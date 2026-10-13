Novant Health

실무 경험이 있는 엔지니어링 리더들로 구성된 Novant COE의 또 다른 우선순위는 기업의 API 테스팅에 보안을 포함시키는 것이었습니다. 속도는 기업이 개발하는 모든 API에 필수적이며, 특히 환자 치료에서 API가 중요한 역할을 하는 Novant와 같은 기업에는 더욱 중요합니다. 하지만 빠른 개발에 대한 압박으로 인해 개발자들이 프로덕션으로 서두르는 과정에서 취약점이나 설계 결함이 발견되지 않은 채 넘어가기 쉽습니다.

COE는 모든 API에 구현된 보안 조치를 평가하기 위한 신뢰할 수 있는 API 테스팅 기능을 찾고 있었습니다. 이는 인증 메커니즘, 권한 부여 제어, 데이터 무결성 및 암호화 프로토콜과 같은 변수들의 취약점을 식별하기 위한 포괄적인 테스트를 수행하는 것을 포함합니다.

물론 새로운 보안 툴을 구축할 때 성공 여부는 기능뿐만 아니라 주요 이해관계자의 참여에 달려 있습니다. 개발자는 보안의 중요성을 잘 알고 있지만, 속도를 중요하게 생각하기 때문에 일반적으로 익숙하지 않은 툴로 인해 속도가 느려지는 것을 경계합니다.

Novant Health도 처음에는 마찬가지였습니다.

Novant 팀은 Akamai와 더 많이 협력하면서, 개발자들이 업무를 안전하게 수행하고 효율성을 높이는 방식으로 일할 수 있도록 도와주는 여러 기능들을 파악했습니다. 예를 들어, Akamai API 보안의 액티브 테스팅은 프로세스에서 나중에 문제해결에 시간이 많이 소요될 수 있는 중대한 실수들을 사전에 발견합니다.

또한, COE는 이 솔루션을 활용해 개발자들에게 효율성을 높이기 위한 간략한 방법을 제공할 수 있었습니다. 이 솔루션이 비보안 QA 검사도 진행한다는 사실을 몰랐던 COE 팀원들은 놀라워했습니다. 예를 들어, 빌드된 API가 실제로 제공하는 사양과 API의 사양이 서로 일치하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 처음에는 미온적이었던 개발자들이 COE 팀과 함께 보안 및 효율성의 장점을 깨닫고 Akamai API Security와 열정적으로 협력하기까지는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.

"Akamai는 첫날부터 코딩부터 프로덕션까지 모든 단계에 걸쳐 API를 검색, 보호, 테스트하는 방법에 대해 신뢰할 수 있는 조언자로서의 역할을 해왔습니다. 이를 통해 저희 센터는 기업 전체에 어떻게 보안과 효율성을 동시에 달성할 수 있는지 보여줄 수 있게 되었습니다."라고 Byrd는 설명했습니다. "이 파트너십은 제품 이상의 의미가 있습니다. Noname(현재 Akamai) 팀원들은 저희 세계와 API를 개발하는 이유가 무엇인지 이해하고 있습니다."

Novant의 리더십 또한 Akamai API Security가 "문제가 되기 전에 문제점을 포착할 수 있는" 능력을 언급하며 동의했고, API 보안을 기업의 시프트 레프트 노력에 확고히 자리잡게 했습니다.