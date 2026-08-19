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Background

Los ataques basados en IA se producen en cuestión de minutos. Conténgalos en cuestión de segundos.

Impida el movimiento lateral de manera predeterminada con segmentación impulsada por la IA: la diferencia entre un incidente de seguridad menor y noticias en portada.

Guía estratégica

La IA automatiza el ataque. La segmentación basada en IA automatiza la defensa.

Cuando los atacantes utilizan la IA para navegar por las redes a una velocidad sin precedentes, ¿cómo los detiene? Descubra cómo detectar y defender a velocidad de máquina en nuestra nueva guía estratégica para contener el movimiento lateral impulsado por la IA.

Leer la guía estratégica
Guía estratégica

La IA automatiza el ataque. La segmentación basada en IA automatiza la defensa.

Cuando los atacantes utilizan la IA para navegar por las redes a una velocidad sin precedentes, ¿cómo los detiene? Descubra cómo detectar y defender a velocidad de máquina en nuestra nueva guía estratégica para contener el movimiento lateral impulsado por la IA.

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Las amenazas actuales

La IA ha mejorado la ciberseguridad, introduciendo nuevos vectores de ataque y potenciando las antiguas tácticas con una velocidad que los procesos tradicionales no pueden igualar. Desde agentes no autorizados hasta ransomware impulsado por LLM, los equipos de seguridad deben asumir que las amenazas están dentro y estar preparados para contenerlas automáticamente.

LLM fronterizos

Los LLM fronterizos reducen el intervalo de tiempo entre la detección y la explotación de vulnerabilidades, lo que permite a los atacantes moverse a una velocidad que los procesos de seguridad manuales no pueden seguir.

Agentes autónomos

Los agentes autónomos plantean riesgos en varios frentes, desde agentes comprometidos que proporcionan acceso a atacantes y agentes no autorizados que realizan tareas sin barreras de protección.

AI en la sombra

La IA en la sombra introduce datos internos confidenciales en modelos de terceros sin supervisión del departamento de TI, operando a través de vectores como chatbots no autorizados y funciones de IA silenciosas que se implementan en aplicaciones SaaS.

Ransomware impulsado por la IA

Los agentes de IA maliciosos permiten a atacantes con habilidades técnicas mínimas ejecutar ataques de malware con una velocidad y alcance completamente nuevos, lo que supone una amenaza directa para las operaciones empresariales.

Puntos de vista de expertos

Microsegmentación: Su primer interventor digital contra amenazas de LLM

Descubra cómo la microsegmentación impulsada por IA permite detener ataques automatizados a velocidad de máquina y proteger los activos empresariales más críticos.

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El equipo ejecutivo ahora habla sobre cómo sobrevivir a una brecha de seguridad

Mani Sundaram, de Akamai, analiza el auge de la microsegmentación basada en IA y la capacidad de supervivencia ante una brecha de seguridad, así como las nuevas preguntas que los equipos ejecutivos plantean hoy a los directores de seguridad de la información.

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

No. Los LLM fronterizos aceleran las técnicas de ataque existentes en lugar de crear nuevas clases de amenazas. La IA reduce drásticamente el tiempo transcurrido entre la detección y la explotación de las vulnerabilidades en tiempo real, lo que permite que la ejecución rápida de ataques sea accesible para un rango mucho más amplio de atacantes.

Los equipos de seguridad pueden implementar flujos de trabajo de LLM controlados para encargarse de las tareas defensivas que requieren mucho tiempo a gran escala. Estos motores automatizados analizan continuamente el código en busca de debilidades, priorizan las vulnerabilidades según el riesgo empresarial real, generan correcciones de políticas y aceleran la implementación de parches en el Edge, lo que permite a los expertos en protección igualar la velocidad de los atacantes basados en IA.

Los perímetros de red tradicionales que controlan el tráfico norte-sur no pueden contener las amenazas en los ecosistemas con múltiples agentes, ya que los atacantes pueden desplazarse lateralmente con facilidad cuando los servicios internos confían de forma implícita en cualquier entidad que realice una llamada desde ese segmento de red. Además, los agentes autónomos amplían la superficie de ataque al utilizar protocolos como Model Context Protocol (MCP) para acceder a API y bases de datos sin requerir intervención humana.

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Hablemos de sus necesidades y de cómo Akamai puede ayudarle a detectar y defenderse de los ataques a la velocidad de la IA.