NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Planos de GPU
O portfólio de GPUs da Akamai oferece uma variedade de GPUs da NVIDIA, permitindo que os clientes escolham a melhor GPU para suas necessidades, disponíveis tanto no LKE quanto em máquinas virtuais.
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|VRAM
|vCPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3,00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6,00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12,00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
|RTX PRO 6000 Blackwell x8
|$24,00
|1408 GB
|8
|768 GB
|128
|6144 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acesso
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0,52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0,67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0,96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1,53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1,05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1,34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1,49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2,96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3,57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
NVIDIA RTX 6000 Quadro
|Plano
|Valor por hora (US$)
|RAM
|GPUs
|CPUs
|Armazenamento
|Transferência
|Entrada/saída de rede
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1,50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3,00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4,50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6,00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Inscrever-se
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
A Akamai Cloud oferece NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, NVIDIA RTX™ 4000 Ada e NVIDIA Quadro® RTX 6000 GPUs. Todas as instâncias são cobradas por hora. As tarifas variam de acordo com o número de cartões selecionados por instância (por exemplo, planos de 1, 2, 4 ou 8 cartões) e a região escolhida.
Sim, o preço de algumas GPUs varia de acordo com a região.
Para novos clientes, a melhor maneira de começar a usar uma GPU é entrando em contato com a nossa equipe de inteligência artificial aqui. Um membro da nossa equipe poderá revisar sua conta e ajudá-lo com a configuração.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de Serviços. Leia este guia sobre como a cobrança funciona.
Não, para garantir a maior transparência nos preços, a saída geralmente não está incluída nos pacotes de GPUs.
Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.
Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber uma conta por um serviço específico, será necessário removê-lo de sua conta totalmente.
Alguns modelos de GPU exigem a assinatura de contratos antes de serem disponibilizados para uso. No entanto, a Akamai oferece algumas GPUs com cobrança por hora, mas a disponibilidade depende do tipo de GPU, da região e do tamanho da implantação. Com base na sua escala, você pode combinar compromissos e condições contratuais de acordo com as suas necessidades específicas.
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