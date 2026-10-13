이제 이 기관은 설문조사 애플리케이션의 가용성과 보안 문제를 해결해야 했습니다. 이에 DDoS 완화 기능과 완전한 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 제공하는 클라우드 보안 솔루션인 App & API Protector를 도입했습니다.

Akamai Cloud의 일부로 운영되는 App & API Protector는 보안 경계를 엣지까지 확장해 다음과 같이 웹 애플리케이션을 대상으로 하는 공격들을 방어합니다.

DDoS

스크립팅 공격 및 인젝션 공격(XSS, SQLi, CDMi, PHPi, RFI, LFI)

OWASP Top 10 목록에 있는 트래픽 보호

방대한 용량을 처리하는 이 플랫폼은 규모를 자동으로 조절해 악성 트래픽을 흡수하고 차단함과 동시에 사이트 성능과 프로덕션 사용자를 위한 가용성을 유지해줍니다.



App & API Protector에는 Akamai의 모든 기능을 갖춘 WAF가 포함되어 있는데, WAF는 사전 정의된 설정 가능한 애플리케이션 레이어 방화벽 룰을 대규모로 제공합니다. Akamai는 프로토콜 위반, 요청 한도 위반, HTTP 정책 위반, 악성 로봇, 일반 및 명령어 인젝션 공격, 트로이 백도어 및 아웃바운드 콘텐츠 유출 같은 여러 가지 범주에 대한 정기적인 업데이트를 통해 이를 유지해줍니다.

Akamai의 다른 모든 기능과 마찬가지로, 이 보안 기능은 Akamai 엣지 서버에서 작동하며, 이것은 모든 최종 사용자의 85%로 구성된 단일 네트워크 홉 안에 있습니다. 미국 밖에 있는 클라이언트가 미국만을 위해 구성된 캐싱으로 사이트/애플리케이션을 요청하더라도, 최종 사용자는 우선 가장 가까운 엣지 서버에 연결될 것입니다. 바로 그 엣지 서버에서 보안 정책이 적용되고 완화 기능이 실행됩니다.

엣지에서의 완화는 Akamai로 해금 클라이언트와 오리진 사이에서 사용할 수 있는 최상의 경로를 통해 트래픽을 전달할 수 있도록 해주므로 보안 검사와 완화를 위해 중앙집중화 PoP나 타사 클라우드로 요청을 리디렉션할 필요가 없습니다. Akamai는 성능에 영향을 미치지 않고 엣지에서 바로 보안 완화 기능을 제공합니다.

이처럼 방대한 용량과 완화의 정확성 덕분에 Akamai는 Gartner3와 Forrester4 모두에서 DDoS 완화 및 WAF 분야의 업계 리더로 인정받았습니다.



스마트폰이 크게 확산되었음에도 불구하고 미국인의 77%만이 광대역 서비스를 이용하고 있으며 15%만이 스마트폰을 통해 인터넷에 접속할 수 있습니다.5 해당 기관은 정책과 입법 결정에 중요한 인구 집단인 소외 계층도 고려했습니다. 이 기관의 디지털 전략에 있어서 핵심 요구 사항은 스마트폰을 사용하는 사람들과 인터넷을 이용하지 못하는 사람들의 의견이 모두 반영되도록 하는 것이었습니다.



이 기관은 미들 마일 전반에 걸쳐 가속화된 동적 웹 콘텐츠가 필요할 뿐 아니라 장치별로 콘텐츠를 최적화할 수 있어야 한다는 것을 알고 있었습니다. 반응형 웹 디자인(RWD)은 장치들의 다양성을 수용할 수 있는 반면에, 훨씬 더 큰 페이로드를 클라이언트에 전달하거나 오리진으로 되돌려보내는 요청의 수를 늘리는 것과 같이 여러 가지 새로운 과제를 제시합니다. RWD는 최초 요청을 하는 장치들의 다양성 때문에 반응형 콘텐츠를 위해 다수의 요청을 오리진으로 되돌려보낼 수 있습니다.



Akamai Ion은 특별히 엣지 사이트 콘텐츠 적응을 통해 사용자 경험을 최적화하도록 설계되었습니다. Ion은 콘텐츠를 엣지에 있는 모바일 클라이언트에 맞게 조정하고 클라이언트 측 페이로드를 줄이며 RWD에 필요한 다수의 요청을 오프로딩함으로써 모바일 감지와 리디렉션 이상의 기능을 제공합니다.



Akamai의 동적 라우팅은 미들 라인 지연을 완화해주고 Ion은 클라이언트의 상황에 따른 인텔리전스를 활용해 콘텐츠를 최종 사용자 경험에 맞게 동적으로 조정함으로써 엣지에까지 최적화를 적용합니다.

Ion을 이용한 Akamai의 콘텐츠 제공 서비스는 기관의 설문조사 애플리케이션을 위해 극대화된 오프로딩, 확장성, 성능, 그리고 가용성을 제공합니다. 이와 동시에 Ion은 사용자의 장치나 네트워크 성능에 관계없이 최적의 사용자 경험을 제공함으로써 설문조사 포기율을 최소화해줍니다.