KI hat die Cybersicherheit auf den Kopf gestellt, indem sie neue Angriffsvektoren eingeführt und alte Taktiken mit einer Geschwindigkeit verstärkt hat, mit der traditionelle Prozesse nicht mithalten können. Von schädlichen Agenten bis hin zu LLM‑gestützter Ransomware – Sicherheitsteams müssen davon ausgehen, dass sich Bedrohungen im eigenen System befinden, und bereit sein, diese automatisch einzudämmen.