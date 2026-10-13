A SBI Holdings, um dos principais grupos financeiros do Japão, enfrentou um aumento dos riscos cibernéticos em todo o seu extenso ecossistema, composto por mais de 600 subsidiárias. Com o aumento dos ataques furtivos e as autoridades reguladoras exigindo maior resiliência operacional, a organização precisava de uma maneira de impedir o movimento lateral, fortalecer a abordagem Zero Trust e operar com eficiência em grande escala. O Akamai Guardicore Segmentation ajudou a SBI Holdings a atingir esses objetivos ao visualizar padrões de comunicação, isolar sistemas por meio da microsegmentação e permitir um controle rápido e centralizado em ambientes multinuvem e locais.
“Com o Akamai Guardicore Segmentation, finalmente conseguimos uma maneira de elevar os padrões de segurança em centenas de empresas sem aumentar a carga operacional.”— Terumasa Ura, diretor geral de TI da SBI Holdings, Inc.
Enfrentando as crescentes ameaças cibernéticas em um grande grupo financeiro
A crescente crise de cibersegurança no Japão exigiu uma nova abordagem
As diversas atividades da SBI Holdings abrangem os setores bancário, de valores mobiliários, de seguros, de gerenciamento de ativos, de capital de risco, de criptoativos e muito mais. Essa magnitude aumentou a pressão sobre Terumasa Ura, gerente geral de TI, que supervisionava a estratégia de cibersegurança do grupo e dirigia sua Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (CSIRT). Ele também contribuiu para os esforços relacionados à política nacional de cibersegurança, analisando as tendências que moldaram a postura defensiva do Japão.
Ao mesmo tempo, as exigências das autoridades reguladoras intensificaram o senso de urgência. Nos últimos anos, a Agência de Serviços Financeiros instou as instituições financeiras a reforçarem a segurança em toda a sua cadeia de suprimentos e a melhorarem a resiliência operacional, ressaltando a necessidade de uma abordagem mais robusta e modernizada.
A CSIRT sentiu um crescente sentimento de crise: “A cibersegurança sempre foi uma prioridade máxima para as instituições financeiras. “No entanto, chegamos a um ponto em que a abordagem tradicional já não era viável”, explicou Ura. Incidentes de grande repercussão no Japão, incluindo violações que permaneceram por muito tempo sem serem detectadas e ataques sofisticados do tipo “living-off-the-land”, confirmaram que os modelos mais antigos, baseados exclusivamente na prevenção, eram insuficientes.
Em particular, o surgimento de métodos de ataque combinados e baseados em IA tornou essencial reforçar tanto a prevenção quanto a detecção rápida. “Com base no princípio do Zero Trust, precisávamos visualizar ambientes inteiros, controlar processos e identificar ameaças para que pudéssemos preveni-las, detectá-las e contê-las”, continuou ele.
As análises de incidentes cibernéticos orientaram a estratégia de microsegmentação da SBI Holdings
Antes da entrada em vigor das novas regulamentações, Ura analisou incidentes cibernéticos em todo o mundo para entender por que as violações de segurança haviam aumentado. Três lições se destacaram: as violações de segurança não devem se propagar por todo o grupo; os sistemas essenciais à missão devem ser isolados dos sistemas de nível inferior; e a segurança geral é tão forte quanto a da subsidiária mais vulnerável. Esses insights orientaram a busca da SBI Holdings por uma solução capaz de aplicar esses princípios em grande escala.
O grupo precisava de uma solução de microsegmentação capaz de:
- Unificar a segurança na AWS, no Microsoft Azure, em data centers locais e em sistemas legados — abrangendo milhares de terminais e centenas de servidores
- Cumprimento das normas de governança de dados do Japão
- Operar com eficiência para minimizar a dependência de pessoal especializado
Após avaliar vários fornecedores, apenas o Akamai Guardicore Segmentation atendeu a todos os requisitos. As plataformas SaaS concorrentes hospedadas no exterior não conseguiram atender às exigências regulatórias.
O Akamai Guardicore Segmentation é uma solução de segurança Zero Trust que aplica segmentação em nível micro e oferece uma visualização detalhada das comunicações de rede. Ao controlar o tráfego leste-oeste em tempo real, impede que os invasores se desloquem lateralmente pela infraestrutura, oferecendo uma defesa essencial contra os modernos ataques de ransomware e ataques furtivos.
A solução da Akamai mapeia as dependências das aplicações e as atividades no nível dos processos para gerar visualizações detalhadas e dinâmicas de toda a infraestrutura, independentemente de as workloads serem executadas no local ou em ambientes de nuvem, onde os endereços IP mudam com frequência. Esses insightss facilitam a identificação de comunicações problemáticas, a definição de políticas bem fundamentadas e a aplicação de um controle preciso entre hosts. Com o gerenciamento de políticas baseado em rótulos, as organizações podem aplicar regras de segurança de maneira consistente em diversos sistemas e manter uma visibilidade clara, mesmo à medida que os ambientes evoluem.
Ver o ambiente com clareza: a prova de conceito (PoC) revela problemas ocultos
Como a SBI Holdings optou por implementar a versão baseada em agente do Guardicore Segmentation, a CSIRT inicialmente se preocupou com possíveis impactos no desempenho de seus sistemas financeiros. “Estabelecemos um processo para verificar minuciosamente se o processamento se tornaria pesado ou geraria uma carga excessiva”, disse Ura.
Ao longo de quatro meses de testes de prova de conceito (PoC) envolvendo 40 clientes e cinco servidores, a equipe não constatou nenhum impacto negativo no desempenho. Além disso, resolveu conflitos com ferramentas de segurança existentes e conexões de proxy, confirmando uma integração sem problemas.
Então surgiu uma descoberta inesperada: a visibilidade proporcionada pelo Akamai Guardicore Segmentation revelou caminhos de comunicação que a equipe nem sabia que existiam. “Descobrimos canais de comunicação inesperados”, lembrou Ura. “Identificar problemas que não tínhamos percebido antes foi uma grande conquista.”
Impulsionar a resiliência cibernética e a eficiência operacional com IA e Inteligência contra ciberameaças globais
Como parte de seus recursos de Análise e Resposta a Exposições, o Akamai Guardicore Segmentation também ofereceu uma detecção de ameaças baseada em IA que aprendia o comportamento normal e sinalizava anomalias, incluindo indicadores de ataques do tipo “living-off-the-land”. Isso permitiu à SBI Holdings detectar comportamentos de reconhecimento e aperfeiçoar as regras de segmentação.
Os recursos de detecção de ameaças melhoraram tanto a segurança quanto as operações, com a CSIRT se beneficiando do acesso a analistas especializados e a Inteligência contra ciberameaças globais. Ura observou que a Inteligência contra ciberameaças globais fornecidas pela Akamai ajudam a SBI Holdings a se antecipar aos ataques que, muitas vezes, atingem outros países antes de chegar ao Japão. “Essa capacidade é essencial para atualizar continuamente nossa estratégia de segurança”, afirmou ele.
Além disso, ao aproveitar a Inteligência contra ciberameaças globais da Akamai, a SBI Holdings pode utilizar a tecnologia de engano dinâmico do Akamai Guardicore Segmentation para atrair automaticamente os invasores para armadilhas do tipo honeypot, com o objetivo de monitorá-los e analisá-los.
Aumentando a eficiência da segurança por meio da automação e de parcerias
Gerenciar milhares de terminais manualmente exige uma grande equipe. Enquanto o setor financeiro enfrenta uma escassez de profissionais qualificados em segurança, a Ura percebeu um valor agregado na facilidade de uso do Akamai Guardicore Segmentation.
O gerenciamento baseado em rótulos da solução e os modelos pré-definidos para casos de uso como a prevenção de ransomware permitiram que a SBI Holdings a operasse com recursos mínimos. “O Akamai Guardicore Segmentation nos permitiu aumentar a segurança em todo o grupo, minimizando ao mesmo tempo a carga operacional”, afirmou ele.
Como Ura destacou: “Soluções como essa precisam ser intuitivas o suficiente para leigos, mas potentes o suficiente para especialistas. Graças à sua excelente facilidade de uso e visualizações claras, a solução da Akamai permitiu que nossa equipe especializada se concentrasse em tarefas mais estratégicas.”
A SBI Holdings já confiava na Akamai há mais de uma década para proteção contra ataques DDoS, e o suporte prestado durante a implantação do Akamai Guardicore Segmentation fortaleceu ainda mais essa relação. “Desde a prova de conceito até a fase de projeto, recebemos um apoio de alta qualidade para os desafios técnicos que enfrentamos”, continuou ele.
Uma base para a implementação sustentável do modelo Zero Trust em toda a SBI Holdings
A experiência da SBI Holdings demonstra a eficácia da microsegmentação para implementar segmentação lógicos de rede (ou zonas seguras), isolar sistemas críticos e melhorar a segurança em organizações grandes e diversificadas. Com o Akamai Guardicore Segmentation como elemento central, o grupo está desenvolvendo uma arquitetura Zero Trust de última geração, projetada tanto para garantir a segurança quanto para promover a eficiência operacional.
Ura destacou que o Akamai Guardicore Segmentation se alinha perfeitamente à visão de longo prazo do grupo em relação ao modelo Zero Trust: “Os recursos de visualização e verificação do Akamai Guardicore Segmentation se encaixam perfeitamente no conceito de Zero Trust, ou ‘não confiar em nada.’ Acreditamos que será um elemento fundamental da nossa estratégia e arquitetura de segurança Zero Trust.”
Olhando para o futuro, Ura demonstrou confiança na parceria: “Esperamos contar com o apoio contínuo da Akamai para aprimorar as capacidades de defesa de todo o nosso grupo.”
Sobre a SBI Holdings
O Grupo SBI foi fundado em 1999 como pioneiro em serviços financeiros pela Internet no Japão. A empresa opera um amplo portfólio de negócios que inclui serviços financeiros, que oferecem diversos produtos financeiros e serviços relacionados, com foco em títulos, serviços bancários e seguros; investimentos em private equity, que abrangem o gerenciamento de capital de risco e outros tipos de fundos; e gerenciamento de ativos, oferecendo serviços relacionados ao gerenciamento de patrimônio e investimentos. Além disso, o grupo atua no setor de ativos criptográficos, operando bolsas de criptomoedas no mercado interno e um negócio de formação de mercado, bem como em negócios de última geração, como bio-saúde e informática médica, e iniciativas relacionadas à Web3.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.