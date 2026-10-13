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Liberty Mutual

Entrevista con James McGlennon, CIO de Liberty Mutual Insurance

Acerca de Liberty Mutual

En Liberty Mutual, creemos que el progreso ocurre cuando las personas se sienten seguras. Ofrecemos protección para lo inesperado y lo hacemos con esmero para ayudar a las personas a aceptar el hoy y mirar con confianza al mañana. 

En actividad desde 1912, y con sede en Boston, hoy somos la sexta aseguradora de propiedad y responsabilidad civil a nivel mundial, según los datos de prima bruta emitida de 2020. También nos encontramos en el puesto 78 de la lista Fortune 100 sobre las empresas más grandes de EE. UU, según los ingresos de 2021. A fecha del 31 de diciembre de 2021, hemos tenido unos ingresos consolidados anuales de 48 200 millones de dólares. 

Empleamos a más de 47 000 personas en 29 países y economías de todo el mundo. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios, incluidos seguros para vehículos personales, propietarios de viviendas, líneas de especialidad, reaseguro, riesgo múltiple comercial, compensación para trabajadores, vehículos comerciales, responsabilidad general, garantía y propiedad comercial.  

Para obtener más información, visite: http://www.libertymutualinsurance.com.  

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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