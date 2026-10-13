"직원들이 회사 네트워크 외부에서 시스템에 접속할 때 보안을 가장 잘 유지할 수 있는 방법은 무엇일까요?" Kaizen Platform Inc. 플랫폼 본사 제품 사업부 SRE 매니저 아키라 마에다(Akira Maeda)는 오랫동안 이 문제를 제기해 왔습니다.



5년 전에 설립된 Kaizen Platform은 A/B 테스트를 통해 웹사이트의 성능을 개선하는 사업으로 시작했지만, 지금은 제공하는 서비스 범위가 넓어졌습니다. 마에다는 다음과 같이 설명합니다. "고객의 요구사항을 충족시키려 할 때 단순히 회사의 웹사이트를 개선하는 것만으로 끝나지 않은 경우가 있었습니다. 기업 문화를 바꿔야 하는 경우도 있었고 이 과정에서 저희가 개선하는 업무의 범위가 확장되었습니다. Kaizen Platform은 컨설팅 기업이지만, 우리 회사만의 독특한 점은 기술을 사용해 기업을 진단한다는 것입니다. 결정적인 특징 중 하나는 컨설팅 기업임에도 불구하고 개인의 전문성에 크게 의존하지 않는다는 것입니다." 100명이 넘는 일본 지사 직원의 다양성이 이를 반영하며 엔지니어, 고객 지원, 영업 사원, 백오피스 지원 등 인력이 고르게 분산되어 있습니다. Kaizen Platform은 해외에는 경쟁사가 있지만, 자체 엔지니어가 개발한 기술로 컨설팅을 하는 기업이라는 점에서 일본에서 독보적입니다. 따라서 자체 비즈니스 경로를 밝고 있습니다.



근무에 대한 접근 방식도 진보적입니다. '엔지니어의 기본 원칙'을 웹에 공개하고 회사 창립 시기부터 직원들에게 원격 근무를 권장했습니다. 사용자가 회사 외부에 있을 때 네트워크에 안전하게 접속할 수 있도록 직원들에게 라우터 대신 사용할 수 있는 휴대폰을 제공했습니다.



하지만 마에다는 "휴대 전화가 되지 않는 지하에 있을 때는 공공 Wi-Fi 네트워크를 사용해 업무를 처리해야 합니다. 이런 경우 보안이 걱정되죠. 뭔가 조치를 취해야 한다고 생각했습니다."라고 말합니다.



다행히 아무 문제도 발생하지 않았지만 마에다는 문제가 발생하기 전에 미리 보안 대책을 마련해야 한다고 생각했습니다. "그때 예전 동료 한 명이 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise를 추천했습니다. 저와 같은 문제를 겪었던 이 동료는 보안을 위해 Secure Internet Access Enterprise를 사용하는 것의 가치를 처음 발견한 사람이었습니다. 그의 추천이 결정적 요인이 되었습니다."



마에다는 곧 Akamai 제품에 대한 정보를 받기 시작했습니다. 실제로 Kaizen Platform은 2015년부터 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 사용해 왔습니다. 마에다는 "몇몇 주요 기업 클라이언트가 기존 DNS 서버 외에 추가적으로 Akamai의 CDN를 구축할 것을 요청했습니다."라고 언급합니다. Akamai는 2018년 2월 중순에 마에다 팀과 만나 제품에 대해 자세히 설명했습니다.