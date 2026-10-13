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공공 부문 솔루션

미션을 달성하고, 자산을 현대화하고, 사용자 경험을 최적화하세요.

비디오 보기(4:13)

공공 부문의 주요 온라인 서비스 강화 및 보안

공공 부문에서 온라인으로 수행하는 모든 작업은 국가 안보 또는 데이터베이스 보안을 막론하고 매우 중요합니다. Akamai는 유럽 최대 규모의 공공 기관과 협력하고 있으며 중앙 시민, 국방 및 정보, 지역, 지방, 교육, 중요 국가 인프라를 위한 검증된 보안, 콘텐츠 전송, 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사는 공공 부문 전문가와 함께 연중무휴 24시간 지원을 제공합니다.

노트북을 들고 파란 스크럽을 입은 의사.

사이버 안정성으로 시민의 신뢰 확보

사이버 공격으로부터 기관 및 데이터 보호

시민과 공무원을 보호하고, 데이터 보안을 유지하고, 기관의 온라인 활동이 이뤄지는 모든 곳에서 공격을 차단하세요.

시민 경험 및 서비스 신뢰도 향상

매일 780TB의 데이터 분석으로 뒷받침되는 업계 최고 수준의 보안 솔루션은 Akamai를 공공부문이 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로 만들어 줍니다.

총 보안 운영 비용 절감

학습, 구축, 사용자 설정이 간편한 단일 플랫폼을 통해 벤더사를 통합하고 비용을 절감할 수 있습니다.

사이버 보안 현대화를 위한 로드맵

전문가의 지원으로 뒷받침되는 간단하고 빠르며 직관적인 솔루션으로 제로 트러스트를 더 빠르게 달성해 가치 실현 시간을 최적화하고 시민 경험을 개선하세요.

단 몇 개월 만에 제로 트러스트로 보호

Macmillan Cancer Support는 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 몇 년이 아닌 몇 달 만에 네트워크를 세그멘테이션할 수 있었습니다.

고객 사례 확인하기

글로벌 보안 관행에 부합하는 솔루션

Akamai의 보안 제품은 다양한 PCI DSS 요구사항을 준수해 컴플라이언스 및 감사 부담을 줄여줍니다.

Akamai Trust Center 보기

셀프 서비스부터 전문 서비스까지

오픈 소스 솔루션을 사용하면 공공 부문 보안 전담 팀의 지원을 받아 IT 직원이 정책을 쉽게 만들고 변경할 수 있습니다.

Akamai 글로벌 서비스 보기

안정성 및 가시성

클라우드에 구애받지 않는 보안 포트폴리오로 남북 및 동서 트래픽 모두에 대한 완벽한 가시성과 보호 기능을 제공합니다.

안정성에 대한 Akamai의 접근 방식

네트워크 안정성이 가시성, 내결함성, 이중화를 통해 남북 및 방향의 트래픽을 모두 보호합니다.

백서 읽기

고객의 아키텍처와 Akamai의 솔루션

Akamai의 솔루션은 클라우드에 구애받지 않으며 네트워크, API, 쿠버네티스 클러스터, 레거시 인프라 및 앱 등을 지원합니다.

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확장 가능한 보안

Akamai 솔루션은 지방 의회부터 유럽 최대 규모의 공공 기관에 이르는 모든 곳에 구축되어 있습니다. 글로벌 위협 인텔리전스 리더십을 바탕으로 최신 공격에 즉각적이고 효과적으로 대응할 수 있습니다.

Akamai의 보안 인텔리전스

매일 7조 건 이상의 DNS 쿼리를 검토하고 매 분기 120억 건 이상의 WAF 공격을 방어합니다.

보안 연구 보기

온라인 서비스를 위한 역량 배가

Akamai와 직접 협력하거나 파트너를 통해 협력해 각 부분의 합보다 더 큰 규모를 달성할 수 있습니다.

파트너 보기

고객 사례

British Council logo

British Council

ID 보안으로 디지털 프로그램이 웹사이트와 개인 정보를 보호하면서 일정하고 빠른 성능을 제공하도록 지원했습니다.

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NHS Forth Valley logo

NHS Forth Valley

Akamai 덕분에 코로나19 팬데믹 기간에 새롭게 원격 근무를 시작한 인력의 접속 보안을 간편하게 확보해 지원 부문에서 10점을 받았습니다.

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파란색과 금색의 우크라이나 국가 상징을 보여주는 이미지

Douglas Omaha Technology Commission

DOTComm은 Akamai Web Application Protector를 이용해 오탐과 수백 시간의 SSL 인증서 관리 시간을 없앴습니다.

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주요 솔루션

Akamai 솔루션은 공개 데이터와 애플리케이션을 가까운 곳에 보관하고 사이버 위협은 먼 곳에서 차단합니다.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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Edge DNS

Akamai DNS는 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 DNS를 보호하는 동시에 고가용성과 성능을 보장합니다.

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Bot Manager

정교한 악성 봇은 탐지 및 방어하고 정상 봇은 허용하도록 설계된 최신 봇 관리 기능입니다.

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접근성과 가용성을 개선하는 클라우드 기반 솔루션으로 효율성을 높이세요.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?

Akamai Guardicore Segmentation

세분화된 소프트웨어 정의 세그멘테이션을 적용해 유출을 탐지하고 랜섬웨어에 대한 보안을 강화합니다.

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Enterprise Application Access

네트워크 수준 접속을 방어하고 ID 및 맥락을 기반으로 세분화된 애플리케이션 접속을 제공합니다.

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Akamai MFA

FIDO2 기반의 피싱 방지 멀티팩터 인증으로 직원 계정의 탈취를 방어합니다.

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업무를 운영하는 모든 위치의 코어 및 엣지에서 자산을 보호하세요.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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GovShield PDNS

멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 및 DNS 데이터 유출과 같은 표적 공격을 선제적으로 탐지, 차단 및 방어하는 데 도움이 되는 빠르고 쉬운 캐리어급 보호 도메인 이름 시스템입니다.

솔루션 보기

대규모 분산 클라우드 및 엣지 플랫폼에서 애플리케이션을 구축, 배포, 보호하세요.

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App & API Protector

엣지의 애플리케이션과 API를 위한 대표 보안 솔루션입니다.

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EdgeWorkers

엣지에서 자바스크립트 기능을 실행해 사이트 성능을 최적화하고 웹 경험을 맞춤화합니다.

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EdgeKV

데이터 기반 EdgeWorkers 애플리케이션을 지원하는 분산형 키 값 저장소입니다.

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Akamai Cloud

컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 데이터베이스, 컨테이너 관리 클라우드 서비스입니다

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리소스

더 자세히 알고 싶으신가요?

공공 부문은 온라인과 클라우드상에서 많은 어려움에 직면하고 있으며, Akamai는 이러한 난제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 특정 솔루션을 알아볼 준비가 되었거나, 답변이 필요한 질문이 있을 경우 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.