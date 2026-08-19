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数分で移動するAI駆動型の攻撃を、数秒で封じ込める。

AIを活用したセグメンテーションによってデフォルトでラテラルムーブメント（横方向の移動）を阻止することが、セキュリティインシデントが小規模で済むかニュースで大々的に報じられるかの分かれ目となります。

ストラテジーガイド

AIによって攻撃が自動化しているなか、AIを活用したセグメンテーションによって防御を自動化する。

攻撃者がAIを利用し、かつてないスピードでネットワークを移動する場合、どうすればその動きを止められるのでしょうか？ AIを利用したラテラルムーブメントを封じ込めるための新たなストラテジーガイドでは、マシンスピードで脅威を検知し、防御する方法を説明しています。

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ストラテジーガイド

AIによって攻撃が自動化しているなか、AIを活用したセグメンテーションによって防御を自動化する。

攻撃者がAIを利用し、かつてないスピードでネットワークを移動する場合、どうすればその動きを止められるのでしょうか？ AIを利用したラテラルムーブメントを封じ込めるための新たなストラテジーガイドでは、マシンスピードで脅威を検知し、防御する方法を説明しています。

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今日の脅威

AIはサイバーセキュリティに大きな影響を与えており、新たな攻撃ベクトルを生み出すと同時に、従来のプロセスでは対応できないスピードで古い戦術を強化しています。不正なエージェントからLLMを活用したランサムウェアまで、セキュリティチームは脅威が内部に存在することを前提とし、それを自動的に封じ込める準備を整える必要があります。

フロンティアLLM

フロンティアLLMは、脆弱性の発見から悪用までの時間を大幅に短縮し、手動のセキュリティプロセスでは対応できない速度で攻撃者が移動できるようにします。

自律型エージェント

侵害されたエージェントが脅威アクターによるアクセスを可能にしたり、不正なエージェントがガードレールなしでタスクを実行したりと、自律型エージェントは多岐にわたるリスクをもたらします。

シャドーAI

シャドーAIは、ITチームの監視を受けずに機微な内部情報をサードパーティのモデルに供給します。これは、許可されていないチャットボットや、SaaSアプリケーションに展開され密かに動作するAI機能といったベクトルを通じて活動します。

AIを活用したランサムウェア

悪性のAIエージェントを利用することで、ほとんど技術的なスキルのない脅威アクターでも、これまでにないスピードと規模でマルウェア攻撃を実行できるようになり、事業運営に直接的な脅威をもたらします。

エキスパートの見解

マイクロセグメンテーション：LLMの脅威を封じ込める自動初動対応システム

生成AIによりゼロデイ攻撃のエクスプロイト展開はわずか9時間に短縮。パッチ管理の限界を補い、ラテラルムーブメントを防ぐマイクロセグメンテーションのデュアルアプローチについて解説します。

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自律型AIエージェントの脅威を封じ込めるマイクロセグメンテーション戦略

本記事では、ラテラルムーブメントやツールチェーンといった自律型AIエージェントの脅威に対し、Akamai Guardicore Segmentationを用いたプロセスレベルの防御がいかに有効かを解説します。

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経営陣の議論は侵害を「防ぐ」から「耐え抜く」に変化している

AkamaiのMani Sundaramが、AIを活用したマイクロセグメンテーションと侵害発生後も耐え抜けるレジリエンスの重要性の高まり、そして取締役会が現在CISOに投げかけている新たな疑問について論じます。

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よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

いいえ。フロンティアLLMは、新たな脅威カテゴリーを生み出すのではなく、既存の攻撃手法を加速させます。AIは、脆弱性の発見から悪用までの時間をリアルタイムに近い水準まで短縮し、より幅広い脅威アクターが迅速に攻撃を実行できるようにします。

セキュリティチームは、適切なガバナンスの下で運用されるLLMパイプラインを展開することで、時間のかかる防御タスクを大規模に自動化できます。これらの自動化エンジンは、コードを継続的に分析して脆弱性を特定し、実際のビジネスリスクに基づいて脆弱性の優先順位を付け、セキュリティポリシーの修正案を生成するとともに、エッジでのパッチ適用を迅速化します。これにより、防御側はAIを活用した脅威アクターのスピードに対応できるようになります。

従来の垂直方向（North／South）のネットワーク境界では、マルチエージェントエコシステムに脅威を封じ込めることができません。なぜなら、内部サービスがそのネットワークセグメント内の呼び出し元を暗黙的に信頼する場合、攻撃者が簡単に横方向に移動できるからです。さらに、自律型エージェントは、モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）などのプロトコルを使用して、人間の介入を必要とすることなくAPIやデータベースにアクセスすることで、アタックサーフェスを拡大します。

お問い合わせ

貴社のニーズをうかがい、AkamaiがAIレベルの速度で攻撃を検知および防御する方法をご説明いたします。