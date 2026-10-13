57年前に設立されたThe Recording Academyは、グラミー賞をプロデュースすることで知られる非営利組織です。グラミー賞は音楽の歴史で最高のブランドの1つであり、テレビ番組として放送されています。

GRAMMY Liveは数年前に作成され、没入型でインタラクティブなオンライン体験を創出し、音楽ファンにとってグラミー賞をより身近なものにすることを目的としています。The Recording Academyでは、基本的に、グラミーウィークの期間中、その舞台裏を体験してもらい、世界中のファンに究極の音楽体験を提供したいと考えています。

GRAMMY Liveのアイデアを考え出す際には、どの企業と提携したいかという明確な選択が行われました。GRAMMY Liveでは、Akamaiに加え、AMV Digital Mediaとの既存のパートナーシップを活用し、世界中の視聴者にライブとオンデマンドでグラミー賞コンテンツを完璧に提供しました。

The Recording Academyは、Akamaiとの統合的関係を通じて、シームレスでグローバルなオンライン体験を音楽ファンに提供することができ、視聴者の居場所や使用デバイスに関係なくグラミー賞への究極のバックステージパスが提供されます。