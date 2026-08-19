Non. Les LLM de nouvelle génération accélèrent les techniques d'attaque existantes plutôt qu'ils ne créent de nouvelles catégories de menaces. L'IA réduit drastiquement le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation, et permet à un nombre bien plus important d'acteurs malveillants de mener des attaques rapidement.
L'IA automatise les attaques. La segmentation optimisée par l'IA automatise la défense.
Lorsque des cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle pour se déplacer dans les réseaux à une vitesse sans précédent, comment les arrêter dans leur élan ? Découvrez comment détecter et contrer les menaces à la vitesse des machines grâce à notre nouveau guide stratégique sur le confinement des mouvements latéraux accélérés par l'IA.
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Menaces actuelles
L'IA a chamboulé le paysage de la cybersécurité en introduisant de nouveaux vecteurs d'attaque et en renforçant des tactiques existantes, à une vitesse que les processus traditionnels ne peuvent égaler. Entre les agents non autorisés et les ransomwares alimentés par les LLM, les équipes de sécurité doivent partir du principe que les menaces sont déjà présentes dans leur environnement et être prêtes à les contenir automatiquement.
Points de vue d'experts
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les équipes de sécurité peuvent déployer des pipelines de LLM gouvernés pour prendre en charge à grande échelle les actions de défense les plus chronophages. Ces moteurs automatisés analysent en continu le code à la recherche de vulnérabilités, classent les risques en fonction de leur impact métier réel, génèrent des correctifs de règles de sécurité et accélèrent le déploiement des mises à jour en bordure de l'Internet. Les équipes de défense peuvent ainsi agir au même rythme que les attaquants qui emploient l'IA.
Les périmètres de réseau traditionnels nord-sud ne peuvent pas contenir les menaces dans les écosystèmes multiagents, car les attaquants peuvent facilement se déplacer latéralement si les services internes font implicitement confiance à tout appel provenant de ce segment de réseau. De plus, les agents autonomes augmentent la surface d'attaque en utilisant des protocoles tels que le Model Context Protocol (MCP) pour accéder aux API et aux bases de données sans intervention humaine.
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