Liberty Mutual

Liberty Mutual는 발전은 사람들이 안전하다고 느낄 때 일어난다고 생각합니다. 예기치 않은 상황에 대한 보호를 신중하게 제공함으로써, 우리는 사람들이 오늘을 포용하고 자신 있게 미래를 추구할 수 있도록 돕습니다.

당사는 1912년 설립되어 보스턴에 본사를 두고 있으며 2020년 총보험액 기준으로 세계 6위의 손해 보험사입니다. 또한 2021년 매출 기준으로 Fortune지 선정 미국 100대 기업 중 78위를 차지했습니다. 2021년 12월 31일 기준으로 연간 연결 매출은 482억 달러입니다.

우리는 전 세계 29개국과 경제에서 47000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 우리는 개인용 자동차, 주택 소유자, 전문 라인, 재보험, 상업용 다중 위험, 근로자 보상, 상업용 자동차, 일반 책임, 보증인 및 상업용 자산을 포함한 광범위한 보험 상품 및 서비스를 제공합니다.

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