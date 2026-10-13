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Background

The Recording Academy

A Akamai ajuda a organização The Recording Academy a oferecer uma experiência de GRAMMY on-line e globalizada para fãs de música em todos os lugares

Logotipo da The Recording Academy

Localização

Santa Monica, Califórnia, www.recordingacademy.com

Setor

Mídia

The Recording Academy é uma organização comercial sem fins lucrativos de 57 anos conhecida por produzir os GRAMMYs, um programa de televisão que se tornou uma das maiores marcas da história da música.

GRAMMY ao vivo foi criado há alguns anos com o objetivo de proporcionar uma experiência online mais imersiva e interativa para envolver os fãs de música de uma forma que os aproximasse dos GRAMMYs. Essencialmente, a The Recording Academy queria levar as pessoas para trás da corda de veludo durante a semana do GRAMMY e proporcionar a melhor experiência musical aos fãs de todo o mundo.

Ao conceituar a ideia do GRAMMY ao vivo, havia uma escolha clara com a qual eles queriam fazer parceria. Eles aproveitaram a Akamai, bem como uma parceria existente com a AMV Digital Media, para entregar o conteúdo do GRAMMY ao vivo e sob demanda perfeito para espectadores em todo o mundo.

Por meio da relação integrada com a Akamai, The Recording Academy consegue entregar uma experiência online globalizada perfeita aos fãs de música, fornecendo o melhor passe de bastidores para os GRAMMYs, independentemente de onde os espectadores estão localizados ou de qual dispositivo estão usando.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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