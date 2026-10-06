은행 업계는 최근 몇 년 동안 API(Application Programming Interface)의 도입으로 인해 큰 변화를 겪었습니다. 이러한 API의 확산으로 은행은 새로운 기회를 활용하고, 고객 경험을 개선하고, 비즈니스 성장을 촉진할 수 있게 되었습니다.

API는 은행 생태계 내에서 서로 다른 시스템과 애플리케이션 간의 원활한 통합을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이제 은행은 API를 통해 서비스와 데이터를 노출함으로써 써드파티 개발자, 핀테크 스타트업, 기타 금융 기관과 협력해 혁신적인 솔루션을 만들고 서비스를 확장할 수 있습니다. 그러나 이러한 분명한 장점에도 불구하고 API 노출에는 리스크가 따르기도 합니다.

API 보안 리스크는 API의 기밀성, 무결성 및 가용성에 심각한 위협이 될 수 있습니다. 이러한 리스크에는 무단 접속, 인젝션 공격, 서비스 거부 공격, 안전하지 않은 데이터 전송, 불충분한 권한 부여 및 권한 상승, 인풋 검증 부족, 안전하지 않은 인증정보 저장, 부적절한 로깅 및 모니터링이 포함됩니다. 이러한 리스크를 해결하기 위해 이 선도적인 은행은 Noname Security(현재 Akamai 자회사)와 협력했습니다.