銀行業界は近年、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の採用により大きな変革を遂げています。こうしたAPIの普及により、銀行は新たな機会を活用し、顧客体験を強化し、ビジネスの成長を促進することができるようになりました。

APIは、銀行エコシステム内のさまざまなシステムとアプリケーション間でシームレスな統合を実現する上で重要な役割を果たしています。銀行は、APIを介してサービスやデータを公開することで、サードパーティの開発者、FinTech（フィンテック）の新興企業、その他の金融機関とコラボレーションして、革新的なソリューションを生み出し、サービスを拡大できるようになりました。しかし、このような明確な利点がある一方で、APIの公開には必ずリスクが伴います。

APIのセキュリティリスクは、APIの機密性、完全性、可用性に重大な脅威をもたらす可能性があります。これらのリスクには、不正アクセス、インジェクション攻撃、サービス妨害攻撃、不適切な認証および権限昇格、入力検証の欠如、安全でない認証情報保管、不適切なロギングおよび監視などが挙げられます。このようなリスクに対処するために、銀行業界のリーダーである同社はNoname Security（現在はAkamai傘下）と提携を結ぶことになりました。