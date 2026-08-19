No. Los LLM fronterizos aceleran las técnicas de ataque existentes en lugar de crear nuevas clases de amenazas. La IA reduce drásticamente el tiempo transcurrido entre la detección y la explotación de las vulnerabilidades en tiempo real, lo que permite que la ejecución rápida de ataques sea accesible para un rango mucho más amplio de atacantes.
La IA automatiza el ataque. La segmentación basada en IA automatiza la defensa.
Cuando los atacantes utilizan la IA para navegar por las redes a una velocidad sin precedentes, ¿cómo los detiene? Descubra cómo detectar y defender a velocidad de máquina en nuestra nueva guía estratégica para contener el movimiento lateral impulsado por la IA.
La IA automatiza el ataque. La segmentación basada en IA automatiza la defensa.
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Las amenazas actuales
La IA ha mejorado la ciberseguridad, introduciendo nuevos vectores de ataque y potenciando las antiguas tácticas con una velocidad que los procesos tradicionales no pueden igualar. Desde agentes no autorizados hasta ransomware impulsado por LLM, los equipos de seguridad deben asumir que las amenazas están dentro y estar preparados para contenerlas automáticamente.
Puntos de vista de expertos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los equipos de seguridad pueden implementar flujos de trabajo de LLM controlados para encargarse de las tareas defensivas que requieren mucho tiempo a gran escala. Estos motores automatizados analizan continuamente el código en busca de debilidades, priorizan las vulnerabilidades según el riesgo empresarial real, generan correcciones de políticas y aceleran la implementación de parches en el Edge, lo que permite a los expertos en protección igualar la velocidad de los atacantes basados en IA.
Los perímetros de red tradicionales que controlan el tráfico norte-sur no pueden contener las amenazas en los ecosistemas con múltiples agentes, ya que los atacantes pueden desplazarse lateralmente con facilidad cuando los servicios internos confían de forma implícita en cualquier entidad que realice una llamada desde ese segmento de red. Además, los agentes autónomos amplían la superficie de ataque al utilizar protocolos como Model Context Protocol (MCP) para acceder a API y bases de datos sin requerir intervención humana.
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