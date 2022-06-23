Tanto en la biología como en los negocios, lo que mejor funciona es lo que vive y prolifera, ya sea un rasgo físico bien adaptado o una estrategia de producto efectiva. Del mismo modo, los vectores de ataque que ofrezcan el máximo impacto por el menor coste se volverán más populares y superarán a la competencia. Los atacantes buscan constantemente nuevas herramientas para maximizar las interrupciones y mejorar la rentabilidad.



En el primer semestre de 2022, pudimos ver hacia dónde estaban evolucionando los ataques DDoS cuando dos nuevos vectores amenazantes dañaron nuestra plataforma por primera vez. Uno de ellos alcanzó un potencial de amplificación de 65 y el otro fue de 4200 millones. Por lo tanto, ¿qué factores determinan en última instancia la prevalencia y la supervivencia de estos nuevos vectores de ataque?

Análisis detallado de las nuevas amenazas DDoS de hoy en día



Para responder, vamos a examinar las amenazas en cuestión:

PhoneHome: Se ha observado un nuevo vector DDoS de reflexión/amplificación con una relación de amplificación potencial innovadora de 4,294,967,296:1 en el lanzamiento de varios ataques DDoS. Potencial: Existe la posibilidad de una amplificación enorme: un paquete único, pequeño y de entrada puede iniciar inmensos ataques de salida. Limitaciones: Superficie de ataque limitada: Con 2600 ataques de este tipo, la congestión podría contenerse en las conexiones y el potencial de esas máquinas, y la capacidad de los actores maliciosos para reclutarlos.

TCP Middlebox Reflection: Este nuevo vector de amplificación utiliza los middleboxes, como los firewalls corporativos y nacionales, para reflejar el tráfico contra una víctima. Potencial: Los middleboxes que son reflectores potenciales aquí son omnipresentes, y alcanzan más de 18,8 millones de IP según el estudio de ShadowServer. La mayoría de estos servicios expuestos son, por su naturaleza, potentes y tienen acceso a los principales centros de conexión. Limitaciones: Aunque el factor de amplificación aquí es 65, los límites superiores no son fácilmente perceptibles. En este momento, los atacantes podrían catalogar los reflectores disponibles y probar cómo utilizarlos de manera fiable en masa. Mientras que generar solicitudes que activen los paquetes de respuesta desde un único comando y control puede ser limitante, es posible que generar solicitudes desde un botnet a los reflectores aumente el tamaño a nuevos récords.



No sabemos si alguno de los vectores anteriores se destacará o marcará nuevos niveles. Lo que podemos afirmar con certeza es que la evolución seguirá adelante y habrá una próxima generación de amenazas en las redes.

Recomendaciones para mantenerse al día con las amenazas en constante evolución

La innovación continua en el panorama de amenazas DDoS somete a las organizaciones a un riesgo constante y pone de relieve la necesidad de una protección inquebrantable contra los ataques más recientes. Para reducir la amenaza del tiempo de inactividad asociado a DDoS y actuar con más ingenio que los atacantes, recomendamos hacer lo siguiente: