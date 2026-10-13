Seit 57 Jahren ist The Recording Academy eine gemeinnützige Organisation, die für die Produktion der GRAMMYs bekannt ist, eine der größten Fernsehshows der Musikgeschichte.

GRAMMY Live wurde vor einigen Jahren mit dem Ziel erschaffen, Musikfans ein interaktiveres Onlineerlebnis zu bieten, das sie ganz nah an die GRAMMYs heranbringt. Damit wollte The Recording Academy in erster Linie die Exklusivität der GRAMMY-Woche durchbrechen und den Fans auf der ganzen Welt das ultimative Musikerlebnis ermöglichen.

Schon während der Konzeption von GRAMMY Live war ganz klar, welche Partner hierfür in Frage kamen. Die neue Partnerschaft mit Akamai sowie die bestehende mit AMV Digital Media sollten Zuschauern weltweit perfekte Live- und On-Demand-Inhalte von den GRAMMYs liefern.

Dank der engen Zusammenarbeit mit Akamai kann The Recording Academy Musikfans ein nahtloses, globales Onlineerlebnis bieten. Unabhängig von Standort und Gerät erhalten Zuschauer somit einen virtuellen Backstage-Pass für die GRAMMYs.