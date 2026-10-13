Volvo Ocean Race

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Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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