas em larga escala. Esses mecanismos automatizados analisam continuamente o código em busca de pontos fracos, priorizam as vulnerabilidades de acordo com o risco real para os negócios, geram correções baseadas em políticas e aceleram a implantação de correções na edge, permitindo que os defensores acompanhem o ritmo dos agentes de ameaças impulsionados por IA.
Os perímetros tradicionais de rede norte-sul não conseguem conter ameaças em ecossistemas com múltiplos agentes, pois os invasores podem se mover na lateral com facilidade se os serviços internos confiarem implicitamente em qualquer chamada proveniente desse segmento de rede. Além disso, os agentes autônomos ampliam a superfície de violação ao utilizarem protocolos como o Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) para acessar APIs e bancos de dados sem intervenção humana.
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