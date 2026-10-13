공공 부문의 주요 온라인 서비스 강화 및 보안
공공 부문에서 온라인으로 수행하는 모든 작업은 국가 안보 또는 데이터베이스 보안을 막론하고 매우 중요합니다. Akamai는 유럽 최대 규모의 공공 기관과 협력하고 있으며 중앙 시민, 국방 및 정보, 지역, 지방, 교육, 중요 국가 인프라를 위한 검증된 보안, 콘텐츠 전송, 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 공공 부문 전문가와 함께 연중무휴 24시간 지원을 제공합니다.
사이버 안정성으로 시민의 신뢰 확보
사이버 보안 현대화를 위한 로드맵
전문가의 지원으로 뒷받침되는 간단하고 빠르며 직관적인 솔루션으로 제로 트러스트를 더 빠르게 달성해 가치 실현 시간을 최적화하고 시민 경험을 개선하세요.
안정성 및 가시성
클라우드에 구애받지 않는 보안 포트폴리오로 남북 및 동서 트래픽 모두에 대한 완벽한 가시성과 보호 기능을 제공합니다.
확장 가능한 보안
Akamai 솔루션은 지방 의회부터 유럽 최대 규모의 공공 기관에 이르는 모든 곳에 구축되어 있습니다. 글로벌 위협 인텔리전스 리더십을 바탕으로 최신 공격에 즉각적이고 효과적으로 대응할 수 있습니다.
고객 사례
주요 솔루션
Akamai 솔루션은 공개 데이터와 애플리케이션을 가까운 곳에 보관하고 사이버 위협은 먼 곳에서 차단합니다.
적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?
접근성과 가용성을 개선하는 클라우드 기반 솔루션으로 효율성을 높이세요.
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업무를 운영하는 모든 위치의 코어 및 엣지에서 자산을 보호하세요.
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대규모 분산 클라우드 및 엣지 플랫폼에서 애플리케이션을 구축, 배포, 보호하세요.
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리소스
더 자세히 알고 싶으신가요?
공공 부문은 온라인과 클라우드상에서 많은 어려움에 직면하고 있으며, Akamai는 이러한 난제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 특정 솔루션을 알아볼 준비가 되었거나, 답변이 필요한 질문이 있을 경우 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.