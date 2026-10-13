Na Liberty Mutual, acreditamos que o progresso vem quando as pessoas se sentem seguras. Ao oferecer proteção contra o inesperado e entregá-la com cuidado, ajudamos as pessoas a desfrutar o hoje e seguir com confiança.

Atuando no setor desde 1912, e com sede em Boston, hoje somos a sexta maior seguradora global de propriedade e acidentes com base no prêmio bruto de 2020. Também nos classificamos no 78º lugar na Fortune 100 entre as maiores corporações nos EUA com base na receita de 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, tivemos uma receita consolidada anual de US$ 48,2 bilhões.

Empregamos mais de 47.000 pessoas em 29 países e economias em todo o mundo. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços de seguros, incluindo automotivo pessoal, residencial, linhas especializadas, resseguro, risco múltiplo comercial, compensação de trabalhadores, automotivo corporativo, responsabilidade civil, garantia, e propriedade comercial.

Para obter mais informações, acesse http://www.libertymutualinsurance.com.