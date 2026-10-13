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The Recording Academy

Akamai ayuda a The Recording Academy a proporcionar una experiencia online de los GRAMMY globalizada y sin interrupciones para todos los aficionados a la música, con independencia de su ubicación.

Logotipo de The Recording Academy

Ubicación

Santa Mónica, California, www.recordingacademy.com

Sector

Multimedia

The Recording Academy es una organización sin ánimo de lucro activa desde hace 57 años y conocida por producir los GRAMMY, un programa de televisión que se ha convertido en uno de los emblemas más importantes de la historia de la música.

GRAMMY Live surgió hace ya algunos años con el objetivo de crear una experiencia online envolvente e interactiva que resultara atractiva para los aficionados a la música y que los acercara aún más a los GRAMMY. En esencia, The Recording Academy pretendía situar a los espectadores en el centro de la acción durante la semana de los GRAMMY y proporcionar la experiencia musical definitiva a los aficionados de todo el mundo.

Al concebir la idea de GRAMMY Live, tuvieron claro con qué entidades deseaban colaborar. Sacaron partido de los recursos de Akamai y de la colaboración existente con AMV Digital Media para ofrecer contenidos de los GRAMMY en directo y a la carta impecables a los espectadores de todo el mundo.

Gracias a su estrecha relación con Akamai, The Recording Academy puede proporcionar una experiencia online globalizada y sin interrupciones a los aficionados a la música y ofrecer el pase a bastidores definitivo de los GRAMMY, con independencia de la ubicación de los espectadores y del dispositivo que estén utilizando.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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