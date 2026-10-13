Bei Liberty Mutual glauben wir, dass Fortschritt nur dann erreicht wird, wenn sich die Menschen sicher fühlen. Wir bieten Schutz vor dem Unerwarteten und Fürsorge. So können die Menschen die Gegenwart genießen und selbstbewusst in die Zukunft blicken.

Unsere Firma mit Hauptsitz in Boston existiert seit 1912. Wir sind heute die sechstgrößte Schaden- und Unfallversicherung weltweit, basierend auf einer Bruttoprämie von 2020. Auf der Fortune-100-Liste der größten Unternehmen in den USA nehmen wir außerdem Platz 78 ein, basierend auf dem Umsatz von 2021. Zum 31. Dezember 2021 betrug der jährliche Konzernumsatz 48,2 Milliarden US-Dollar.

In 29 Ländern und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt beschäftigen wir über 47.000 Menschen. Wir bieten eine breite Palette von Versicherungsprodukten und -Dienstleistungen an, einschließlich Kfz-Versicherung (privat und gewerblich), Eigenheimversicherung, Spezialversicherungen, Rückversicherungen, kombinierte Gewerbeversicherung, Arbeiterunfallversicherung, allgemeine Haftpflichtversicherung, Bürgschaften und gewerbliche Sachversicherungen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.libertymutualinsurance.com.