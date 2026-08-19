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Les attaques basées sur l'IA se propagent en quelques minutes. Contenez-les en quelques secondes.

Bloquez par défaut les mouvements latéraux grâce à une segmentation optimisée par l'IA : ce qui fait la différence entre un incident mineur et une crise relayée à la une des journaux.

Guide stratégique

L'IA automatise les attaques. La segmentation optimisée par l'IA automatise la défense.

Lorsque des cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle pour se déplacer dans les réseaux à une vitesse sans précédent, comment les arrêter dans leur élan ? Découvrez comment détecter et contrer les menaces à la vitesse des machines grâce à notre nouveau guide stratégique sur le confinement des mouvements latéraux accélérés par l'IA.

Consulter le guide stratégique
Guide stratégique

L'IA automatise les attaques. La segmentation optimisée par l'IA automatise la défense.

Lorsque des cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle pour se déplacer dans les réseaux à une vitesse sans précédent, comment les arrêter dans leur élan ? Découvrez comment détecter et contrer les menaces à la vitesse des machines grâce à notre nouveau guide stratégique sur le confinement des mouvements latéraux accélérés par l'IA.

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Menaces actuelles

L'IA a chamboulé le paysage de la cybersécurité en introduisant de nouveaux vecteurs d'attaque et en renforçant des tactiques existantes, à une vitesse que les processus traditionnels ne peuvent égaler. Entre les agents non autorisés et les ransomwares alimentés par les LLM, les équipes de sécurité doivent partir du principe que les menaces sont déjà présentes dans leur environnement et être prêtes à les contenir automatiquement.

LLM de nouvelle génération

Les grands modèles de langage (LLM) de nouvelle génération réduisent considérablement le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation, ce qui permet aux attaquants d'agir à une vitesse que les processus de sécurité manuels ne peuvent égaler.

Agents autonomes

Les agents autonomes présentent des risques sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse d'agents compromis accordant des droits d'accès à des acteurs malveillants ou d'agents non surveillés exécutant des tâches sans garde-fous.

IA fantôme

L'IA fantôme alimente des modèles tiers avec des données internes sensibles sans supervision des équipes informatiques, notamment via des chatbots non approuvés ou des fonctionnalités d'IA déployées discrètement dans des applications SaaS.

Ransomware alimenté par l'IA

Les agents d'IA malveillants permettent à des cybercriminels, même peu expérimentés, de lancer des attaques de logiciels malveillants avec une rapidité et une ampleur inédites, qui menacent directement les activités des entreprises.

Points de vue d'experts

Microsegmentation : votre première ligne de défense digitale contre les menaces liées aux LLM

Découvrez comment la microsegmentation optimisée par l'IA bloque les attaques automatisées à la vitesse des machines, afin de protéger les actifs critiques de votre entreprise.

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Les discussions au sein des conseils d'administration évoluent : survivre aux compromissions devient la priorité

Mani Sundaram revient sur l'essor de la microsegmentation optimisée par l'IA et sur la capacité des entreprises à résister à une compromission, ainsi que sur les nouvelles questions que les conseils d'administration posent aujourd'hui aux RSSI.

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Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Non. Les LLM de nouvelle génération accélèrent les techniques d'attaque existantes plutôt qu'ils ne créent de nouvelles catégories de menaces. L'IA réduit drastiquement le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation, et permet à un nombre bien plus important d'acteurs malveillants de mener des attaques rapidement.

Les équipes de sécurité peuvent déployer des pipelines de LLM gouvernés pour prendre en charge à grande échelle les actions de défense les plus chronophages. Ces moteurs automatisés analysent en continu le code à la recherche de vulnérabilités, classent les risques en fonction de leur impact métier réel, génèrent des correctifs de règles de sécurité et accélèrent le déploiement des mises à jour en bordure de l'Internet. Les équipes de défense peuvent ainsi agir au même rythme que les attaquants qui emploient l'IA.

Les périmètres de réseau traditionnels nord-sud ne peuvent pas contenir les menaces dans les écosystèmes multiagents, car les attaquants peuvent facilement se déplacer latéralement si les services internes font implicitement confiance à tout appel provenant de ce segment de réseau. De plus, les agents autonomes augmentent la surface d'attaque en utilisant des protocoles tels que le Model Context Protocol (MCP) pour accéder aux API et aux bases de données sans intervention humaine.

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Échangeons sur vos besoins et sur la manière dont Akamai peut aider votre entreprise à détecter et à contrer les attaques à la vitesse de l'IA.