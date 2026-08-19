L'IA a chamboulé le paysage de la cybersécurité en introduisant de nouveaux vecteurs d'attaque et en renforçant des tactiques existantes, à une vitesse que les processus traditionnels ne peuvent égaler. Entre les agents non autorisés et les ransomwares alimentés par les LLM, les équipes de sécurité doivent partir du principe que les menaces sont déjà présentes dans leur environnement et être prêtes à les contenir automatiquement.