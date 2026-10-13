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Background

The Recording Academy

Mit Akamai kann The Recording Academy Musikfans auf der ganzen Welt ein nahtloses Onlineerlebnis zu den GRAMMY Awards bieten

Logo von The Recording Academy

Standort

Santa Monica, Kalifornien, USA, www.recordingacademy.com

Branche

Medien

Seit 57 Jahren ist The Recording Academy eine gemeinnützige Organisation, die für die Produktion der GRAMMYs bekannt ist, eine der größten Fernsehshows der Musikgeschichte.

GRAMMY Live wurde vor einigen Jahren mit dem Ziel erschaffen, Musikfans ein interaktiveres Onlineerlebnis zu bieten, das sie ganz nah an die GRAMMYs heranbringt. Damit wollte The Recording Academy in erster Linie die Exklusivität der GRAMMY-Woche durchbrechen und den Fans auf der ganzen Welt das ultimative Musikerlebnis ermöglichen.

Schon während der Konzeption von GRAMMY Live war ganz klar, welche Partner hierfür in Frage kamen. Die neue Partnerschaft mit Akamai sowie die bestehende mit AMV Digital Media sollten Zuschauern weltweit perfekte Live- und On-Demand-Inhalte von den GRAMMYs liefern.

Dank der engen Zusammenarbeit mit Akamai kann The Recording Academy Musikfans ein nahtloses, globales Onlineerlebnis bieten. Unabhängig von Standort und Gerät erhalten Zuschauer somit einen virtuellen Backstage-Pass für die GRAMMYs.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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