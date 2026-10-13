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The Recording Academy

Akamai permet à The Recording Academy d'offrir aux fans de musique une expérience en ligne ininterrompue des GRAMMY, partout dans le monde

Logo The Recording Academy

Localisation géographique

Santa Monica, Californie, www.recordingacademy.com

Secteur

Médias

The Recording Academy, né il y a 57 ans, est un organisme à but non lucratif connu pour sa production des GRAMMY, un programme télévisé devenu l'une des plus grandes marques de l'histoire de la musique.

Le GRAMMY Live fut créé il y a quelques années afin de permettre aux fans de musique de se plonger dans l'univers des GRAMMY à travers une expérience en ligne plus interactive et plus immersive. The Recording Academy souhaitait surtout inviter les spectateurs derrière la corde de velours pendant la GRAMMY Week, afin d'offrir une expérience musicale ultime aux fans du monde entier.

Lorsque l'idée du GRAMMY Live est née, le choix du partenariat était déjà bien défini. L'organisme a fait appel à Akamai ainsi qu'à AMV Digital Media, partenaire déjà présent aux côtés de The Recording Academy, afin d'opérer une diffusion sans faille du contenu des GRAMMY en live et à la demande pour les spectateurs du monde entier.

Grâce à son étroite collaboration avec Akamai, The Recording Academy est en mesure de proposer aux fans de musique un service en ligne ininterrompu dans le monde entier, leur offrant ainsi un incroyable laissez-passer en coulisses des GRAMMY et ce, indépendamment de leur localisation et du terminal qu'ils utilisent.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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