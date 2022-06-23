En biologie et en affaires, ce qui fonctionne le mieux, qu'il s'agisse d'un trait physique bien adapté ou d'une stratégie produit efficace, survit et prolifère. De même, les vecteurs d'attaque qui produisent un impact maximum pour le coût le plus faible deviendront invariablement plus populaires et vivront plus longtemps que leurs pairs. Les pirates recherchent constamment de nouveaux outils pour maximiser les perturbations et améliorer la rentabilité.



Au cours du premier semestre 2022, nous avons eu un aperçu de la direction évolutive des attaques DDoS lorsque deux nouveaux vecteurs menaçants ont frappé notre plateforme pour la première fois. L'un présentait un potentiel d'amplification de 65, l'autre un impressionnant 4,2 milliards. Alors, quels facteurs détermineront en fin de compte la prévalence et la survie de ces nouveaux vecteurs d'attaque ?

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Pour répondre à cette question , examinons les menaces en question :

PhoneHome : un nouveau vecteur de réflexion/amplification DDoS avec un taux d'amplification potentiel record de 4 294 967 296:1 a été observé dans le lancement de plusieurs attaques DDoS. Potentiel : son potentiel d'amplification est énorme : un paquet entrant unique, minuscule, peut lancer d'immenses attaques sortantes. Limites : surface d'attaque réduite : avec 2 600 d'entre eux identifiés, la congestion pourrait être confinée aux connexions et à la puissance de ces machines, et à la capacité des acteurs malveillants des recruter.

Réflexion sur le dispositif TCP intermédiaire : ce nouveau vecteur d'amplification exploite les dispositifs intermédiaires, tels que les pare-feu nationaux et d'entreprise, pour refléter le trafic vers une victime. Potentiel : les dispositifs intermédiaires, qui sont ici des réflecteurs potentiels, sont omniprésents, et représentent plus de 18,8 millions d'adresses IP, selon une étude de ShadowServer. La plupart de ces services exposés sont, par nature, puissants et ont accès aux principaux centres de connexion. Limites : bien que le facteur d'amplification soit ici un piètre 65, ses limites supérieures ne sont pas facilement apparentes. À l'heure actuelle, les pirates pourraient cataloguer les réflecteurs disponibles et tester comment les exploiter en masse de manière fiable. Alors que la génération de requêtes pour déclencher les paquets de réponse à partir d'une commande et d'un contrôle uniques peut être limitée, la génération de requêtes d'un botnet vers les réflecteurs peut porter leur taille vers des niveaux record.



Nous ne savons pas si l'un ou l'autre des vecteurs ci-dessus gagnera en importance ou atteindra de nouveaux sommets. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que cette évolution va se poursuivre et qu'une nouvelle génération de menaces pèsera sur les réseaux.

Recommandations pour rester en phase avec l'évolution des menaces

L'innovation continue dans l'écosystème des menaces DDoS soumet les entreprises à des risques constants et met en évidence la nécessité d'une protection sans faille contre les dernières attaques. Pour réduire les risques d'interruption de service liés aux attaques DDoS et garder une longueur d'avance sur les acteurs malveillants, procédez comme suit :