The Recording Academy é uma organização comercial sem fins lucrativos de 57 anos conhecida por produzir os GRAMMYs, um programa de televisão que se tornou uma das maiores marcas da história da música.

O GRAMMY ao vivo foi criado há alguns anos com o objetivo de proporcionar uma experiência online mais imersiva e interativa para envolver os fãs de música de uma forma que os aproximasse dos GRAMMYs. Essencialmente, a The Recording Academy queria levar as pessoas para trás da corda de veludo durante a semana do GRAMMY e proporcionar a melhor experiência musical aos fãs de todo o mundo.

Ao conceituar a ideia do GRAMMY ao vivo, havia uma escolha clara com a qual eles queriam fazer parceria. Eles aproveitaram a Akamai, bem como uma parceria existente com a AMV Digital Media, para entregar o conteúdo do GRAMMY ao vivo e sob demanda perfeito para espectadores em todo o mundo.

Por meio da relação integrada com a Akamai, The Recording Academy consegue entregar uma experiência online globalizada perfeita aos fãs de música, fornecendo o melhor passe de bastidores para os GRAMMYs, independentemente de onde os espectadores estão localizados ou de qual dispositivo estão usando.