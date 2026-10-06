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Planos e preços de GPU

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COMPUTAÇÃO

Planos de GPU

O portfólio de GPUs da Akamai oferece uma variedade de GPUs da NVIDIA, permitindo que os clientes escolham a melhor GPU para suas necessidades, disponíveis tanto no LKE quanto em máquinas virtuais.

Documentação
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GPU Plans

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

PlanoValor por hora (US$)RAMGPUsVRAMvCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
RTX PRO 6000 Blackwell x1$3,00176 GB196 GB161024 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acesso
RTX PRO 6000 Blackwell x2$6,00352 GB2192 GB322048 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acesso
RTX PRO 6000 Blackwell x4$12,00704 GB4384 GB644096 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acesso
RTX PRO 6000 Blackwell x8$24,001408 GB8768 GB1286144 GB0 TB40/16 GbpsSolicitar acesso

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation

PlanoValor por hora (US$)RAMGPUsCPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede                           
RTX 4000 Ada GPU x1 Small$0,5216 GB14500 GB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium$0,6732 GB18500 GB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 Large$0,9664 GB116500 GB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large$1,53128 GB132500 GB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Small$1,0532 GB281 TB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium$1,3464 GB2161 TB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage$1,4964 GB2162 TB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x4 Small$2,96128 GB4322 TB0 TB40/16 GbpsInscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium$3,57196 GB4482 TB0 TB40/16 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

NVIDIA RTX 6000 Quadro

PlanoValor por hora (US$)RAMGPUs CPUsArmazenamentoTransferênciaEntrada/saída de rede 
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1$1,5032 GB1 8640 GB16 TB40/10 GbpsInscrever-se
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2$3,0064 GB2 161280 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3$4,5096 GB3 201920 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4$6,00128 GB4 242560 GB20 TB40/10 GbpsInscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

A Akamai Cloud oferece NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada e NVIDIA Quadro® RTX 6000 GPUs. Todas as instâncias são cobradas por hora. As tarifas variam de acordo com o número de cartões selecionados por instância (por exemplo, planos de 1, 2, 4 ou 8 cartões) e a região escolhida.

Sim, o preço de algumas GPUs varia de acordo com a região.

Para novos clientes, a melhor maneira de começar a usar uma GPU é entrando em contato com a nossa equipe de inteligência artificial aqui. Um membro da nossa equipe poderá revisar sua conta e ajudá-lo com a configuração.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.

Não, para garantir a maior transparência nos preços, a saída geralmente não está incluída nos pacotes de GPUs.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber uma conta por um serviço específico, será necessário removê-lo de sua conta totalmente.

Alguns modelos de GPU exigem a assinatura de contratos antes de serem disponibilizados para uso. No entanto, a Akamai oferece algumas GPUs com cobrança por hora, mas a disponibilidade depende do tipo de GPU, da região e do tamanho da implantação. Com base na sua escala, você pode combinar compromissos e condições contratuais de acordo com as suas necessidades específicas.

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