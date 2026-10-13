57년의 긴 역사를 자랑하는 비영리단체인 The Recording Academy는 음악 역사상 가장 명망 높은 브랜드로 발돋움한 TV 프로그램 GRAMMY의 제작사로 잘 알려져 있습니다.

GRAMMY Live는 보다 몰입도 높은 인터랙티브 온라인 경험을 조성해 음악 팬과 GRAMMY의 관계를 더욱 긴밀하게 만들겠다는 목적으로 몇 년 전 제작되었습니다. The Recording Academy는 GRAMMY 주간에 사람들을 레드 카펫 너머로 데려가 전세계의 팬들에게 궁극의 음악 경험을 선사할 생각이었습니다.

GRAMMY Live 구상 단계에서 이들은 파트너 관계를 맺을 업체를 선정하는 데 크게 고민하지 않았습니다. 이들은 Akamai와 손을 잡고 기준 파트너사인 AMV Digital Media와 더불어 전세계의 시청자들에게 실시간 및 온디맨드 GRAMMY 콘텐츠를 원활한 환경으로 전송했습니다.

The Recording Academy는 Akamai와의 긴밀한 관계를 통해, 시청자의 위치 및 사용 기기와 상관없이 매끄러운 온라인 경험을 전달해 전세계의 음악 팬들을 GRAMMY의 무대 뒤편으로 데려갑니다.