いいえ。フロンティアLLMは、新たな脅威カテゴリーを生み出すのではなく、既存の攻撃手法を加速させます。AIは、脆弱性の発見から悪用までの時間をリアルタイムに近い水準まで短縮し、より幅広い脅威アクターが迅速に攻撃を実行できるようにします。
AIによって攻撃が自動化しているなか、AIを活用したセグメンテーションによって防御を自動化する。
攻撃者がAIを利用し、かつてないスピードでネットワークを移動する場合、どうすればその動きを止められるのでしょうか？ AIを利用したラテラルムーブメントを封じ込めるための新たなストラテジーガイドでは、マシンスピードで脅威を検知し、防御する方法を説明しています。
AIによって攻撃が自動化しているなか、AIを活用したセグメンテーションによって防御を自動化する。
攻撃者がAIを利用し、かつてないスピードでネットワークを移動する場合、どうすればその動きを止められるのでしょうか？ AIを利用したラテラルムーブメントを封じ込めるための新たなストラテジーガイドでは、マシンスピードで脅威を検知し、防御する方法を説明しています。
今日の脅威
AIはサイバーセキュリティに大きな影響を与えており、新たな攻撃ベクトルを生み出すと同時に、従来のプロセスでは対応できないスピードで古い戦術を強化しています。不正なエージェントからLLMを活用したランサムウェアまで、セキュリティチームは脅威が内部に存在することを前提とし、それを自動的に封じ込める準備を整える必要があります。
エキスパートの見解
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
セキュリティチームは、適切なガバナンスの下で運用されるLLMパイプラインを展開することで、時間のかかる防御タスクを大規模に自動化できます。これらの自動化エンジンは、コードを継続的に分析して脆弱性を特定し、実際のビジネスリスクに基づいて脆弱性の優先順位を付け、セキュリティポリシーの修正案を生成するとともに、エッジでのパッチ適用を迅速化します。これにより、防御側はAIを活用した脅威アクターのスピードに対応できるようになります。
従来の垂直方向（North／South）のネットワーク境界では、マルチエージェントエコシステムに脅威を封じ込めることができません。なぜなら、内部サービスがそのネットワークセグメント内の呼び出し元を暗黙的に信頼する場合、攻撃者が簡単に横方向に移動できるからです。さらに、自律型エージェントは、モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）などのプロトコルを使用して、人間の介入を必要とすることなくAPIやデータベースにアクセスすることで、アタックサーフェスを拡大します。
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