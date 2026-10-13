Akamai
Passa al contenuto principale
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

The Recording Academy

Akamai aiuta The Recording Academy a offrire una straordinaria esperienza online globalizzata ai fan della musica di tutto il mondo durante i GRAMMY Awards

Logo di The Recording Academy

Sede

Santa Monica, California, www.recordingacademy.com

Settore

Media

The Recording Academy è un'organizzazione commerciale senza scopo di lucro presente da 57 anni e conosciuta per la produzione dei GRAMMY, programma televisivo che è diventato uno dei principali brand nella storia della musica.

GRAMMY Live è stato creato qualche anno fa con l'obiettivo di offrire un'esperienza online più interattiva per coinvolgere i fan della musica e avvicinarli ancora di più ai GRAMMY. The Recording Academy desiderava abbattere le distanze tra gli spettatori e il Red Carpet durante la GRAMMY Week e offrire ai fan di tutto il mondo la migliore esperienza musicale.

Quando hanno pensato al GRAMMY Live non ci sono stati dubbi sui partner da scegliere. Si sono affidati ad Akamai e hanno sfruttato la partnership esistente con AMV Digital Media per offrire contenuti live e on-demand impeccabili durante i GRAMMY agli spettatori di tutto il mondo.

Grazie alla stretta collaborazione con Akamai, The Recording Academy è in grado di fornire una straordinaria esperienza online globalizzata a tutti i fan della musica, consentendo agli spettatori di partecipare ai GRAMMY in modo coinvolgente, indipendentemente dalla posizione o dal dispositivo che utilizzano.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

Condividi

Storie dei clienti correlate

Edge Computing

Lead Sherpa

Scopri come Lead Sherpa, una piattaforma per la generazione di lead nel settore immobiliare, è passata al sistema Kubernetes con LKE (Linode Kubernetes Engine).

Leggi la storia del cliente
Edge Computing

Arc XP

Arc XP ha scalato e ottimizzato le funzionalità sull'edge a costi vantaggiosi passando da uno strumento interno alle soluzioni di Akamai.

Leggi la storia del cliente
Edge Computing

iQIYI

Scoprite come iQIYI utilizza la piattaforma edge di Akamai per creare un'experience unica per clienti, sviluppatori e provider di contenuti in tutto il mondo.

Leggi la storia del cliente