The Recording Academy è un'organizzazione commerciale senza scopo di lucro presente da 57 anni e conosciuta per la produzione dei GRAMMY, programma televisivo che è diventato uno dei principali brand nella storia della musica.

GRAMMY Live è stato creato qualche anno fa con l'obiettivo di offrire un'esperienza online più interattiva per coinvolgere i fan della musica e avvicinarli ancora di più ai GRAMMY. The Recording Academy desiderava abbattere le distanze tra gli spettatori e il Red Carpet durante la GRAMMY Week e offrire ai fan di tutto il mondo la migliore esperienza musicale.

Quando hanno pensato al GRAMMY Live non ci sono stati dubbi sui partner da scegliere. Si sono affidati ad Akamai e hanno sfruttato la partnership esistente con AMV Digital Media per offrire contenuti live e on-demand impeccabili durante i GRAMMY agli spettatori di tutto il mondo.

Grazie alla stretta collaborazione con Akamai, The Recording Academy è in grado di fornire una straordinaria esperienza online globalizzata a tutti i fan della musica, consentendo agli spettatori di partecipare ai GRAMMY in modo coinvolgente, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo che utilizzano.