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KI‑gestützte Angriffe breiten sich innerhalb weniger Minuten aus. Stoppen Sie sie in Sekundenschnelle.

Verhindern Sie laterale Netzwerkbewegung durch KI‑gestützte Segmentierung – das ist der Unterschied zwischen einem geringfügigen Sicherheitsvorfall und einer Schlagzeile auf der Titelseite.

Strategischer Leitfaden

KI automatisiert Angriffe. KI‑gestützte Segmentierung automatisiert die Verteidigung.

Wie können Sie Angreifer aufhalten, die KI einsetzen, um sich mit beispielloser Geschwindigkeit durch Netzwerke zu bewegen? Erfahren Sie in unserem neuen strategischen Leitfaden zur Eindämmung KI‑gestützter lateraler Netzwerkbewegung, wie Sie Bedrohungen mit Maschinengeschwindigkeit erkennen und abwehren können.

Strategischen Leitfaden lesen
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KI automatisiert Angriffe. KI‑gestützte Segmentierung automatisiert die Verteidigung.

Wie können Sie Angreifer aufhalten, die KI einsetzen, um sich mit beispielloser Geschwindigkeit durch Netzwerke zu bewegen? Erfahren Sie in unserem neuen strategischen Leitfaden zur Eindämmung KI‑gestützter lateraler Netzwerkbewegung, wie Sie Bedrohungen mit Maschinengeschwindigkeit erkennen und abwehren können.

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Aktuelle Bedrohungen

KI hat die Cybersicherheit auf den Kopf gestellt, indem sie neue Angriffsvektoren eingeführt und alte Taktiken mit einer Geschwindigkeit verstärkt hat, mit der traditionelle Prozesse nicht mithalten können. Von schädlichen Agenten bis hin zu LLM‑gestützter Ransomware – Sicherheitsteams müssen davon ausgehen, dass sich Bedrohungen im eigenen System befinden, und bereit sein, diese automatisch einzudämmen.

Frontier-LLMs

Frontier‑LLMs verkürzen das Zeitfenster zwischen der Entdeckung und Ausnutzung einer Schwachstelle – so können Angreifer mit einer Geschwindigkeit agieren, mit der manuelle Sicherheitsprozesse einfach nicht mehr mithalten können.

Autonome Agenten

Autonome Agenten bergen Risiken an mehreren Fronten: von kompromittierten Agenten, die Angreifern Zugriff gewähren, bis hin zu schädlichen Agenten, die Aufgaben ohne jegliche Leitplanken ausführen.

Schatten‑KI

Schatten‑KI übergibt sensible interne Daten ohne IT‑Kontrolle an Drittanbietermodelle und nutzt dabei Vektoren wie nicht genehmigte Chatbots und versteckte KI‑Funktionen, die in SaaS‑Anwendungen eingeführt werden.

KI‑gestützte Ransomware

Schädliche KI‑Agenten ermöglichen es Angreifern mit minimalen technischen Kenntnissen, Malware-Angriffe mit bisher unerreichter Geschwindigkeit und in bisher ungeahntem Ausmaß durchzuführen, was den Geschäftsbetrieb direkt gefährdet.

Expertenmeinungen

Mikrosegmentierung: Ihr digitaler Ersthelfer bei LLM‑Bedrohungen

Erfahren Sie, wie KI‑gestützte Mikrosegmentierung automatisierte Angriffe in Maschinengeschwindigkeit stoppt, um Ihre kritischen Unternehmens-Assets zu schützen.

Blogbeitrag lesen

Vorstandsgespräche verlagern sich auf das Überstehen eines Angriffs

Mani Sundaram von Akamai spricht über die Verbreitung KI‑gestützter Mikrosegmentierung und darüber, wie Unternehmen Angriffe überstehen können – und welche neuen Fragen Vorstände CISOs heute stellen.

Blogbeitrag lesen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nein. Frontier‑LLMs schaffen keine neuen Bedrohungsklassen, sondern beschleunigen bestehende Angriffstechniken. KI verkürzt die Zeitspanne zwischen der Entdeckung und Ausnutzung einer Schwachstelle – entsprechende Exploits erfolgen mittlerweile nahezu in Echtzeit. Grund hierfür ist, dass mit KI ein deutlich breiteres Spektrum von Angreifern in der Lage ist, schnell Attacken starten.

Sicherheitsteams können kontrollierte LLM‑Pipelines einsetzen, um umfangreiche, zeitaufwändige Verteidigungsaufgaben zu bewältigen. Diese automatisierten Systeme analysieren den Code kontinuierlich auf Schwachstellen, priorisieren Sicherheitslücken nach dem tatsächlichen Geschäftsrisiko, generieren Richtlinienkorrekturen und beschleunigen die Bereitstellung von Patches an der Edge – so können Sicherheitsverantwortliche mit der Geschwindigkeit KI‑gestützter Angriffe Schritt halten.

Herkömmliche North‑South-Netzwerkverteidigung ist nicht in der Lage, Bedrohungen in Ökosystemen mit mehreren Agenten einzudämmen. Denn Angreifer können sich leicht lateral im Netzwerk bewegen, wenn interne Dienste jedem Aufrufer aus dem entsprechenden Netzwerksegment implizit vertrauen. Darüber hinaus vergrößern autonome Agenten die Angriffsfläche, indem sie Protokolle wie Model Context Protocol (MCP) nutzen, um ohne menschliches Eingreifen auf APIs und Datenbanken zuzugreifen.

Kontakt

Sprechen wir über Ihre Anforderungen und darüber, wie Akamai Sie dabei unterstützen kann, Angriffe in KI‑Geschwindigkeit zu erkennen und abzuwehren.