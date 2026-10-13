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Liberty Mutual

Entretien avec James McGlennon, CIO de Liberty Mutual Insurance

À propos de Liberty Mutual

Chez Liberty Mutual, nous croyons que le progrès se produit lorsque les gens se sentent en sécurité. En fournissant une protection contre l'inattendu et en la délivrant avec soin, nous aidons les gens à profiter du présent et à préparer l'avenir en toute confiance. 

Localisés à Boston et en activité depuis 1912, nous sommes aujourd'hui le sixième plus grand assureur mondial de biens et de risques divers en termes de prime brute souscrite en 2020. Nous nous classons également 78e sur la liste Fortune 100 des plus grandes sociétés aux États-Unis sur la base des revenus de 2021. En date du 31 décembre 2021, nous avions $48,2 milliards de revenus annuels consolidés. 

Nous employons plus de 47 000 personnes dans 29 pays et économies à travers le globe. Nous proposons une vaste gamme de produits et services d'assurance, y compris des assurances automobile personnelle, habitation, spécialisées, réassurance, multirisques commerciaux, indemnisation des accidents du travail, automobile commerciale, responsabilité générale, caution, et propriété commerciale.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.libertymutualinsurance.com.  

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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