Nein. Frontier‑LLMs schaffen keine neuen Bedrohungsklassen, sondern beschleunigen bestehende Angriffstechniken. KI verkürzt die Zeitspanne zwischen der Entdeckung und Ausnutzung einer Schwachstelle – entsprechende Exploits erfolgen mittlerweile nahezu in Echtzeit. Grund hierfür ist, dass mit KI ein deutlich breiteres Spektrum von Angreifern in der Lage ist, schnell Attacken starten.
KI automatisiert Angriffe. KI‑gestützte Segmentierung automatisiert die Verteidigung.
Wie können Sie Angreifer aufhalten, die KI einsetzen, um sich mit beispielloser Geschwindigkeit durch Netzwerke zu bewegen? Erfahren Sie in unserem neuen strategischen Leitfaden zur Eindämmung KI‑gestützter lateraler Netzwerkbewegung, wie Sie Bedrohungen mit Maschinengeschwindigkeit erkennen und abwehren können.
KI automatisiert Angriffe. KI‑gestützte Segmentierung automatisiert die Verteidigung.
Wie können Sie Angreifer aufhalten, die KI einsetzen, um sich mit beispielloser Geschwindigkeit durch Netzwerke zu bewegen? Erfahren Sie in unserem neuen strategischen Leitfaden zur Eindämmung KI‑gestützter lateraler Netzwerkbewegung, wie Sie Bedrohungen mit Maschinengeschwindigkeit erkennen und abwehren können.
Aktuelle Bedrohungen
KI hat die Cybersicherheit auf den Kopf gestellt, indem sie neue Angriffsvektoren eingeführt und alte Taktiken mit einer Geschwindigkeit verstärkt hat, mit der traditionelle Prozesse nicht mithalten können. Von schädlichen Agenten bis hin zu LLM‑gestützter Ransomware – Sicherheitsteams müssen davon ausgehen, dass sich Bedrohungen im eigenen System befinden, und bereit sein, diese automatisch einzudämmen.
Expertenmeinungen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Sicherheitsteams können kontrollierte LLM‑Pipelines einsetzen, um umfangreiche, zeitaufwändige Verteidigungsaufgaben zu bewältigen. Diese automatisierten Systeme analysieren den Code kontinuierlich auf Schwachstellen, priorisieren Sicherheitslücken nach dem tatsächlichen Geschäftsrisiko, generieren Richtlinienkorrekturen und beschleunigen die Bereitstellung von Patches an der Edge – so können Sicherheitsverantwortliche mit der Geschwindigkeit KI‑gestützter Angriffe Schritt halten.
Herkömmliche North‑South-Netzwerkverteidigung ist nicht in der Lage, Bedrohungen in Ökosystemen mit mehreren Agenten einzudämmen. Denn Angreifer können sich leicht lateral im Netzwerk bewegen, wenn interne Dienste jedem Aufrufer aus dem entsprechenden Netzwerksegment implizit vertrauen. Darüber hinaus vergrößern autonome Agenten die Angriffsfläche, indem sie Protokolle wie Model Context Protocol (MCP) nutzen, um ohne menschliches Eingreifen auf APIs und Datenbanken zuzugreifen.
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Sprechen wir über Ihre Anforderungen und darüber, wie Akamai Sie dabei unterstützen kann, Angriffe in KI‑Geschwindigkeit zu erkennen und abzuwehren.