미국 정부가 헌법에서 10년마다 시행하도록 의무화하고 있는 인구 조사를 디지털화하였습니다. 10년마다 시행되고 있는 이 자료 수집의 담당 기관은 모든 미국인이 더 쉽게 참여할 수 있게 하고 미국 정부와 그 고객사가 조사 결과에 더 효율적으로 접근할 수 있도록 하기 위해 사용 가능한 기술을 최대한 활용하였습니다. 이 기관은 230년 역사에 걸쳐 지금까지도 종이에 정보를 기록하는 방식으로 인구 데이터를 수집하는 조사 기관들에 의존해오고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 같은 기술과 모바일 기기의 확산은 디지털화를 쉽게 만들어주었습니다. 하지만 기술은 해결해야 하는 과제도 제시하였습니다. 그 첫 번째 과제는 보안이었습니다. 즉, 설문조사가 가능하도록 해야 했고 수집한 데이터의 기밀성과 무결성이 보장되어야 했습니다. 두 번째 과제는 모든 사람이 설문조사에 응할 수 있어야 한다는 것이었습니다.
이러한 문제들을 해결하기 위해 이 기관은 RavenTek와 Akamai를 찾았습니다. Akamai는 35만 개 이상의 서버로 구성된 글로벌 엣지 플랫폼을 이용해 이 기관의 1차 보안 계층을 모든 사용자와 위협의 85%에 해당하는 하나의 네트워크 홉 안에 배치할 수 있었습니다. 또한, Akamai의 모바일 엣지 최적화와 고성능 라우팅은 모든 미국인에게 최적의 성능과 가용성을 보장해주었습니다.
이미 처음부터 이 기관은 활성 워크로드와 예비 워크로드가 중복으로 존재하는 다수의 리전들로 구성된 하나의 확장형 클라우드 아키텍처를 계획하였습니다. 이 같은 수준의 백엔드 중복성을 갖추었음에도 불구하고, 최적의 성능을 유지하면서도 위협을 완화할 수 있으려면 설문조사 애플리케이션에 분명 더 동적인 확장성이 필요했습니다.
이 같은 요구 사항을 충족하기 위해, RavenTek와 Akamai는 기관과 긴밀히 협조해 기관이 도메인 이름 시스템(DNS), 애플리케이션-계층 보안 및 UX 최적화를 위한 프런트 엔드 솔루션들을 배포할 수 있게 해주었습니다.