AIはサイバーセキュリティに大きな影響を与えており、新たな攻撃ベクトルを生み出すと同時に、従来のプロセスでは対応できないスピードで古い戦術を強化しています。不正なエージェントからLLMを活用したランサムウェアまで、セキュリティチームは脅威が内部に存在することを前提とし、それを自動的に封じ込める準備を整える必要があります。