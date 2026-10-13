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The Recording Academy

The Recording Academy는 Akamai의 도움으로 전세계 음악 팬에게 온라인으로 GRAMMY 방송을 원활하게 제공합니다.

The Recording Academy 로고

위치

캘리포니아주 샌타모니카 www.recordingacademy.com

산업

미디어

57년의 긴 역사를 자랑하는 비영리단체인 The Recording Academy는 음악 역사상 가장 명망 높은 브랜드로 발돋움한 TV 프로그램 GRAMMY의 제작사로 잘 알려져 있습니다.

GRAMMY Live는 보다 몰입도 높은 인터랙티브 온라인 경험을 조성해 음악 팬과 GRAMMY의 관계를 더욱 긴밀하게 만들겠다는 목적으로 몇 년 전 제작되었습니다. The Recording Academy는 GRAMMY 주간에 사람들을 레드 카펫 너머로 데려가 전세계의 팬들에게 궁극의 음악 경험을 선사할 생각이었습니다.

GRAMMY Live 구상 단계에서 이들은 파트너 관계를 맺을 업체를 선정하는 데 크게 고민하지 않았습니다. 이들은 Akamai와 손을 잡고 기준 파트너사인 AMV Digital Media와 더불어 전세계의 시청자들에게 실시간 및 온디맨드 GRAMMY 콘텐츠를 원활한 환경으로 전송했습니다.

The Recording Academy는 Akamai와의 긴밀한 관계를 통해, 시청자의 위치 및 사용 기기와 상관없이 매끄러운 온라인 경험을 전달해 전세계의 음악 팬들을 GRAMMY의 무대 뒤편으로 데려갑니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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