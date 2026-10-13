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Liberty Mutual

Intervista con James McGlennon, CIO di Liberty Mutual Insurance

Informazioni su Liberty Mutual

Noi di Liberty Mutual riteniamo che si può promuovere il progresso solo in un ambiente sicuro. Offrendo la massima protezione ai nostri clienti per i loro casi imprevisti, li aiutiamo a seguire il progresso oggi e a sentirsi più fiduciosi per il domani. 

Sul mercato dal 1912, con sede centrale a Boston, oggi siamo la sesta società di assicurazioni per infortuni e proprietà immobiliari al mondo sulla base del nostro fatturato lordo del 2020. Ci siamo posizionati al 78° posto nella classifica di Fortune 100 che elenca le maggiori società per azioni statunitensi sulla base dei redditi del 2021. Alla data del 31 dicembre 2021, abbiamo chiuso l'anno con un fatturato consolidato di 48,2 miliardi di dollari. 

I nostri 47.000 dipendenti sono distribuiti in 29 paesi e in altrettanti sistemi economici in tutto il mondo. Offriamo una vasta gamma di servizi e prodotti per assicurazioni, che coprono automobili personali/aziendali, proprietari immobiliari, negozi specializzati, riassicurazioni, rischi commerciali, infortuni sul lavoro, responsabilità civile, fideiussione e proprietà commerciali.  

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.libertymutualinsurance.com.  

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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