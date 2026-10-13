As diversas atividades da SBI Holdings abrangem os setores bancário, de valores mobiliários, de seguros, de gerenciamento de ativos, de capital de risco, de criptoativos e muito mais. Essa magnitude aumentou a pressão sobre Terumasa Ura, gerente geral de TI, que supervisionava a estratégia de cibersegurança do grupo e dirigia sua Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança Informática (CSIRT). Ele também contribuiu para os esforços relacionados à política nacional de cibersegurança, analisando as tendências que moldaram a postura defensiva do Japão.

​ Ao mesmo tempo, as exigências das autoridades reguladoras intensificaram o senso de urgência. Nos últimos anos, a Agência de Serviços Financeiros instou as instituições financeiras a reforçarem a segurança em toda a sua cadeia de suprimentos e a melhorarem a resiliência operacional, ressaltando a necessidade de uma abordagem mais robusta e modernizada.

A CSIRT sentiu um crescente sentimento de crise: “A cibersegurança sempre foi uma prioridade máxima para as instituições financeiras. “No entanto, chegamos a um ponto em que a abordagem tradicional já não era viável”, explicou Ura. Incidentes de grande repercussão no Japão, incluindo violações que permaneceram por muito tempo sem serem detectadas e ataques sofisticados do tipo “living-off-the-land”, confirmaram que os modelos mais antigos, baseados exclusivamente na prevenção, eram insuficientes.

Em particular, o surgimento de métodos de ataque combinados e baseados em IA tornou essencial reforçar tanto a prevenção quanto a detecção rápida. “Com base no princípio do Zero Trust, precisávamos visualizar ambientes inteiros, controlar processos e identificar ameaças para que pudéssemos preveni-las, detectá-las e contê-las”, continuou ele.