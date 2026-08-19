La IA ha mejorado la ciberseguridad, introduciendo nuevos vectores de ataque y potenciando las antiguas tácticas con una velocidad que los procesos tradicionales no pueden igualar. Desde agentes no autorizados hasta ransomware impulsado por LLM, los equipos de seguridad deben asumir que las amenazas están dentro y estar preparados para contenerlas automáticamente.