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Liberty Mutual

Entrevista com James McGlennon, CIO na Liberty Mutual Insurance

Sobre a Liberty Mutual

Na Liberty Mutual, acreditamos que o progresso vem quando as pessoas se sentem seguras. Ao oferecer proteção contra o inesperado e entregá-la com cuidado, ajudamos as pessoas a desfrutar o hoje e seguir com confiança. 

Atuando no setor desde 1912, e com sede em Boston, hoje somos a sexta maior seguradora global de propriedade e acidentes com base no prêmio bruto de 2020. Também nos classificamos no 78º lugar na Fortune 100 entre as maiores corporações nos EUA com base na receita de 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, tivemos uma receita consolidada anual de US$ 48,2 bilhões. 

Empregamos mais de 47.000 pessoas em 29 países e economias em todo o mundo. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços de seguros, incluindo automotivo pessoal, residencial, linhas especializadas, resseguro, risco múltiplo comercial, compensação de trabalhadores, automotivo corporativo, responsabilidade civil, garantia, e propriedade comercial.  

Para obter mais informações, acesse http://www.libertymutualinsurance.com.  

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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