AI 彻底改变了网络安全态势，既引入了新的攻击媒介，又以传统流程无法企及的速度为旧有的攻击战术赋能。从恶意智能体到由 LLM 驱动的勒索软件，安全团队必须假设威胁已经存在于内部，并做好自动实施遏制的准备。