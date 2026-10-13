The Recording Academy, né il y a 57 ans, est un organisme à but non lucratif connu pour sa production des GRAMMY, un programme télévisé devenu l'une des plus grandes marques de l'histoire de la musique.

Le GRAMMY Live fut créé il y a quelques années afin de permettre aux fans de musique de se plonger dans l'univers des GRAMMY à travers une expérience en ligne plus interactive et plus immersive. The Recording Academy souhaitait surtout inviter les spectateurs derrière la corde de velours pendant la GRAMMY Week, afin d'offrir une expérience musicale ultime aux fans du monde entier.

Lorsque l'idée du GRAMMY Live est née, le choix du partenariat était déjà bien défini. L'organisme a fait appel à Akamai ainsi qu'à AMV Digital Media, partenaire déjà présent aux côtés de The Recording Academy, afin d'opérer une diffusion sans faille du contenu des GRAMMY en live et à la demande pour les spectateurs du monde entier.

Grâce à son étroite collaboration avec Akamai, The Recording Academy est en mesure de proposer aux fans de musique un service en ligne ininterrompu dans le monde entier, leur offrant ainsi un incroyable laissez-passer en coulisses des GRAMMY et ce, indépendamment de leur localisation et du terminal qu'ils utilisent.