Novant 的卓越中心由一群经验丰富的工程领导者组成，他们认为另一项重要任务是将安全保障整合到企业的 API 测试环节中。速度对企业开发的每个 API 至关重要，尤其对像 Novant 这样的企业，API 直接关系到患者护理水平。然而，为了让产品尽快上线而一味地追求开发速度，很容易让开发人员忽略漏洞或设计缺陷的存在。

为了评估每个 API 的安全防护效果，卓越中心团队需要具备可靠的 API 测试能力。这意味着要进行全面的测试，以发现身份验证机制、权限控制、数据完整性和加密协议等方面存在的不足之处。

当然，要想成功实施任何新的安全工具，不仅要依赖于工具本身的功能，还需要关键利益相关者积极参与。开发人员深知安全的重要性，但考虑到他们需要加快开发速度，所以对不熟悉的工具可能造成的效率降低往往会心存顾虑。

最初在 Novant Health 就是这种情况。

随着与 Akamai 加深合作，Novant 团队发现了一系列功能可以帮助他们的开发人员在保证安全的前提下高效完成工作。例如，Akamai API Security 的主动测试功能可主动发现潜在错误。这些错误若不及时发现，可能会在后续流程中演变成耗时耗力的重大问题。

此外，该解决方案还能帮助卓越中心团队快速指导开发人员提高效率。这对于该团队的成员来说是一个意外之喜，因为他们之前并不知道该解决方案还能进行非安全性的质量保证检查。例如，他们现在可以确定 API 的参数是否与构建的 API 实际提供的内容相匹配。不久之后，起初对 Akamai API Security 不甚热情的开发人员开始意识到它在安全性和效率方面的优势，转而与卓越中心团队一同积极使用该解决方案。

Byrd 表示：“从一开始，Akamai 就成了我们信赖的顾问，在从编码到上线的整个过程中，全程为我们提供 API 发现、保护和测试等方面的专业指导。这让我们的卓越中心能够向整个公司展示如何兼顾安全与效率，实现双赢。这种伙伴关系不仅仅是产品层面的合作，Noname（现为 Akamai 旗下公司）团队对我们的业务以及推动 API 开发的各种因素都了如指掌，并给予我们充分的支持。”

Novant 的领导层也对此表示认可，他们认为 Akamai API Security 能够“防患于未然”，这有力地推动了该公司将 API 安全保护融入到“安全左移”的策略之中。