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Liberty Mutual

Liberty Mutual 보험 CIO 제임스 맥글레넌(James McGlennon)과의 대화

Liberty Mutual 소개

Liberty Mutual는 발전은 사람들이 안전하다고 느낄 때 일어난다고 생각합니다. 예기치 않은 상황에 대한 보호를 신중하게 제공함으로써, 우리는 사람들이 오늘을 포용하고 자신 있게 미래를 추구할 수 있도록 돕습니다. 

당사는 1912년 설립되어 보스턴에 본사를 두고 있으며 2020년 총보험액 기준으로 세계 6위의 손해 보험사입니다. 또한 2021년 매출 기준으로 Fortune지 선정 미국 100대 기업 중 78위를 차지했습니다. 2021년 12월 31일 기준으로 연간 연결 매출은 482억 달러입니다. 

우리는 전 세계 29개국과 경제에서 47000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 우리는 개인용 자동차, 주택 소유자, 전문 라인, 재보험, 상업용 다중 위험, 근로자 보상, 상업용 자동차, 일반 책임, 보증인 및 상업용 자산을 포함한 광범위한 보험 상품 및 서비스를 제공합니다.  

자세한 내용은 http://www.libertymutualinsurance.com에서 확인하시기 바랍니다.  

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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Ryt Bank

Ryt Bank는 Akamai 솔루션을 활용해 클라우드 전환을 진행한 후 API 가시성을 개선하고, 컴플라이언스를 강화하며, 리스크를 줄이는 데 성공했습니다.

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Bradesco는 Akamai 보안 솔루션을 도입해 AI 기반 위협에 선제적으로 대응하고, 고객 경험을 개선하며, 비용을 절감했습니다.

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Commerzbank는 Akamai API Security의 선제적 위협 탐지 및 고성능 API 제어 기능으로 월간 60억 건의 API 호출을 보호했습니다.

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