Novant Health

NovantのCOEには実務経験を有するエンジニアリングリーダーもメンバーに含まれています。このようなCOEにとって、APIテストにセキュリティを組み入れることも優先課題の1つでした。企業が開発するすべてのAPIにおいてスピードは重要ですが、特にNovantのようにAPIが患者ケアに不可欠な役割を果たしている組織ではさらに開発スピードの重要性が増します。しかし、スピーディな開発を求めるプレッシャーがあると、開発者は本番環境への移行を急ぎ、脆弱性や設計上の欠陥を見落としやすくなります。

COEは、すべてのAPIに実装されているセキュリティ対策を評価するために、信頼できるAPIテスト機能を求めました。これには、認証メカニズム、認可制御、データ整合性、暗号化プロトコルなど、可変要素の弱点を特定するための包括的なテストが含まれます。

もちろん、新しいセキュリティツールを導入した場合にうまくいくかどうかは、機能だけでなく、主要な関係者との関わり方によっても左右されます。開発者はセキュリティの重要性を理解していますが、スピードに対するニーズがあるため、一般的に、不慣れなツールがもたらす速度低下を警戒します。

Novant Healthでも当初はそうでした。

NovantのチームはAkamaiとの関わりを深めながら、開発者が安全かつ効率的に業務を遂行するために役立つ多様な機能を特定しました。たとえば、Akamai API Securityのアクティブテストでは、プロセスの後半で重大かつ多大な時間を要する問題になると考えられる間違いを、プロアクティブに発見できます。

また、このソリューションを使用することで、COEは、効率性を高めるためのメモを開発者に提供できるようになりました。このソリューションがセキュリティ以外のQAチェックも行うとは知らなかったCOEチームメンバーにとって、これは嬉しい驚きでした。たとえば、構築されたAPIが実際に提供している機能がそのAPIの仕様と一致しているかどうかを判断できます。当初は冷ややかだった開発者たちが、セキュリティと効率性のメリットを実感してCOEチームに加わり、Akamai API Securityとの連携を歓迎するようになるまで、それほど時間はかかりませんでした。

「Akamaiは初日から、APIの探索、保護、テストについて、コーディングから本番まであらゆる段階で信頼できるアドバイザーの役割を果たしてくれました。おかげで、COEはセキュリティと効率性を一度に実現する方法を組織全体に示すことができます」とByrd氏は説明し、さらに次のように述べています。「このパートナーシップは製品だけに留まりません。Noname（現在はAkamai）チームのメンバーは、API開発に関連する当社の事情やビジネス上の推進要因を理解しています」

Novantのリーダーシップも同意し、「問題が発生する前に把握する」というAkamai API Securityの機能に注目し、シフトレフトの取り組みにAPIセキュリティを組み込むことに貢献しました。