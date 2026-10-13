"¿Cuál es la mejor forma de mantener la seguridad cuando los empleados acceden a los sistemas desde fuera de la red corporativa?" Akira Maeda, director de SRE en la División de Producción de la sede de Kaizen Platform Inc., había tenido esta preocupación durante mucho tiempo.



Fundada hace cinco años, Kaizen Platform empezó como una empresa dedicada a mejorar el rendimiento de los sitios web mediante pruebas A/B, pero ahora ha ampliado la gama de servicios que ofrece. Maeda explica: "En respuesta a las necesidades de los clientes, hubo casos que no terminaron simplemente con mejorar el sitio web de una empresa. A veces también era necesario cambiar la cultura corporativa, y esto amplió el alcance de nuestro trabajo de mejora. Somos una empresa de consultoría, pero lo que nos hace únicos es que utilizamos tecnología para realizar pruebas diagnósticas en las empresas. Una de las características que nos definen es que, a pesar de dedicarnos a la consultoría, no dependemos en exceso de la experiencia individual". La diversidad de los más de 100 empleados de la sucursal japonesa refleja esta situación, en la que la plantilla se divide equitativamente entre ingenieros, asistencia al cliente, personal de ventas y asistencia administrativa. Aunque tiene competencia en el extranjero, Kaizen Platform es única en Japón por ser una empresa que presta servicios de consultoría con tecnología desarrollada por sus propios ingenieros. Como tal, está siguiendo su propio camino empresarial.



Su forma de trabajo también es progresista. Ha hecho públicos sus "Principios rectores de los ingenieros" en Internet y ha animado a los empleados a trabajar de forma remota desde la fundación de la empresa. Para acceder de forma segura a la red cuando los usuarios se encontraban fuera de la empresa, los empleados recibieron teléfonos móviles que podían utilizarse en lugar de routers.



"No obstante, a veces los teléfonos móviles no pueden conectarse, por ejemplo, en ubicaciones subterráneas, por lo que tenemos que usar una red Wi-Fi pública para trabajar. No me parecía una opción segura; pensaba que necesitábamos tomar algunas medidas", confiesa Maeda.



Afortunadamente, no había habido ningún problema, pero Maeda sintió que se debían poner en marcha medidas de seguridad antes de que algo saliera mal. "Entonces, un excompañero me recomendó Secure Internet Access Enterprise de Akamai. Había experimentado el mismo tipo de problemas y fue el primero en descubrir las ventajas de usar Secure Internet Access Enterprise para la seguridad. Su recomendación fue un factor decisivo".



Akira Maeda pronto empezó a recibir información sobre los productos de Akamai. Resultó que Kaizen Platform llevaba utilizando la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai desde 2015. "Varios de nuestros principales clientes corporativos habían solicitado que implementásemos la CDN de Akamai además de la redundancia del servidor DNS", recuerda Maeda. A mediados de febrero de 2018, Akamai se reunió con el equipo de Maeda para ofrecerle información detallada sobre sus productos.