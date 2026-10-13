"¿Cuál es la mejor forma de mantener la seguridad cuando los empleados acceden a los sistemas desde fuera de la red corporativa?" Akira Maeda, director de SRE en la División de Producción de la sede de Kaizen Platform Inc., había tenido esta preocupación durante mucho tiempo.
Fundada hace cinco años, Kaizen Platform empezó como una empresa dedicada a mejorar el rendimiento de los sitios web mediante pruebas A/B, pero ahora ha ampliado la gama de servicios que ofrece. Maeda explica: "En respuesta a las necesidades de los clientes, hubo casos que no terminaron simplemente con mejorar el sitio web de una empresa. A veces también era necesario cambiar la cultura corporativa, y esto amplió el alcance de nuestro trabajo de mejora. Somos una empresa de consultoría, pero lo que nos hace únicos es que utilizamos tecnología para realizar pruebas diagnósticas en las empresas. Una de las características que nos definen es que, a pesar de dedicarnos a la consultoría, no dependemos en exceso de la experiencia individual". La diversidad de los más de 100 empleados de la sucursal japonesa refleja esta situación, en la que la plantilla se divide equitativamente entre ingenieros, asistencia al cliente, personal de ventas y asistencia administrativa. Aunque tiene competencia en el extranjero, Kaizen Platform es única en Japón por ser una empresa que presta servicios de consultoría con tecnología desarrollada por sus propios ingenieros. Como tal, está siguiendo su propio camino empresarial.
Su forma de trabajo también es progresista. Ha hecho públicos sus "Principios rectores de los ingenieros" en Internet y ha animado a los empleados a trabajar de forma remota desde la fundación de la empresa. Para acceder de forma segura a la red cuando los usuarios se encontraban fuera de la empresa, los empleados recibieron teléfonos móviles que podían utilizarse en lugar de routers.
"No obstante, a veces los teléfonos móviles no pueden conectarse, por ejemplo, en ubicaciones subterráneas, por lo que tenemos que usar una red Wi-Fi pública para trabajar. No me parecía una opción segura; pensaba que necesitábamos tomar algunas medidas", confiesa Maeda.
Afortunadamente, no había habido ningún problema, pero Maeda sintió que se debían poner en marcha medidas de seguridad antes de que algo saliera mal. "Entonces, un excompañero me recomendó Secure Internet Access Enterprise de Akamai. Había experimentado el mismo tipo de problemas y fue el primero en descubrir las ventajas de usar Secure Internet Access Enterprise para la seguridad. Su recomendación fue un factor decisivo".
Akira Maeda pronto empezó a recibir información sobre los productos de Akamai. Resultó que Kaizen Platform llevaba utilizando la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai desde 2015. "Varios de nuestros principales clientes corporativos habían solicitado que implementásemos la CDN de Akamai además de la redundancia del servidor DNS", recuerda Maeda. A mediados de febrero de 2018, Akamai se reunió con el equipo de Maeda para ofrecerle información detallada sobre sus productos.
"Secure Internet Access Enterprise nos ha ayudado a mejorar la seguridad de los empleados que trabajan de forma remota y ha proporcionado importantes ventajas de seguridad a nuestra empresa".— Akira Maeda, director de SRE de la división de Producción de la central de Kaizen Platform Inc.
Recomendado por un compañero de confianza
"¿Cuál es la mejor forma de mantener la seguridad cuando los empleados acceden a los sistemas desde fuera de la red corporativa?" Akira Maeda, director de SRE en la División de Producción de la sede de Kaizen Platform Inc., había tenido esta preocupación durante mucho tiempo.
De una prueba exitosa a una implementación rápida
Akamai explicó cómo utilizar el DNS para la seguridad. Maeda, que estaba a cargo de ejecutar el servidor DNS, inicialmente expresó su preocupación por cómo un servidor DNS, que se puede utilizar con frecuencia en ciberataques, podría proporcionar seguridad. También preguntó por la mejor forma de proteger el teletrabajo, el aspecto que había desencadenado esta preocupación en primer lugar. Recibir una respuesta inmediata y exhaustiva le hizo confiar aún más en Akamai.
La segunda consulta se centró en temas más concretos, como la forma de utilizar el sistema durante una prueba. "Al introducir un nuevo producto, a menudo se tardan varios meses en pasar a la fase contractual y otros tantos más en comenzar la fase de pruebas. Pero Akamai nos permitió probarlo de inmediato. Poder probarlo sin esperar encaja perfectamente con el estilo de nuestra empresa", explica Akira Maeda.
Cuando la prueba dio comienzo a finales de febrero, Akira estaba preparado para encontrarse algún problema, como le había sucedido en el pasado al implementar productos de seguridad. "La instalación de productos de seguridad puede mermar el rendimiento de los ordenadores y perturbar el trabajo de los ingenieros. Pero esta vez no hemos tenido que lidiar con esos problemas.”
Como no habían experimentado ningún incidente durante la prueba, Kaizen Platform decidió implementar Secure Internet Access Enterprise después de solo un mes, en lugar del periodo de prueba habitual de dos meses. Secure Internet Access Enterprise comenzó oficialmente a funcionar a finales de abril de 2018.
El panel y los informes de Secure Internet Access Enterprise muestran la estrategia de seguridad de Kaizen
El panel y los informes de Secure Internet Access Enterprise revelaron que su red escondía más amenazas de seguridad de las que pensaba el equipo de Maeda. En palabras de Maeda: "Nuestros informes de seguridad anteriores nunca incluían datos sobre tendencias de amenazas en nuestra red o accesos accidentales a sitios maliciosos. Ahora podemos observar rápidamente detalles de los que antes no éramos conscientes. Ser capaz de comprender estas condiciones de amenaza con Secure Internet Access Enterprise es toda una ventaja".
"Secure Internet Access Enterprise nos ha ayudado a mejorar la seguridad de los empleados que trabajan de forma remota y ha proporcionado importantes ventajas de seguridad a nuestra empresa".
Cuando se le pregunta por sus planes de futuro, Maeda comenta lo siguiente: "Ahora que tenemos mayor visibilidad de las amenazas en nuestra red, queremos comenzar a realizar análisis detallados de los incidentes mediante Secure Internet Access Enterprise. El equipo de productos de Akamai dice que está estudiando ampliar esta capacidad".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.